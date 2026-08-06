Theo cơ quan công an, thời gian gần đây tiếp tục xuất hiện các đối tượng mạo danh cán bộ thuộc cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp hoặc tổ chức như Công an, Quân đội, bệnh viện, trường học... để đặt cỗ hoặc mua thực phẩm với đơn hàng có giá trị lớn nhằm tạo lòng tin, sau đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Các đối tượng thường chủ động gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo, gửi hình ảnh "Giấy ủy nhiệm chi" hoặc ảnh chụp giao dịch chuyển khoản ngân hàng đã được cắt ghép, chỉnh sửa, khiến nạn nhân tin rằng tiền cọc hoặc tiền hàng đã được chuyển.

Sau khi tạo được niềm tin, các đối tượng tiếp tục lấy lý do đơn vị có nhu cầu mua thêm những mặt hàng "đặc biệt" mà cơ sở kinh doanh không có sẵn. Lúc này, chúng sẽ giới thiệu một "đại lý quen", cung cấp số điện thoại hoặc tài khoản Zalo để chủ cơ sở liên hệ mua giúp, đồng thời hứa hẹn sẽ thanh toán đầy đủ và chi trả hoa hồng cao.

Khi nạn nhân liên hệ với "đại lý" này - thực chất là đồng phạm của các đối tượng - sẽ được yêu cầu chuyển trước từ 30-50% hoặc thậm chí 100% giá trị đơn hàng để xuất hàng gấp. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng đồng loạt cắt liên lạc và chiếm đoạt số tiền đã chuyển.

Công an TP Cần Thơ từng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan, tổ chức tương tự. Ảnh: Trang TTĐT Công an TP Cần Thơ

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng, người dân có thể nhận biết thủ đoạn trên qua một số dấu hiệu như toàn bộ giao dịch chỉ diễn ra qua điện thoại hoặc Zalo bằng số điện thoại rác, tài khoản ảo; đối tượng liên tục thúc giục chuyển tiền với lý do cần kịp giờ làm cỗ hoặc xuất kho; chứng từ thanh toán có dấu hiệu bất thường trong khi tài khoản ngân hàng thực tế chưa ghi nhận tiền về.

Ngoài ra, người mua thường yêu cầu cơ sở kinh doanh mua thêm những mặt hàng không thuộc lĩnh vực kinh doanh của cửa hàng như van gas chuyên dụng, giường bệnh hoặc các sản phẩm có giá trị lớn khác.

Trước tình hình trên, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo các chủ nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống và thực phẩm cần thực hiện "2 phải" và "4 không" để phòng ngừa.

Cụ thể, người dân phải xác minh danh tính đối với các đơn hàng lớn từ người tự xưng là cán bộ cơ quan, tổ chức bằng cách liên hệ trực tiếp với đơn vị hoặc gọi đến số điện thoại chính thức được công khai trước khi thực hiện giao dịch. Đồng thời, phải liên hệ cơ quan công an gần nhất khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để được hỗ trợ xử lý.

Bên cạnh đó, người dân không tin vào ảnh chụp chuyển tiền, chỉ giao hàng hoặc mua hàng khi tài khoản ngân hàng thực tế đã báo có; không chuyển tiền cho các "đại lý" hoặc bên thứ ba do người mua giới thiệu; không tham lợi nhuận hoặc hoa hồng cao bất thường và không vội vàng chuyển tiền khi bị hối thúc.

Các cơ sở kinh doanh nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã chuyển tiền cho các đối tượng cần lưu giữ toàn bộ tin nhắn, lịch sử cuộc gọi, hóa đơn giao dịch và nhanh chóng đến cơ quan công an địa phương trình báo để được hỗ trợ xử lý.

(Theo Cổng TTĐT Công an thành phố Hải Phòng)