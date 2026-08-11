Loại thịt được ví là "tốt bậc nhất thế giới", ở Việt Nam quá quen, nhắc tên ai cũng bất ngờ

Không chỉ thơm ngon, thịt thỏ còn được nhiều người yêu thích nhờ phần thịt nạc săn chắc, giàu protein và tương đối ít chất béo. Nếu biết cách sơ chế, thịt thỏ không hề bị tanh mà có vị ngọt tự nhiên, mềm thơm và rất hợp để chế biến thành nhiều món ngon.

Trong số đó, thịt thỏ xào cay là một gợi ý đáng thử. Miếng thịt được áp chảo vàng nhẹ, sau đó áo cùng sốt cay thơm từ tỏi, gừng, ớt và sa tế. Thành phẩm đậm đà, cay thơm, ăn cùng cơm trắng nóng hoặc dùng làm món nhậu đều rất hợp.

Ảnh minh họa

Thịt thỏ có tỉ lệ thịt nạc cao. Theo một số tài liệu dinh dưỡng, 100g thịt thỏ cung cấp khoảng 21,6g protein cùng nhiều vitamin và khoáng chất.

Điểm đáng chú ý của loại thịt này là hàm lượng chất béo tương đối thấp so với nhiều loại thịt phổ biến. Thịt thỏ cũng cung cấp các khoáng chất như sắt, kali, kẽm và đồng.

Theo quan niệm Đông y, thịt thỏ có vị ngọt, tính mát, được cho là quy vào kinh tỳ, vị và đại tràng. Loại thịt này thường được nhắc đến với công dụng bổ trung ích khí, lương huyết, hoạt huyết, giải độc và thanh nhiệt.

Không chỉ được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng, thịt thỏ còn được cho là có lợi cho làn da. Một số quan niệm Đông y cho rằng các dưỡng chất trong thịt thỏ có thể hỗ trợ hoạt động của tế bào da, góp phần duy trì độ mềm mại và độ đàn hồi tự nhiên của da.

Nhờ đặc điểm giàu protein nhưng tương đối ít chất béo, thịt thỏ cũng được xem là một lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn cân đối cho người cần kiểm soát lượng chất béo và cholesterol. Tuy nhiên, với những người mắc tăng huyết áp, bệnh gan, đái tháo đường hoặc các bệnh lý chuyển hóa, việc sử dụng thịt thỏ cần đi kèm chế độ ăn phù hợp và không nên xem đây là thực phẩm có tác dụng thay thế thuốc điều trị.

Đặc biệt, cách chế biến cũng ảnh hưởng đáng kể đến giá trị của món ăn. Thịt thỏ nên được hấp, luộc, hầm hoặc chế biến với lượng dầu vừa phải thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ. Khi kết hợp với rau xanh, ngũ cốc và các thực phẩm giàu chất xơ, thịt thỏ có thể trở thành một phần của chế độ ăn đa dạng và cân bằng.

Nhờ phần thịt săn chắc, vị ngọt nhẹ và khả năng kết hợp tốt với nhiều loại gia vị, thịt thỏ có thể được chế biến theo nhiều cách như hấp, hầm, quay, xào, nướng hoặc làm thịt viên.

Cách làm thịt thỏ xào cay

Ảnh minh họa

Nguyên liệu

1/2 con thỏ

1 củ tỏi

5 quả ớt tươi

1 củ gừng nhỏ

3 thìa rượu nấu ăn

1 thìa sa tế

2 thìa xì dầu

1 thìa đường

1-2 thìa muối, tùy khẩu vị

1-2 thìa bột ngô

Hạt tiêu xanh hoặc tiêu xay

Dầu ăn

Các bước thực hiện

Bước 1: Sơ chế thịt thỏ

Thịt thỏ mua về chặt thành những miếng vừa ăn rồi rửa sạch.

Để thịt bớt mùi đặc trưng, có thể ngâm trong nước sạch hoặc nước vo gạo vài phút, sau đó rửa lại và để thật ráo. Đây là bước khá quan trọng bởi sơ chế kỹ sẽ giúp món ăn thơm ngon hơn.

Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ. Gừng thái sợi hoặc băm nhỏ. Ớt thái lát. Hạt tiêu đập dập.

Bước 2: Ướp thịt

Cho thịt thỏ vào tô, thêm muối, rượu nấu ăn và hạt tiêu rồi trộn đều.

Ướp khoảng 10-20 phút cho thịt thấm gia vị. Sau đó cho bột ngô vào, đảo kỹ để một lớp bột mỏng phủ đều bên ngoài miếng thịt.

Cuối cùng thêm một chút dầu ăn, trộn đều và tiếp tục ướp thêm khoảng 10-15 phút.

Lớp bột ngô mỏng sẽ giúp miếng thịt giữ được độ mềm bên trong và tạo màu vàng đẹp khi áp chảo.

Bước 3: Áp chảo thịt thỏ

Bắc chảo lên bếp, thêm dầu và đun nóng.

Cho thịt thỏ vào chảo. Khi mới cho thịt vào, hạn chế đảo liên tục để miếng thịt có thời gian se mặt và lên màu vàng đẹp.

Khi một mặt đã xém vàng, nhẹ nhàng lật mặt còn lại. Áp chảo đến khi thịt vàng đều thì gắp ra đĩa.

Bước 4: Làm sốt cay

Chắt bớt dầu trong chảo, giữ lại một lượng nhỏ để phi thơm gia vị.

Cho tỏi, gừng, ớt và hạt tiêu vào đảo nhanh tay cho dậy mùi. Tiếp đó thêm sa tế, đảo đều.

Khi phần sốt đã thơm, tắt bếp hoặc hạ nhỏ lửa để tránh làm gia vị bị cháy.

Bước 5: Xào thịt với sốt

Cho thịt thỏ đã áp chảo trở lại chảo.

Thêm một lượng nước vừa phải, sau đó nêm xì dầu, đường và một chút muối tùy khẩu vị.

Đảo nhẹ rồi đun ở lửa nhỏ để thịt thấm đều phần sốt. Khi thịt chín hoàn toàn, cho thêm phần ớt còn lại vào đảo nhanh tay rồi tắt bếp.

Không nên đun quá lâu vì có thể khiến thịt bị khô.

Bước 6: Hoàn thành

Gắp thịt thỏ ra đĩa, rưới phần sốt cay lên trên và thưởng thức ngay khi còn nóng.

Thịt thỏ xào cay có màu vàng nâu bắt mắt, bên ngoài đậm đà, thơm mùi tỏi, gừng và sa tế. Phần thịt bên trong săn chắc nhưng vẫn giữ được độ mềm, ngọt tự nhiên.

Món này ăn cùng một bát cơm trắng nóng sẽ rất đưa cơm. Nếu thích vị cay đậm, bạn có thể tăng lượng ớt hoặc sa tế theo khẩu vị.

Những thông tin cho rằng thịt thỏ có thể "phòng bách bệnh" hay chữa được nhiều bệnh không nên hiểu theo nghĩa điều trị y khoa. Thịt thỏ chỉ nên được xem là một nguồn thực phẩm giàu đạm trong chế độ ăn đa dạng và cân bằng.

Người có bệnh lý đặc biệt, dị ứng thực phẩm hoặc đang phải tuân thủ chế độ ăn riêng nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi sử dụng thường xuyên.

- Không ăn thịt thỏ cùng với các loại thực phẩm, rau củ kỵ như:

+ Thịt thỏ nấu với thịt gà: Gây tiêu chảy

+ Thịt thỏ nấu với rau bắp cải: Tiêu chảy, nôn mửa

+ Thịt thỏ ăn cùng trứng: Kích thích đường tiêu hóa, gây tiêu chảy

+ Thịt thỏ ăn với cam: Rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy

+ Thịt thỏ kết hợp cùng cần tây: Gây mất nước

- Với phần thịt ăn không hết có thể cấp đông. Khi dùng, bạn chỉ cần rã đông là có thể đem đi chế biến.