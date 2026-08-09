Chợ Việt có 1 loại quả ngọt là "thuốc dưỡng thận", ngăn ngừa ung thư hiệu quả: Nấu chín càng tốt cho sức khỏe

Lê là loại trái cây quen thuộc với người Việt, không chỉ có vị ngọt thanh, dễ ăn mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Một quả lê cỡ trung bình chỉ cung cấp khoảng 100 calo nhưng chứa tới 6g chất xơ, tương đương 22% nhu cầu chất xơ hằng ngày của cơ thể. Loại quả này đồng thời cung cấp vitamin C, vitamin K, kali cùng các chất chống oxy hóa thuộc nhóm flavonoid, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Không chỉ được ưa chuộng trong chế độ ăn uống hằng ngày, lê còn được ứng dụng trong y học cổ truyền. Lê chưng đường phèn hoặc mật ong từ lâu được sử dụng để hỗ trợ long đờm, giảm ho và làm dịu cảm giác đau rát ở cổ họng.

Dưới đây là những công dụng nổi bật của loại trái cây quen thuộc này mà có thể nhiều người chưa biết.

1. Tốt cho thận

Lê là loại quả rất tốt cho thận. Theo đó, loại quả này có chứa hơn 80% là nước lợi tiểu rất tốt cho người bệnh thận. Hơn nữa, lượng chất xơ dồi dào trong loại quả này cũng giúp cho việc tiêu hóa trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn bao giờ hết. Việc đi tiểu trở nên dễ dàng hơn cũng sẽ ngăn ngừa tình trạng viêm thận vô cùng hiệu quả.

Bên cạnh đó, quả lê còn chứa nhiều nước, giàu vitamin C, khoáng chất, chất xơ và các chất oxy hóa mang đến khả năng làm sạch dạ dày và góp phần giúp đào thải chất độc ra ngoài. Lượng kali, natri trong quả lê khá ít nên không ảnh hưởng đến hoạt động của thận, không làm tăng áp lực khiến thận quá tải.

2. Chống ung thư

Theo nhật báo Anh Express, quả lê có chứa các chất chống ung thư mạnh mẽ, giúp ngăn ngừa nhiều loại ung thư gây tử vong. Cũng theo tờ này, một nghiên cứu trên 478.000 người cho thấy ăn nhiều lê giúp giảm nguy cơ phát triển ung thư phổi nhờ có chứa chất chống oxy hóa anthocyanin - có tác dụng cản trở sự hình thành và phát triển của khối u.

Một thí nghiệm của NCBI - Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia cũng cho thấy chế độ ăn nhiều lê có thể bảo vệ chống lại một số tế bào ung thư phổi, ung thư dạ dày và ung thư bàng quang.

3. Tốt cho tim mạch

Không dừng lại ở đó, loại trái cây mọng nước này còn rất tốt cho sức khỏe tim mạch nhờ chứa hàm lượng kali và chất chống oxy hóa procyanidin dồi dào. Kali là khoáng chất đóng vai trò giãn mạch, giúp điều hòa huyết áp và giảm áp lực lên hệ thống tim mạch. Đồng thời, chất chống oxy hóa trong lê giúp giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), ngăn ngừa hiệu quả các mảng bám gây xơ vữa động mạch.

4. Tốt cho phổi

Lê cũng là một loại quả rất tốt cho phổi. Các nghiên cứu đã cho thấy chất chống oxy hóa glutathione trong loại quả này sẽ làm tăng khả năng miễn dịch của phổi và giúp ngăn ngừa nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc virus bằng cách điều tiết tích tụ chất nhầy. Nếu bạn cảm thấy khó thở, hãy dùng một ly nước ép quả lê để thấy hiệu quả thật sự mà nó mang lại.

5. Tốt cho xương khớp

Lê chứa hàm lượng tương đối cao boron – khoáng chất có vai trò hỗ trợ quá trình chuyển hóa canxi và giúp cơ thể duy trì lượng canxi cần thiết. Boron cũng tham gia vào quá trình sản xuất một số hormone, trong đó có estrogen, từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe xương.

Bên cạnh đó, lê còn cung cấp vitamin K – loại vitamin đóng vai trò quan trọng trong quá trình duy trì và củng cố hệ xương. Vì vậy, bổ sung lê vào chế độ ăn uống cân bằng là một cách đơn giản để giúp xương chắc khỏe, bên cạnh các nguồn canxi và vitamin D từ những thực phẩm khác.

6. Giúp dưỡng da và mắt

Quả lê còn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho làn da và đôi mắt. Vitamin C và đồng trong loại quả này tham gia vào quá trình hình thành collagen – một loại protein quan trọng giúp duy trì cấu trúc và độ đàn hồi của da. Nhờ đó, chế độ ăn uống đầy đủ các dưỡng chất này có thể góp phần hỗ trợ làn da khỏe mạnh, săn chắc.

Bên cạnh đó, lê chứa một lượng carotenoid, trong đó có lutein và zeaxanthin. Đây là những hợp chất chống oxy hóa tập trung nhiều ở võng mạc, có vai trò giúp bảo vệ mắt trước tác động của ánh sáng và các gốc tự do. Việc bổ sung thực phẩm chứa lutein và zeaxanthin trong chế độ ăn uống cân bằng cũng được xem là có lợi cho sức khỏe mắt về lâu dài.

(Tổng hợp)