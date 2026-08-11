

Phẫn nộ cảnh người đàn ông đánh đập cháu bé dã man ở chùa Bầu, Phú Thọ

Ngày 11/8, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) cho biết, địa phương đang khẩn trương xác minh thông tin phản ánh về vụ việc một cháu bé bị người đàn ông mặc áo nâu hành hung dã man xảy ra tại chùa Bầu.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip dài hơn 40 giây ghi lại cảnh một người đàn ông mặc quần áo nâu liên tục dùng roi vụt mạnh vào người một cháu nhỏ. Những đòn roi và hành vi bạo lực khiến nạn nhân đau đớn, gào khóc thảm thiết: “Em đau lắm rồi, làm ơn... chảy máu rồi”.

Hình ảnh người đàn ông mặc áo nhà chùa đánh đập cháu bé gây phẫn nộ.

Mặc dù đứa trẻ liên tục khóc lóc van xin, người đàn ông này vẫn không dừng lại mà tiếp tục túm tóc, dúi đầu nạn nhân. Đáng chú ý, xung quanh còn có nhiều cháu nhỏ khác ngồi co ro dưới nền đất, sợ hãi chứng kiến bạn mình bị bạo hành nhưng không dám lên tiếng.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự chú ý đặc biệt và gây bức xúc lớn trong cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều phẫn nộ trước hành vi tàn bạo của người đàn ông, đồng thời khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, làm rõ và xử lý thật nghiêm minh để bảo vệ sự an toàn cho các em nhỏ tại đây.

Trao đổi về vụ việc, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phúc khẳng định, địa phương đã nhận được thông tin và yêu cầu Công an, các phòng ban của phường xác minh, báo cáo lên tỉnh…; quan điểm là xử lý nghiêm.

Vị này cũng nhấn mạnh, nếu kết quả xác minh đúng như những gì phản ánh, đây là một vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng cần phải được xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, Thượng toạ Thích Thanh Lâm, trụ trì chùa Bầu xác nhận vụ việc xảy ra tại chính chùa Bầu. Thượng toạ Thích Thanh Lâm cho hay, người đàn ông đánh các em nhỏ mới đến chùa để "thực tập". Sư trụ trì cũng đã làm việc với công an, chính quyền địa phương để xử lý vụ việc.