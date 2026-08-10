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Tin mới về thời điểm chấm dứt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc

| | Sống

Cơ quan khí tượng vừa có dự báo mới nhất về diến biến đợt nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 9/8, khu vực Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên) có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ như các trạm: Hòa Bình (Phú Thọ) 38.3 độ, Lào Cai 38.6 độ, Bắc Mê (Tuyên Quang) 39.9 độ, Bắc Ninh 38.2 độ, Láng (Hà Nội) 38.5 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 38.3 độ, Quỳ Châu (Nghệ An) 38.1 độ.

Dự báo, trong hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên) tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Từ khoảng ngày 14-15/8 nắng nóng có khả năng dịu dần tại miền Bắc. Từ khoảng ngày 16-17/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và đêm).

Nắng nóng ở Trung Bộ dự báo kéo dài trong nhiều ngày tới.

Thông tin về đợt nắng nóng trên báo Dân việt, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Nguyên nhân của đợt nắng nóng lần này là do cơn bão DOLPHIN đổ bộ vào khu vực tỉnh Phúc Kiến-Chiết Giang (Trung Quốc); sau khi đổ bộ vào Phúc Kiến-Chiết Giang (Trung Quốc) bão DOLPHIN sẽ tạo ra trường gió Bắc đến Tây Bắc khô ở phần phía Tây của cơn bão, thổi từ lục địa Trung Quốc xuống.

Nằm trong vùng tác động của trường gió Bắc đến Tây Bắc khô này ở các tỉnh miền Bắc mưa giảm, khu vực phía Đông của Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An nắng mạnh và có khả năng xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trong ngày có thể lên tới 35-37 độ.

Miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới, chấm dứt nắng nóng

Duy Anh (tổng hợp)

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