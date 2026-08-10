Hà Nội sẽ có “siêu tổ hợp y tế” phục vụ người cao tuổi, tổng đầu tư hơn 14.000 tỷ, xây 720 căn hộ cho gần 1700 người ở

Ngày 10/8, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội.

Theo Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội, dự án được thực hiện tại phường Hoàng Mai trên tổng diện tích khoảng 9,26 ha, với sơ bộ tổng mức đầu tư 14.229 tỷ đồng. Không chỉ xây dựng một bệnh viện quy mô lớn, dự án được định hướng hình thành hệ sinh thái kết hợp khám chữa bệnh, đào tạo y khoa, nghiên cứu, phục hồi chức năng và đặc biệt là chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết trong Kỳ họp (Ảnh: Bảo Chi)

Đây cũng chính là dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội đã được tổ chức lễ khởi công ngày 17/1/2026 tại Hoàng Mai. Tuy nhiên, so với phương án được công bố tại thời điểm khởi công, một số thông số của dự án đã được cập nhật trong hồ sơ chủ trương đầu tư được HĐND TP Hà Nội thông qua ngày 10/8.

Cụ thể, tại lễ khởi công hồi tháng 1, dự án từng được giới thiệu với tổng mức đầu tư dự kiến 16.093 tỷ đồng, quy mô khoảng 2.600 giường bệnh và khoảng 1.100 căn hộ dưỡng cư. Theo phương án mới được thông qua, sơ bộ tổng mức đầu tư là 14.229 tỷ đồng, bệnh viện có 1.600 giường và khu căn hộ chăm sóc người cao tuổi khoảng 720 căn.

Phối cảnh dự án (Ảnh UBND TP. Hà Nội)

720 căn hộ gắn với chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Trong tổng diện tích dự án, khoảng 0,7 ha được dành cho khu khám, điều trị y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và khu căn hộ kinh doanh gắn với dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Theo thông tin được TP Hà Nội công bố, khu vực này dự kiến có khoảng 720 căn hộ, đáp ứng quy mô dân số khoảng 1.680 người, tương đương gần 1.700 người.

Đáng chú ý, đây không được định hướng như một khu nhà ở đơn thuần. Các căn hộ nằm trong tổ hợp có hệ thống y tế, điều dưỡng và phục hồi chức năng đi kèm, hướng đến đáp ứng nhu cầu sinh sống và chăm sóc sức khỏe dài hạn của người cao tuổi.

Theo TTXVN, mô hình chăm sóc tại dự án dự kiến hoạt động theo hướng 24/7, phục vụ nhiều nhóm nhu cầu khác nhau, từ người cao tuổi còn khả năng sinh hoạt độc lập đến những trường hợp cần hỗ trợ, điều dưỡng hoặc chăm sóc chuyên sâu.

Ảnh minh họa - Nguồn Vinshine Group

Các dịch vụ được định hướng bao gồm chăm sóc dài hạn, chăm sóc ngắn hạn, dưỡng lão, phục hồi chức năng, điều dưỡng và hỗ trợ sinh hoạt. Điều này tạo ra chuỗi chăm sóc liên tục ngay trong cùng một khu phức hợp, thay vì người cao tuổi phải di chuyển giữa nơi ở, cơ sở điều dưỡng, bệnh viện và nơi phục hồi chức năng.

Dự án thành phần xây dựng khu căn hộ này có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 2.064 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2029.

Các thông tin về con số quan trọng của dự án sau khi cập nhật và phê duyệt chủ trương đầu từ vào đầu tháng 8/2026

Bên cạnh khu dưỡng cư là bệnh viện 1.600 giường

Phần lớn diện tích còn lại, khoảng 8,56 ha, được dành cho tổ hợp y tế và giáo dục. Tại đây dự kiến xây dựng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội quy mô 1.600 giường, cùng cơ sở của Trường Đại học Y Hà Nội, các không gian nghiên cứu, đào tạo thực hành và ký túc xá.

Theo Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội, cơ sở mới của Trường Đại học Y Hà Nội dự kiến có quy mô đào tạo khoảng 3.000 sinh viên. Khu ký túc xá có khả năng phục vụ khoảng 2.000 sinh viên và chuyên gia, trong khi không gian đào tạo thực hành có thể đáp ứng khoảng 2.000 sinh viên.

Một con số đáng chú ý khác là bệnh viện được tính toán với công suất khoảng 10.000 lượt khám mỗi ngày. Trong quá trình thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội đề nghị tiếp tục làm rõ căn cứ xác định quy mô 1.600 giường và công suất khám nói trên để bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế cũng như khả năng vận hành sau khi dự án hoàn thành, theo TTXVN.

Ảnh minh họa - Nguồn Báo Chính phủ

Phần công trình chính gồm bệnh viện, trường đại học và khu khám, điều trị, chăm sóc người cao tuổi thuộc dự án thành phần 1, có sơ bộ mức đầu tư hơn 9.531 tỷ đồng.

Ngoài ra, khoảng 2.632 tỷ đồng được dự kiến dành cho dự án thành phần 2, tập trung đầu tư trang thiết bị y tế và giáo dục phục vụ các công trình nói trên.

Hướng tới mô hình chăm sóc tuổi già toàn diện

Theo UBND TP Hà Nội, dự án hướng tới hình thành một tổ hợp đồng bộ về y tế, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, chăm sóc dài hạn và phục hồi chức năng, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng, trong đó người cao tuổi là nhóm được đặc biệt chú trọng.

Khác với mô hình viện dưỡng lão tách biệt khỏi hệ thống khám chữa bệnh, người cao tuổi sinh sống tại khu căn hộ của dự án có thể tiếp cận hệ thống bệnh viện, điều trị và phục hồi chức năng ngay trong cùng một quần thể.

Về phương thức đầu tư, dự án được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP). Cơ quan thẩm tra HĐND Hà Nội cũng yêu cầu việc xác định chi phí, quỹ đất thanh toán và phân định tài sản phải bảo đảm nguyên tắc ngang giá, công khai, minh bạch, tránh thất thoát tài sản công.

Ảnh minh họa - Nguồn chuyên trang An sinh

Nếu hoàn thành theo kế hoạch, khu phức hợp tại Hoàng Mai sẽ bổ sung cho Hà Nội một mô hình đáng chú ý khi kết hợp nơi ở của người cao tuổi với bệnh viện, điều dưỡng, phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn. Với khoảng 720 căn hộ dành cho gần 1.700 người cùng bệnh viện 1.600 giường, đây sẽ là một trong những tổ hợp y tế - chăm sóc tuổi già có quy mô lớn tại Thủ đô.