Việt Nam có 1 thành phố góp mặt cùng Bắc Kinh, Seoul trong đề cử Oscar du lịch thế giới, nửa năm đã thu hơn 10.300 tỷ đồng

Tháng 6 vừa qua, thành phố Huế ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch quốc tế khi được đề cử ở hạng mục Thành phố văn hóa hàng đầu châu Á tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) khu vực châu Á và châu Đại Dương 2026.

Huế góp mặt trong danh sách cùng nhiều đô thị văn hóa nổi tiếng như Bắc Kinh (Trung Quốc), Delhi (Ấn Độ), Kyoto (Nhật Bản) và Seoul (Hàn Quốc). Đứng chung danh sách với những cái tên đã định hình bản đồ du lịch châu Á suốt nhiều thập kỷ, sự xuất hiện của Cố đô được xem là ghi nhận đối với giá trị di sản và sức hấp dẫn ngày càng tăng của thành phố này trong mắt du khách quốc tế.

Ra đời từ năm 1993, World Travel Awards được xem là một trong những giải thưởng uy tín nhất của ngành du lịch toàn cầu, thường được ví như "Oscar của ngành du lịch".

Trước đó, Huế còn được gọi tên ở một hạng mục bất ngờ hơn

Đề cử tháng 6 không phải sự ghi nhận đơn lẻ. Trước đó, vào tháng 2/2026, nền tảng du lịch trực tuyến Tripadvisor đã xếp Huế vào top Điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới tại giải thưởng Travelers' Choice Best of the Best Destinations 2026. Hạng mục này tôn vinh những nơi mang đến không gian lãng mạn, riêng tư và giàu trải nghiệm cảm xúc dành cho các cặp đôi.

Theo Tripadvisor, Huế nằm bên dòng sông Hương thơ mộng, mang vẻ đẹp cổ kính, sâu lắng và đầy chất thơ, những yếu tố tạo nên một tuần trăng mật lý tưởng.

Hai giải thưởng, hai hạng mục hoàn toàn khác nhau, nhưng cùng chỉ về một điểm: thứ khiến Huế được chú ý không phải là các công trình mới hay dịch vụ hiện đại, mà chính là những gì thành phố này vốn đã có.

Theo Sở Du lịch thành phố Huế, trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương ước đón khoảng 4,3 triệu lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 10.300 tỷ đồng, tăng 56,2%.

Chi tiết đáng chú ý nằm ở chỗ hai con số này không tăng cùng tốc độ. Lượng khách tăng 30% nhưng doanh thu lại tăng tới 56,2%, tức gần gấp đôi. Điều đó cho thấy mỗi du khách đang chi tiêu nhiều hơn hẳn so với trước, thay vì thành phố chỉ đơn thuần đón thêm người. Đây cũng chính là bài toán mà ngành du lịch Việt Nam theo đuổi nhiều năm nay: không chỉ kéo khách đến, mà còn giữ họ ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn. Đà tăng trưởng này nối tiếp kết quả của năm 2025, khi Huế đón khoảng 6,3 triệu lượt khách với doanh thu đạt khoảng 13.000 tỷ đồng.

Vì sao Huế bỗng hút khách đến vậy?

Đằng sau những con số tăng trưởng là một loạt thay đổi trong cách Cố đô làm du lịch vài năm gần đây.

Thay đổi dễ thấy nhất nằm ở chỗ Huế bắt đầu khai thác khoảng thời gian mà trước đây gần như bỏ trống: buổi tối. Nếu như trước kia du khách tham quan Đại Nội xong là hết chương trình trong ngày, thì nay khu di sản này đã mở cửa về đêm với chuỗi hoạt động riêng. Nổi bật trong đó là chương trình "Hoàng cung huyền ảo", đưa ánh sáng, âm nhạc và trình diễn vào không gian Hoàng thành sau khi mặt trời lặn.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang "Hoàng cung huyền ảo" không chỉ là sản phẩm của Festival Huế 2026 mà còn hướng đến phát triển sản phẩm du lịch về đêm đặc sắc, góp phần tăng thêm các hoạt động trải nghiệm tại Đại Nội và lan tỏa giá trị di sản Cố đô trong đời sống đương đại.

Việc kéo dài trải nghiệm sang buổi tối cũng lý giải phần nào vì sao doanh thu du lịch tăng nhanh hơn hẳn lượng khách. Khách ở lại thêm một đêm đồng nghĩa với thêm một lần thuê phòng, thêm vài bữa ăn và thêm những khoản chi khác.

Huế cũng thay đổi cách tổ chức Festival. Thay vì dồn vào một đợt cao điểm rồi để phần còn lại của năm trầm lắng, thành phố chuyển sang mô hình lễ hội bốn mùa, mỗi mùa gắn với những hoạt động riêng. Cách làm này giúp giảm bớt tính mùa vụ, vốn là điểm yếu cố hữu của các điểm đến miền Trung khi phụ thuộc nhiều vào thời tiết.

Nếu di sản là lý do khiến du khách đến Huế lần đầu, thì ẩm thực thường là thứ khiến họ quay lại. Ẩm thực Huế có một đặc điểm hiếm nơi nào có được: nó tồn tại song song hai dòng. Một bên là ẩm thực cung đình với những món cầu kỳ từ thời Nguyễn, chú trọng bày biện và nghi thức. Bên kia là ẩm thực dân gian rất đời thường, từ bún bò, cơm hến, bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc cho tới hàng chục loại chè.

Chính sự đối lập ấy tạo nên trải nghiệm mà du khách khó tìm thấy ở nơi khác: buổi trưa có thể ngồi mâm cơm cung đình bày biện tinh xảo, buổi tối lại ra vỉa hè ăn tô bún bò cay xé lưỡi. Riêng với khách quốc tế, đặc biệt là nhóm châu Âu vốn chiếm tỷ trọng lớn ở Huế, các tour trải nghiệm nấu ăn và đi chợ Đông Ba từ lâu đã là hoạt động được ưa chuộng.

Nửa năm thu hơn 10.300 tỷ đồng, doanh thu tăng gần gấp đôi tốc độ tăng khách

Với nhóm khách quốc tế, các thị trường truyền thống tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Pháp là thị trường lớn nhất với khoảng 59.000 lượt, tiếp theo là Mỹ với gần 45.000 lượt. Đức, Anh và Úc cũng nằm trong nhóm thị trường hàng đầu trong 6 tháng đầu năm 2026.

Cơ cấu khách này khá đặc trưng cho Huế. Trong khi nhiều điểm đến biển của Việt Nam phụ thuộc vào các thị trường châu Á như Hàn Quốc hay Trung Quốc, Cố đô lại thu hút chủ yếu du khách châu Âu và Bắc Mỹ, nhóm thường đi dài ngày và quan tâm tới di sản, văn hóa hơn là nghỉ dưỡng thuần túy. Khách nội địa vẫn giữ vai trò chủ lực với nhu cầu tham quan di sản, khám phá văn hóa, ẩm thực và tham gia các lễ hội.

Năm 2026, Huế đặt mục tiêu đón từ 7 đến 7,5 triệu lượt khách với tổng doanh thu du lịch khoảng 15.000 tỷ đồng. Với 4,3 triệu lượt khách và 10.300 tỷ đồng doanh thu sau 6 tháng, thành phố đã hoàn thành khoảng 60% mục tiêu về khách và gần 70% mục tiêu doanh thu. Nếu nửa cuối năm giữ được đà này, Cố đô nhiều khả năng sẽ vượt kế hoạch đề ra.