Bé gái 5 tuổi mất tích không dấu vết, gần 6 năm sau cảnh sát tìm thấy em ở nơi không ai ngờ

Bé gái mất tích suốt nhiều năm

Bé gái 5 tuổi ở thành phố Duarte, bang California, Mỹ, được báo mất tích từ tháng 6/2020. Suốt gần 6 năm sau đó, tung tích của em vẫn là một dấu hỏi cho đến khi một manh mối mới đưa các điều tra viên sang tận bên kia nước Mỹ.

Theo Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị bóc lột của Mỹ (NCMEC), bé được nhìn thấy lần cuối tại Duarte ngày 2/6/2020. Khi ấy em mới 5 tuổi.

Thời điểm đó, Sở Dịch vụ Trẻ em và Gia đình hạt Los Angeles (DCFS) đang tiến hành một cuộc điều tra liên quan đến đứa trẻ. Người mẹ có quyền nuôi con sau đó ngừng liên lạc với cơ quan này và được nhà chức trách cho là đã đưa bé đi. Đến ngày 1/7/2020, vụ mất tích chính thức được trình báo với Trạm cảnh sát Temple thuộc Sở Cảnh sát trưởng hạt Los Angeles.

Những năm tiếp theo, vụ việc gần như rơi vào bế tắc.

NCMEC phối hợp cùng các cơ quan thực thi pháp luật tiếp tục duy trì hồ sơ của bé và kêu gọi công chúng cung cấp thông tin. Đến tháng 12/2025, tức hơn 5 năm kể từ ngày em biến mất, tổ chức này còn công bố một hình ảnh dựng theo tuổi để mô phỏng diện mạo của bé khi đã lớn.

Khi ấy, cô bé đã bước sang tuổi 11.

Không ai biết em đang sống ở đâu, cuộc sống như thế nào hay liệu những người xung quanh có biết rằng đây chính là đứa trẻ được tìm kiếm từ năm 2020 hay không.

Bước ngoặt chỉ đến vào đầu tháng 3/2026.

Ngày 6/3, các điều tra viên tại California nhận được thông tin cho rằng bé gái có thể đang ở bang North Carolina, cách nơi em mất tích hơn 4.000 km. Manh mối sau đó được chuyển cho Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Washington để xác minh.

Các cảnh sát địa phương bắt đầu kiểm tra hồ sơ và trao đổi với những người có thể biết thông tin.

Và chính tại đây, câu chuyện rẽ sang một hướng không ai ngờ.

Cảnh sát lần ra bé gái ở một nơi đặc biệt

Thông tin ban đầu cho thấy đứa trẻ có thể đã sống ở hạt Washington trong một thời gian dài.

Nhưng có một vấn đề: không có học sinh nào mang tên của bé trong hệ thống trường học địa phương .

Cảnh sát tiếp tục rà soát hồ sơ và làm việc với nhân viên nhà trường. Cuối cùng, họ phát hiện một nữ sinh 11 tuổi có đặc điểm phù hợp nhưng đang được đăng ký bằng một cái tên khác .

Ngày 10/3/2026, gần 6 năm sau khi bé mất tích, cảnh sát tới trường và xác nhận nữ sinh này chính là đứa trẻ mà California đã tìm kiếm suốt nhiều năm.

Em vẫn an toàn.

Nói cách khác, trong lúc hồ sơ mất tích của cô bé tồn tại suốt nhiều năm, em vẫn đang sinh hoạt và đi học bình thường dưới một danh tính khác ở North Carolina.

Bé sau đó được đưa vào diện bảo vệ của cơ quan chức năng.

Cảnh sát trưởng hạt Washington Arlo Norman cho biết một vụ việc tồn tại lâu như vậy nhưng có kết thúc tích cực là điều rất hiếm. Ông nhấn mạnh kết quả có được nhờ sự phối hợp giữa nhiều cơ quan và việc các điều tra viên không bỏ cuộc.

NCMEC cũng cho biết chỉ khoảng ba tháng trước khi cô bé được tìm thấy, tổ chức này đã công bố hình ảnh dựng theo độ tuổi mới nhất của em. Đại diện NCMEC đánh giá việc tìm thấy một đứa trẻ an toàn sau gần 6 năm là khoảnh khắc đặc biệt đối với tất cả những người từng tham gia tìm kiếm.

Các cơ quan tại California và North Carolina sau đó tiếp tục điều tra hoàn cảnh bé rời California cũng như quãng thời gian em sống dưới danh tính khác. Do tuổi của đứa trẻ và tính chất nhạy cảm của vụ việc, nhiều thông tin chi tiết không được công bố.

Theo NCMEC; WCTI ; FOX 11 Los Angeles