Nhiều người nhét tỏi vào thùng gạo hóa ra vì những lợi ích này

Nhiều gia đình có thói quen mua gạo với số lượng lớn để dùng dần. Tuy nhiên, nếu bảo quản không đúng cách, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, gạo rất dễ bị mọt xâm nhập. Một mẹo dân gian được nhiều người áp dụng là đặt vài tép tỏi khô vào thùng gạo để hạn chế tình trạng này.

Chỉ với vài củ tỏi đặt đúng cách, bạn có thể góp phần giữ gạo sạch và bảo quản được lâu hơn, hạn chế côn trùng xâm nhập.

Vì sao nhiều người đặt tỏi vào thùng gạo?

Tỏi không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn có mùi hăng đặc trưng. Theo kinh nghiệm dân gian, mùi này có thể khiến mọt và một số côn trùng nhỏ ít tiếp cận nơi chứa gạo hơn, từ đó góp phần hạn chế chúng sinh sôi trong quá trình bảo quản.

Hỗ trợ hạn chế mọt gạo

Theo kinh nghiệm dân gian, mùi hăng đặc trưng của tỏi khiến mọt và một số loại côn trùng ít tiếp cận khu vực chứa gạo hơn. Nhờ đó, nguy cơ mọt phát triển và sinh sôi trong thùng gạo có thể được giảm bớt, đặc biệt khi kết hợp với việc bảo quản gạo trong hộp kín và môi trường khô thoáng.

Góp phần hạn chế vi khuẩn và nấm mốc

Tỏi chứa một số hợp chất tự nhiên có đặc tính kháng khuẩn. Vì vậy, nhiều người cho rằng đặt vài tép tỏi trong thùng gạo có thể góp phần hạn chế sự phát triển của vi khuẩn hoặc nấm mốc trong điều kiện bảo quản phù hợp. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là giữ thùng gạo luôn sạch và tránh ẩm.

Giúp gạo giữ mùi thơm

Ngoài mục đích xua côn trùng, tỏi còn được cho là có thể giúp hạn chế mùi ẩm hoặc mùi khó chịu phát sinh trong quá trình bảo quản. Khi thùng gạo được đậy kín và đặt ở nơi thích hợp, gạo có thể giữ được hương thơm tự nhiên lâu hơn.

Cách đặt tỏi vào thùng gạo

Để áp dụng mẹo này, nên chọn những củ tỏi còn tươi, chắc, vỏ khô nguyên vẹn và không bị dập hay nấm mốc. Sau khi bóc lớp vỏ ngoài, có thể để nguyên tép hoặc cắt đôi rồi đặt trực tiếp vào thùng gạo.

Thùng gạo cần được vệ sinh sạch sẽ, lau khô hoàn toàn trước khi sử dụng và đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát. Số lượng tỏi có thể điều chỉnh tùy theo lượng gạo bảo quản. Cuối cùng, đậy kín nắp và đặt thùng ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và môi trường ẩm thấp.

Nhiều người cũng thay tỏi sau khoảng 2-3 tháng để mùi hương được duy trì.

Lưu ý: Mẹo dùng tỏi hay bất cứ loại gia vị nào để xua mọt gạo chủ yếu dựa trên kinh nghiệm dân gian. Hiệu quả có thể khác nhau tùy điều kiện bảo quản và không thay thế việc giữ gạo ở nơi khô ráo, kín khí.

Để gạo luôn đảm bảo chất lượng, người dùng vẫn nên kết hợp nhiều biện pháp bảo quản như dùng thùng kín, tránh ánh nắng trực tiếp, hạn chế độ ẩm và kiểm tra gạo định kỳ.

Có thể kết hợp thêm hạt tiêu hoặc ớt khô

Ngoài tỏi, nhiều người cũng sử dụng hạt tiêu hoặc ớt khô như một mẹo bảo quản gạo.

Nếu dùng hạt tiêu, nên cho vào túi vải hoặc túi lưới nhỏ rồi đặt trong thùng gạo để tránh lẫn vào khi nấu. Mùi thơm và vị cay của hạt tiêu được cho là giúp hạn chế sự xuất hiện của mọt.

Tương tự, vài quả ớt khô đã bỏ hạt cũng thường được đặt trong thùng gạo. Mùi cay nồng của ớt là một trong những mẹo dân gian được truyền lại nhằm giảm nguy cơ côn trùng xâm nhập.

Bảo quản đúng cách vẫn là yếu tố quan trọng nhất

Để gạo giữ được chất lượng lâu hơn, điều quan trọng là sử dụng dụng cụ đựng sạch, khô và có nắp kín. Gạo nên được bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh độ ẩm cao vì đây là điều kiện thuận lợi để nấm mốc và côn trùng phát triển.

Nếu mua gạo với số lượng lớn, nên kiểm tra kỹ trước khi cất trữ để đảm bảo gạo chưa có dấu hiệu mọt hoặc ẩm mốc.

Chia gạo thành nhiều túi hoặc hộp nhỏ, đậy kín cũng là cách giúp hạn chế nguy cơ lây lan nếu một phần gạo xuất hiện mọt.

Gạo bị mọt có nên bỏ đi?

Trong trường hợp gạo mới xuất hiện mọt nhưng chưa có dấu hiệu ẩm mốc hay mùi lạ, nhiều người lựa chọn cho gạo vào ngăn đá tủ lạnh trong khoảng 4-5 ngày để tiêu diệt mọt và ấu trùng. Sau đó, khi vo gạo, xác côn trùng thường nổi lên mặt nước và có thể được loại bỏ.

Tuy nhiên, nếu gạo đã có mùi hôi, đổi màu, bị nấm mốc hoặc hư hỏng rõ rệt, tốt nhất không nên tiếp tục sử dụng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nếu muốn bảo quản gạo lâu dài, việc giữ gạo khô ráo, đựng trong hộp kín và tránh độ ẩm vẫn là biện pháp hiệu quả và đáng tin cậy hơn so với chỉ sử dụng các mẹo dân gian.

(Tổng hợp)