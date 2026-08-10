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Điểm chuẩn 23 trường quân đội 2026, cao nhất 29,76

| | Sống

Sáng 10/8, Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng công bố điểm chuẩn hệ quân sự ở bậc đại học và cao đẳng của 23 trường quân đội.

Dưới đây là điểm chuẩn 23 trường quân đội 2026:

Điểm chuẩn 23 trường quân đội 2026, cao nhất 29,76

Bảng điểm chuẩn 23 trường, học viện Quân đội năm 2026 ghi nhận sự phân hoá rõ rệt về điểm số giữa các nhóm ngành, đối tượng và khu vực tuyển sinh.

Nhóm trường lấy điểm trúng tuyển cao nhất thuộc về các học viện đào tạo chuyên sâu như Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự và Học viện Kỹ thuật Quân sự, trong đó ngành Y khoa và Ngôn ngữ Anh dành cho thí sinh Nữ cán mốc cao nhất toàn khối là 29,76 điểm.

Ở chiều ngược lại, mức điểm sàn thuộc nhóm thấp nhất rơi vào khối các trường Cao đẳng Kỹ thuật và đối tượng thí sinh Nam miền Nam của một số trường Sĩ quan (như Sĩ quan Chính trị 21,50 điểm hay Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã 21,59 điểm).

Năm 2026, 23 học viện và trường sĩ quan trong quân đội tham gia tuyển sinh với 5.420 chỉ tiêu đào tạo đại học và cao đẳng hệ quân sự, tăng khoảng 1.000 chỉ tiêu so với năm 2025.

Các cơ sở đào tạo gồm nhiều học viện và trường sĩ quan chủ lực như: Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y, Học viện Hậu cần, Học viện Hải quân, Học viện Phòng không - Không quân, Học viện Biên phòng, Học viện Khoa học quân sự cùng các trường sĩ quan như Lục quân, Chính trị, Công binh, Pháo binh, Thông tin, Tăng thiết giáp, Không quân…

Ngoài ra, các trường dùng ba phương thức khác, gồm: xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM, dựa vào điểm thi đánh giá năng lực QDA của Bộ Quốc phòng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Năm ngoái, điểm chuẩn nhóm quân đội cao nhất 30, áp dụng với thí sinh nữ xét tuyển vào ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự và ngành Y khoa của Học viện Quân y.

Ngoài ra, 15 trường thuộc Bộ Quốc phòng tuyển hơn 3.880 sinh viên, học viên hệ dân sự từ bậc cử nhân đến tiến sĩ. Điểm chuẩn với nhóm này sẽ được các trường công bố sau.

Theo Khánh Sơn/VTC News

VTC News

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