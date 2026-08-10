Thông tin ban đầu vụ cô gái ngồi cà phê đường tàu bị tàu hỏa hất văng điện thoại

Ngày 10/8, trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) cho biết, công an phường đã vào cuộc xác minh clip cô gái ngồi ở cà phê đường tàu bị tàu hỏa hất văng điện thoại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 đến 14h ngày 7/8, một nhóm 4 du khách Trung Quốc đứng trước nhà số 14B nhà 28C, tập thể Nhà Dầu, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám để quay clip khi tàu di chuyển.

Lúc này, một phụ nữ trong nhóm ngồi sát vào khu vực đường ray tàu dùng điện thoại quay clip. Khi tàu di chuyển qua đã va chạm làm văng chiếc điện thoại.

Báo cáo ban đầu cho thấy, vụ việc không có thương tích về người, điện thoại bị hư hỏng.

Cô gái ngồi sát đường ray tàu hỏa để ghi hình. (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi xảy ra vụ việc, du khách này không đến cơ quan công an trình báo và tự rời đi. Hiện không có thông tin về nhân thân, lai lịch của du khách trên.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội yêu cầu Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám bố trí lực lượng duy trì bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trậ tự công cộng...trên địa bàn.

Xử lý triệt để tình trạng các hộ kinh doanh tại khu vực hành làng an toàn giao thông đường sắt tại khu vực đường tàu. Không để tình trạng các hộ kinh doanh bày bàn ghế gây ảnh hưởng an toàn giao thông đường sắt.

Công an phường cũng được giao xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng lòng đường, hè phố làm nơi kinh doanh, buôn bán trái quy định; các trường hợp vi phạm dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định khu vực nhà ga, bến xe, bệnh viện, trường học...

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái ngồi sát đường ray tại khu vực được biết đến là “phố cà phê đường tàu” ở Hà Nội.

Thời điểm đoàn tàu chuẩn bị đi qua, nhiều người tập trung sát đường sắt để chụp ảnh, quay phim. Một cô gái ngồi ngay cạnh đường ray, cầm điện thoại hướng về phía đoàn tàu để ghi hình.

Khi đoàn tàu chạy tới, khoảng cách giữa cô gái và đoàn tàu rất gần. Chiếc điện thoại trên tay cô gái bất ngờ bị va chạm, hất văng ra xa. Tình huống diễn ra trong tích tắc khiến những người chứng kiến không khỏi giật mình.

Nguy hiểm hơn là vị trí cô gái ngồi rất sát đường ray, tiềm ẩn nguy cơ bị đoàn tàu va quệt, cuốn vào gầm nếu không kịp thời tránh né.