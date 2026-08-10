Phát hiện giao dịch chuyển khoản 77,4 tỷ đồng có dấu hiệu đáng ngờ, công an vào cuộc bắt giữ 24 người liên quan

Một vụ án lừa đảo đầu tư quy mô lớn tại Tây Ninh, Trung Quốc vừa được đưa ra xét xử, với 24 bị cáo lần lượt nhận các mức án khác nhau vì liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư giả mạo. Nạn nhân chính trong vụ án đã bị nhóm đối tượng dụ dỗ đầu tư thông qua ứng dụng giả mạo mang tên “Caita Securities - Stock Connect”, tổng số tiền bị lừa lên tới hơn 20,79 triệu NDT (khoảng 77,4 tỷ đồng). Cơ quan chức năng hiện đã thu hồi được 490.327,39 NDT (khoảng 1,83 tỷ đồng).

Theo hồ sơ vụ án, đây là một đường dây lừa đảo đầu tư đặc biệt nghiêm trọng do một nhóm tội phạm ở nước ngoài điều hành, sau đó tuyển người tại Trung Quốc để tổ chức các hoạt động lừa đảo. Từ tháng 7/2023 đến tháng 10/2024, nhóm này lấy chiêu bài “đầu tư cổ phiếu lợi nhuận cao” làm mồi nhử, sử dụng các phần mềm liên lạc trực tuyến để xây dựng một quy trình lừa đảo hoàn chỉnh, từ tuyển người, đào tạo cách thức tiếp cận nạn nhân cho tới dụ dỗ chuyển tiền và luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp.

Trong đường dây, một người được xác định là Ma A giữ vai trò tổ chức chủ chốt tại Trung Quốc. Người này sử dụng các tài khoản trực tuyến để tuyển nhân sự, đào tạo cách nói chuyện và kịch bản lừa đảo, đồng thời trả lương cho những người tham gia bằng Tether - Một loại tiền mã hóa được sử dụng phổ biến trong các giao dịch trực tuyến. Dưới sự điều hành của Ma A này, một nạn nhân là Cai Moumou đã bị dụ dỗ và liên tục chuyển tiền đầu tư. Tổng số tiền mà nhóm lừa đảo chiếm đoạt từ Cai Moumou lên tới 20,79 triệu NDT (khoảng 77,4 tỷ đồng).

Trong vụ việc này, Ma A còn có một “cánh tay phải” là người phụ trách thu hút các nạn nhân vào nhóm trò chuyện và quảng bá, đồng thời quản lý những nhóm được sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo. Người này hỗ trợ đường dây tiếp cận và thao túng nạn nhân thông qua các thông tin đầu tư giả mạo. Tháng 7/2025, Ma A bị kết án 7 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo, còn người hỗ trợ Ma A bị tuyên 1 năm 2 tháng tù vì tội hỗ trợ hoạt động tội phạm mạng.

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Không chỉ có 2 người trực tiếp đứng sau đường dây, nhiều đối tượng khác cũng đảm nhiệm những mắt xích cụ thể trong quá trình lừa đảo. 1 trong số đó là Ren, được Ma A tuyển vào làm “người mồi thoại”, có nhiệm vụ quản lý chấm công và tính lương cho hơn 170 thành viên trong nhóm. Trong thời gian tham gia, Ren có liên quan đến việc khiến 2 nạn nhân bị lừa tổng cộng hơn 1,4 triệu NDT (khoảng 5,2 tỷ đồng), đồng thời thu lợi bất hợp pháp hơn 60.000 Tether. Tháng 9/2025, Ren bị kết án 5 năm tù về tội lừa đảo.

Trong số 24 người bị xét xử còn có Gao, Huang cùng nhiều đối tượng khác trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo và chuyển tiền. Ba người, trong đó có Gao và Huang, đã đăng tải các thông tin giao dịch giả mạo trong nhóm trò chuyện, trực tiếp dụ nạn nhân Cai Moumou tiếp tục đầu tư và cuối cùng bị chiếm đoạt 20,79 triệu NDT (khoảng 77,4 tỷ đồng).

Một nhóm khác lại đảm nhận việc che giấu nguồn gốc số tiền lừa đảo. Sáu người, trong đó có Zeng và Liu, biết rõ đây là tiền có được từ hành vi phạm pháp nhưng vẫn hỗ trợ đường dây che giấu, chuyển dịch tài sản. Các đối tượng thực hiện nhiều cách thức như rút tiền mặt tại các tỉnh khác nhau hoặc mua vàng nhằm khiến cơ quan chức năng khó truy tìm dòng tiền. Tổng số tiền liên quan đến nhóm này vượt 6 triệu NDT (khoảng 22,3 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, He, Lu cùng 2 người khác còn đăng ký các công ty “vỏ bọc” và mở tài khoản doanh nghiệp để cung cấp kênh thanh toán, luân chuyển tiền cho đường dây lừa đảo. Dòng tiền qua các tài khoản có liên quan vượt 40 triệu NDT (khoảng 149 tỷ đồng), cho thấy đường dây không chỉ hoạt động dựa trên việc dụ nạn nhân chuyển tiền mà còn xây dựng nhiều lớp trung gian để xử lý và che giấu dòng tiền.

Tháng 4/2025, 24 bị cáo thuộc nhóm trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo, chuyển tiền, che giấu nguồn tiền và cung cấp tài khoản đã lần lượt bị tuyên các mức án tù cùng hình phạt tiền tùy theo vai trò và mức độ phạm tội.

Theo cơ quan công tố, điểm đáng chú ý của vụ án nằm ở việc đường dây đã chia nhỏ hoạt động thành nhiều mắt xích, từ tuyển dụng, đào tạo kịch bản, tạo dựng nhóm trò chuyện, đưa ra thông tin đầu tư giả, trực tiếp thao túng nạn nhân cho tới xử lý và che giấu dòng tiền. Việc sử dụng ứng dụng đầu tư giả cũng khiến nạn nhân khó nhận ra mình đang bị lừa cho tới khi số tiền đã được chuyển đi.

Cơ quan công tố cảnh báo các hình thức lừa đảo thông qua ứng dụng đầu tư giả ngày càng khó nhận biết, đặc biệt khi đối tượng thường tạo ra những nền tảng có giao diện giống các ứng dụng đầu tư hợp pháp, đồng thời sử dụng nhiều tài khoản và “nhân viên” giả để tạo lòng tin. Người dân được khuyến cáo không tin vào những lời mời đầu tư với cam kết lợi nhuận cao thông qua các kênh không chính thức, không tự ý tải những phần mềm lạ và tuyệt đối không chuyển tiền tới các tài khoản không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an để hạn chế thiệt hại về tài sản.

(Nguồn: The Paper)