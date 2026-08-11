Nam sinh nhận học bổng 7 triệu đồng, 30 năm sau “trả” lại trường hơn 5.000 tỷ đồng

Ngày 29/11/2023, trong lễ kỷ niệm 130 năm thành lập Đại học Vũ Hán, Lôi Quân - cựu sinh viên khóa 1987, Khoa Máy tính, đồng thời là nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn Xiaomi - đã công bố khoản quyên góp 1,3 tỷ NDT (hơn 5.000 tỷ đồng) cho trường.

Đây là khoản quyên góp đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử Đại học Vũ Hán kể từ khi thành lập, đồng thời là khoản tiền mặt lớn nhất mà một cá nhân là cựu sinh viên từng quyên tặng cho một trường đại học tại Trung Quốc.

Thông tin này nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo Lôi Quân, khoản tiền này sẽ tập trung vào 3 hướng chính: hỗ trợ nghiên cứu cơ bản trong 6 lĩnh vực toán học, vật lý, hóa học, lịch sử, triết học và văn học; thúc đẩy đổi mới khoa học - công nghệ trong lĩnh vực máy tính; đồng thời hỗ trợ đào tạo sinh viên.

Lời hứa từ 30 năm trước

Đằng sau khoản quyên góp 1,3 tỷ NDT là một câu chuyện bắt đầu từ hơn 30 năm trước.

Khi còn là sinh viên Đại học Vũ Hán, Lôi Quân từng được chọn làm đại diện sinh viên xuất sắc để nhận học bổng cao nhất của trường khi đó. Số tiền là 2.000 NDT, do một doanh nghiệp tài trợ. Đối với một sinh viên xuất thân từ gia đình bình thường ở một huyện nhỏ, khoản tiền này có ý nghĩa rất lớn.

“Đến hôm nay, tôi vẫn nhớ rõ cảm giác vừa xúc động vừa tự hào khi ấy”, Lôi Quân nói.

Cũng trong khoảnh khắc đó, ông âm thầm đưa ra một lời hứa với chính mình: số tiền học bổng hôm nay nhận được, sau này sẽ trả lại gấp 10 lần, 100 lần, thậm chí 10.000 lần.

Theo Lôi Quân, Đại học Vũ Hán không chỉ cung cấp cho ông kiến thức mà còn dạy ông phương pháp học tập, đồng thời mở ra con đường khám phá khoa học - công nghệ mà ông theo đuổi suốt đời.

“Đó là tài sản quan trọng nhất mà Đại học Vũ Hán đã trao cho tôi”, CEO Tập đoàn Xiaomi chia sẻ.

Có lẽ cũng vì vậy, việc đóng góp cho trường không phải là một quyết định nhất thời của Lôi Quân. Nó trở thành một hành trình kéo dài nhiều năm.

Lời hồi đáp sau hàng chục năm

Năm 1997, Lôi Quân bắt đầu thực hiện lời hứa bằng việc quyên góp cho Đại học Vũ Hán. Trong những năm sau đó, ông lần lượt tài trợ nhiều chương trình, gồm Học bổng Đằng Phi, Học bổng Lôi Quân, Tòa nhà Khoa học - Công nghệ Lôi Quân và quỹ phòng chống COVID-19. Tổng số tiền ông quyên tặng trước khoản đóng góp lần này lên tới 130 triệu NDT (hơn 503 tỷ đồng).

Một trong những dự án lớn là khoản tài trợ để xây dựng tòa nhà giảng dạy và nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Ngày 20/10/2016, CEO Tập đoàn Xiaomi tài trợ xây dựng công trình này với tổng diện tích 45.500 m², phục vụ đào tạo nhân lực, giảng dạy và nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, đồng thời thúc đẩy sự kết hợp giữa các ngành và nghiên cứu công nghệ mới.

Đến ngày 20/6/2023, công trình chính thức được khánh thành với tên gọi Tòa nhà Khoa học - Công nghệ Lôi Quân.

Cũng trong năm 2023, khi trở lại Đại học Vũ Hán dự lễ tốt nghiệp, Lôi Quân tiếp tục chia sẻ với các sinh viên những điều mà ông cho rằng quan trọng nhất trên hành trình trưởng thành, đó là tin vào bản thân và biến ước mơ thành những mục tiêu có thể thực hiện từng bước.

Nhìn lại hành trình đó, Lôi Quân cho biết khoản quyên góp 1,3 tỷ NDT lần này là dấu mốc hoàn thành tâm nguyện mà ông đã bắt đầu từ 26 năm trước.

“Không nên biến việc quyên góp thành một cuộc so sánh”

Lôi Quân cũng chủ động nhấn mạnh rằng ông không muốn việc cựu sinh viên đóng góp cho trường trở thành một cuộc cạnh tranh về tiền bạc.

Trong dịp Đại học Vũ Hán kỷ niệm 130 năm thành lập, nhiều cựu sinh viên đã tích cực quyên góp. Theo ông, mỗi khoản tiền đều chứa đựng tình cảm của người trao dành cho ngôi trường cũ và giá trị của những tấm lòng ấy không nằm ở việc ai đóng góp nhiều hơn.

Trước đây, khi quyên góp xây dựng tòa nhà giảng dạy, Lôi Quân từng đề nghị số tiền của mình thấp hơn cựu sinh viên Trần Đông Thăng đúng 1 NDT. Vì vậy, ông góp 99.999.999 NDT thay vì 100 triệu NDT. Lần này, khoản quyên góp 1,3 tỷ NDT cũng được ông trao đổi trước với Trần Đông Thăng và nhận được sự ủng hộ.

“Mỗi khoản quyên góp đều là tình yêu của cựu sinh viên dành cho trường. Về mặt tình cảm, chúng đều có trọng lượng như nhau”, Lôi Quân nói. Với tinh thần đó, khoản quyên góp 1,3 tỷ NDT lần này không đơn thuần là một con số kỷ lục.

Hơn 30 năm trước, 2.000 NDT từng là khoản học bổng giúp một sinh viên có thêm động lực bước tiếp trên con đường học tập. Tiếp nối truyền thống đó, với 1,3 tỷ NDT của mình, CEO Tập đoàn Xiaomi kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội cho những sinh viên và nhà nghiên cứu của Đại học Vũ Hán trong tương lai.

(Theo The Paper)