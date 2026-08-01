Loại thịt tốt bậc nhất cho tim mạch - không phải gà hay bò: Biết ăn thì mạch máu khỏe, nhịp tim “siêu đẹp”

Không phải thịt bò hay thịt gà, nhiều người Trung Quốc cho rằng thịt vịt mới là lựa chọn "thân thiện" với tim mạch. Thực tế, các nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy thịt vịt là nguồn protein chất lượng, cung cấp nhiều vitamin nhóm B, sắt và kẽm.

Theo trang tin tức Aboluowang, nếu ăn thịt vịt đúng cách kết hợp với chế độ ăn khoa học, bạn có thể duy trì được nhịp tim ổn định và bảo vệ sức khỏe mạch máu.

Khi bỏ phần da, thịt vịt là loại thịt ít chất béo, thanh nhẹ, dễ tiêu hóa, phù hợp để sử dụng quanh năm. Nếu kết hợp hợp lý trong các bữa ăn hằng ngày, thịt vịt không chỉ giúp thực đơn bớt ngấy mà còn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu cho cơ thể.

Dưới đây là 3 món ăn quen thuộc từ thịt vịt gồm: vịt hầm gừng, canh vịt hầm bí đao - ý dĩ và vịt kho. Các công thức đều mang phong cách gia đình, cách làm đơn giản, dễ thực hiện, từ món hầm, món canh đến món kho, phù hợp cho cả gia đình.

1. Vịt hầm gừng

Nguyên liệu

Thịt vịt Gừng già Dầu mè Quế Lá nguyệt quế Một ít đường nâu Muối

Cách làm

Chặt thịt vịt thành miếng, ngâm nước lạnh để loại bỏ máu thừa. Cho vịt vào nồi nước lạnh cùng vài lát gừng và một ít rượu nấu ăn, đun sôi để chần sơ. Hớt sạch bọt rồi rửa lại bằng nước ấm, để ráo. Gừng già cắt thành lát dày.

Vịt hầm gừng. (Ảnh minh họa)

Cho dầu mè vào nồi, đun lửa nhỏ rồi phi gừng đến khi hơi vàng và dậy mùi thơm. Cho thịt vịt vào đảo đều để phần mỡ vịt tiết ra, giúp món ăn bớt ngấy.

Thêm quế và lá nguyệt quế để tăng hương thơm. Đổ một tít rượu vừa đủ ngập nguyên liệu, cho thêm một ít đường nâu để tăng vị ngọt tự nhiên. Đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, hầm khoảng 1 giờ.

Mở nắp, nêm muối vừa ăn rồi đun lửa vừa để nước sốt sánh lại. Khi thịt vịt thấm đều vị gừng và nước sốt là có thể dùng.

2. Canh vịt hầm bí đao và ý dĩ

Nguyên liệu

Thịt vịt già Bí đao Ý dĩ Gừng Hành lá Muối

Cách làm

Ngâm ý dĩ khoảng 2 giờ. Thịt vịt chần qua nước sôi để loại bỏ máu và tạp chất, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Bí đao gọt vỏ, cắt miếng lớn.

Canh vịt hầm bí đao và ý dĩ. (Ảnh minh họa)

Cho thịt vịt, ý dĩ và gừng vào nồi đất, thêm nước vừa đủ rồi đun sôi. Sau đó hạ nhỏ lửa, hầm khoảng 1 giờ.

Cho bí đao vào tiếp tục nấu thêm khoảng 20 phút đến khi bí trong và mềm. Nêm muối, thêm hành lá rồi khuấy đều là có thể thưởng thức.

3. Vịt kho

Nguyên liệu

Thịt vịt 1 cốc rượu gạo 1 cốc nước tương 1 cốc dầu ăn Gừng Đường phèn Hành lá

Cách làm

Chần nguyên miếng thịt vịt rồi để ráo nước. Cho dầu ăn vào chảo, phi thơm gừng rồi cho vịt vào áp chảo đến khi da vàng đều.

Vịt kho. (Ảnh minh họa)

Lần lượt cho rượu gạo, nước tương và vài viên đường phèn vào. Đun lửa vừa và nhỏ trong khoảng 40 phút, thỉnh thoảng lật mặt để thịt ngấm gia vị đều.

Khi nước sốt sánh lại thì tắt bếp. Để thịt vịt nguội bớt rồi chặt thành miếng, rưới phần nước sốt còn lại lên trên, rắc hành lá và bày ra đĩa.

Một số mẹo khi chế biến thịt vịt

Sau khi chần thịt vịt, nên rửa lại bằng nước ấm. Nếu dùng nước lạnh, các thớ thịt sẽ co lại khiến thịt bị dai và khô. Có thể thắng phần mỡ dưới da vịt để lấy mỡ vịt dùng xào nấu, giúp giảm lượng dầu ăn phải sử dụng và món ăn cũng thơm ngon hơn. Ba món trên gồm một món kho và hai món hầm, hương vị khác nhau, có thể thay đổi luân phiên trong thực đơn hằng ngày để vừa có món ăn cùng cơm, vừa có món canh.

Thịt vịt có giá thành phải chăng, dễ mua, ba cách chế biến trên phù hợp với nhiều khẩu vị khác nhau. Không cần nguyên liệu cầu kỳ, cách làm đơn giản, thuận tiện, có thể thay đổi thường xuyên quanh năm để bữa cơm gia đình thêm phong phú và ngon miệng.