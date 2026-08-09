Đừng ăn 2 bộ phận này của cá dù được cho là "bổ"

5 lợi ích bất ngờ của việc ăn cá thường xuyên

Cá từ lâu được xem là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng nhờ cung cấp nguồn protein chất lượng cao, omega-3, vitamin D, vitamin B12 cùng nhiều khoáng chất thiết yếu. Không chỉ là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình, việc bổ sung cá thường xuyên còn có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là tim mạch, não bộ và hệ miễn dịch.

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Tốt cho sức khỏe tim mạch

Một trong những lý do khiến cá được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích sử dụng là nhờ hàm lượng axit béo omega-3 dồi dào, đặc biệt trong các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi.

Omega-3 có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giúp duy trì mức triglyceride trong máu ở mức phù hợp và góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến tim.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, những người duy trì thói quen ăn cá thường xuyên có xu hướng giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch so với những người ít ăn cá.

Tốt cho não bộ

Cá là nguồn cung cấp DHA một loại omega-3 quan trọng tham gia vào quá trình hình thành và phát triển não bộ.

Đối với phụ nữ mang thai, việc lựa chọn các loại cá có hàm lượng thủy ngân thấp như cá hồi, cá tuyết, cá mòi có thể giúp bổ sung dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển thần kinh của thai nhi.

Bên cạnh đó, omega-3 trong cá cũng được cho là có liên quan đến việc giảm nguy cơ sinh non và hỗ trợ sức khỏe của mẹ trong thai kỳ.

Không chỉ tốt cho não bộ của trẻ nhỏ, cá còn mang lại lợi ích đối với sức khỏe nhận thức ở người trưởng thành và người cao tuổi.

Các dưỡng chất như omega-3, vitamin B12 và choline trong cá đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ thần kinh. Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn có cá thường xuyên có liên quan đến khả năng duy trì chức năng nhận thức tốt hơn và giảm nguy cơ suy giảm trí nhớ theo tuổi tác.

Tuy nhiên, để phát huy lợi ích này, nên ưu tiên cá hấp, luộc, nướng thay vì các món cá chiên nhiều dầu mỡ.

Hỗ trợ sức khỏe tinh thần

Ngoài những lợi ích về thể chất, cá cũng được quan tâm nhờ tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần.

Omega-3 và vitamin D hai dưỡng chất có nhiều trong một số loại cá được cho là có liên quan đến hoạt động của não bộ và tâm trạng. Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu omega-3 có thể góp phần hỗ trợ giảm nguy cơ gặp các vấn đề về tâm trạng, trong đó có trầm cảm.

Dù vậy, chế độ ăn chỉ là một phần trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Khi có dấu hiệu bất thường kéo dài, người bệnh vẫn cần được thăm khám và tư vấn chuyên môn.

Giúp giảm tình trạng viêm trong cơ thể

Viêm kéo dài có liên quan đến nhiều bệnh mạn tính như bệnh tim mạch, tiểu đường, viêm khớp và một số vấn đề sức khỏe khác.

Các loại cá béo chứa hai dạng omega-3 quan trọng là EPA và DHA, có khả năng hỗ trợ cân bằng phản ứng viêm trong cơ thể. Việc bổ sung cá vào chế độ ăn hợp lý có thể góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể.

Nhiều người vẫn giữ lại khi làm cá, nhưng 2 bộ phận này có thể gây hại sức khỏe

Cá là nguồn thực phẩm giàu protein, omega-3 cùng nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải bộ phận nào của cá cũng an toàn để ăn. Theo các chuyên gia, có 2 phần nên loại bỏ trong quá trình sơ chế để giảm nguy cơ ngộ độc và hạn chế các vấn đề về sức khỏe.

Mật cá: Bộ phận cần tránh tuyệt đối

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Trong các bộ phận của cá, mật cá được xem là phần nguy hiểm nhất nếu sử dụng sai cách.

Nhiều người vẫn truyền tai nhau quan niệm nuốt mật cá giúp sáng mắt, bồi bổ cơ thể hoặc giảm đau nhức. Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng khoa học chứng minh những lợi ích này.

Ngược lại, ở một số loài cá, đặc biệt là cá nước ngọt, túi mật có thể chứa độc tố tự nhiên. Điều đáng lưu ý là các chất độc này không bị phá hủy hoàn toàn khi nấu chín, vì vậy việc ăn hoặc nuốt mật cá vẫn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc.

Các trường hợp ngộ độc mật cá đã được ghi nhận có thể dẫn đến tổn thương thận cấp, tổn thương gan, rối loạn đa cơ quan và cần được cấp cứu kịp thời. Do đó, khi sơ chế cá, nên lấy túi mật ra nguyên vẹn và tuyệt đối không sử dụng để ăn hoặc làm thuốc.

Mang cá: Nơi dễ tích tụ vi khuẩn từ môi trường

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Mang là cơ quan hô hấp của cá và cũng là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với môi trường nước.

Do đặc điểm này, mang cá có thể chứa nhiều vi sinh vật, bùn đất và các tạp chất. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), vi khuẩn trên cá thường tập trung ở da, mang và đường tiêu hóa. Nếu quá trình sơ chế không đảm bảo vệ sinh hoặc chế biến chưa chín kỹ, các vi khuẩn này có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn thực phẩm.

Trong khi đó, mang cá không mang lại giá trị dinh dưỡng đáng kể. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo nên loại bỏ hoàn toàn mang và vệ sinh sạch khoang mang trước khi nấu.

Làm thế nào để ăn cá an toàn?

Để hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm, các chuyên gia khuyến cáo:

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- Chọn mua cá tươi, có nguồn gốc rõ ràng.

- Loại bỏ mật, mang và ruột ngay khi sơ chế.

- Rửa sạch khoang bụng cá dưới vòi nước sạch.

- Tách riêng thực phẩm sống và chín để tránh lây nhiễm chéo.

- Nấu chín hoàn toàn trước khi sử dụng, đặc biệt với cá nước ngọt.

Trúc Chi (t/h)