“Em bé cầu vồng” 65 tuổi tìm được gia đình ruột thịt

Trong 65 năm, David Stevenson sống với một câu hỏi đã định hình cả cuộc đời ông: tôi đến từ đâu?

Ông David, đến từ Peterborough, là một đứa trẻ bị cha mẹ đẻ bỏ rơi và được những người lạ phát hiện. Chỉ mới vài ngày tuổi, ông được tìm thấy ở hành lang của một tòa nhà chung cư ở Golders Green, London, Anh vào năm 1960.

Không hề hay biết về hoàn cảnh dẫn đến việc mình bị bỏ rơi, sau đó ông được gia đình Stevenson nhận nuôi. "Lớn lên, tôi biết mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cha mẹ nuôi đã chia sẻ điều đó với tôi. Nhưng phải đến khi có con riêng, tôi mới bắt đầu nghĩ về nơi mình xuất thân", ông chia sẻ.

Ông David Stevenson

Năm 1960, tờ Daily Mail đăng một câu chuyện về em bé bị bỏ lại ở hành lang tầng hai một toà nhà ở London. Báo chí đặt cho đứa trẻ này biệt danh là "em bé cầu vồng" vì được quấn trong bộ quần áo đầy màu sắc. Tờ báo đã đăng lại câu chuyện này vào năm 2009 trong một nỗ lực tiếp theo nhằm khám phá những manh mối mới. Mặc dù đã có nhiều năm tìm kiếm, David cho biết có rất ít thông tin về cha mẹ ruột của ông trong hồ sơ nhận nuôi. "Nó giống như việc mò kim đáy bể", ông nói thêm.

"Nhưng vợ tôi đã tham gia và nhận ra có một báo cáo của cảnh sát trong hồ sơ và đã có thể tìm ra người phụ nữ, một nữ cảnh sát tên là Tegwen Curl, người đã giải quyết vụ việc của tôi. Cô ấy đã có thể cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin về ngày tôi được tìm thấy."

Vợ ông, Julie Stevenson, cựu ủy viên hội đồng thành phố Peterborough, cho biết: "Nữ cảnh sát cho biết cô ấy chưa bao giờ quên việc giải cứu David. Đó là một trong những sự kiện xúc động nhất trong sự nghiệp của cô ấy."

Julie và David Stevenson tìm gặp nữ cảnh sát Tegwin Curl. Quá trình tìm kiếm cuối cùng đã hé lộ các chi tiết về mẹ đẻ của David, Petra, sinh ra ở Hà Lan vào năm 1940 và lớn lên trong một gia đình công giáo. Julie cho biết, ở tuổi 19, bà đã đi đến Pháp và sau đó là Anh để làm bảo mẫu kiêm du học sinh (au pair), nơi bà mang thai David vào năm 1960. "Mặc dù vẫn chưa rõ liệu bà có biết mình mang thai khi đến London hay không, nhưng bà đã mang thai đủ tháng và dường như được những người xung quanh hỗ trợ trong suốt thai kỳ".

Thông tin tìm người thân cho "em bé cầu vồng" trên trang nhất tờ Daily Mail - 1 tờ báo nổi tiếng ở Anh

David lần đầu kết nối với ê-kíp chương trình Long Lost Family của ITV trong chuyến thăm Bảo tàng Trẻ em Bỏ rơi (Foundling Museum) vào năm 2015. "Chương trình đã có bước đột phá trong việc xác định mẹ đẻ của tôi là ai, thông qua xét nghiệm ADN và nghiên cứu phả hệ, điều này thật tuyệt vời", ông nói. "Thật không may, bà đã qua đời vào năm 2010. Nhưng bà đã trở nên sống động qua những câu chuyện mà những người họ hàng mới của tôi kể về bà - bà là một người rất yêu thương con cái."

Người đàn ông đã tìm được gia đình nhờ kết quả xét nghiệm ADN cho thấy ông có một người anh em họ xa ở Vancouver, Canada, người sau đó cho biết gia đình họ hàng của mình sống ở Rotterdam: “Chính công nghệ ADN đã làm cho điều này trở thành hiện thực. Một cô gái ở Canada đã khớp ADN với tôi trên trang web, dẫn chúng tôi đến gia đình này. Bây giờ tôi cũng đã biết cụ của tôi là người Indonesia. Thật vô cùng bổ ích khi hiểu được nguồn gốc của mình... mặc dù vẫn còn một số bên họ hàng bên bố cần phải tìm hiểu thêm."

“Em bé cầu vồng” năm nào nói thêm: "Tôi nghĩ bà đã sắp xếp một cách nào đó để tôi được chăm sóc. Nhưng có lẽ một số việc đã không theo đúng kế hoạch đó dẫn đến việc tôi phải vào trung tâm bảo trợ xã hội. "Nhưng tôi không có gì ngoài sự cảm thông dành cho bà. Thật khó khăn cho những cô gái vào những năm 1950 và 60 khi trở thành những người mẹ chưa kết hôn. Tôi nghĩ bà đã làm tốt nhất có thể."

Ông David từ đó đã kết nối lại với em gái của mẹ mình, Maryanne, và những họ hàng ở Rotterdam, mà ông mô tả là một "câu chuyện vô cùng hấp dẫn". Ông nói thêm: "Gia đình đã rất niềm nở và đều là những người rất tốt bụng. Thật là một niềm vinh hạnh khi được gặp họ”.

Nguồn: BBC