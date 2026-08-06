Người mẹ sát hại con để trục lợi hơn 4 tỷ đồng tiền bảo hiểm lĩnh án chung thân

Ngày 6/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Tô Thị Ty Na (45 tuổi, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) về các tội Giết người và Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

Tô Thị Ty Na tại tòa. (Ảnh: Đ.N)

Theo nội dung cáo trạng, Tô Thị Ty Na từng có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành xong án phạt tù năm 2008, bị cáo trở về địa phương, kết hôn với ông N.V.H. và có 4 người con.

Năm 2020, ông H. qua đời. Một mình nuôi 4 con nhỏ, không có việc làm và nguồn thu nhập ổn định, Na bán căn nhà đang ở với giá 1,2 tỷ đồng. Sau khi tiêu hết số tiền này, Na nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ cho các con để trục lợi.

Cơ quan tố tụng xác định Na đã mua 7 hợp đồng bảo hiểm cho 4 người con với tổng phí bảo hiểm hằng năm hơn 100 triệu đồng, đồng thời đứng tên người thụ hưởng.

Riêng cháu N.V.H. (SN 2017) được mua 2 hợp đồng bảo hiểm của hai công ty bảo hiểm nhân thọ là GENERALI và FWD.

Cũng theo cáo trạng, tối 2/1/2023, Na đã sát hại cháu N.V.H., sau đó tạo hiện trường giả như một vụ tai nạn đuối nước.

Tiếp đó, bị cáo lập hồ sơ yêu cầu hai công ty bảo hiểm chi trả quyền lợi bảo hiểm và được thanh toán tổng cộng hơn 4,1 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được Na sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX tuyên bị cáo mức án tù chung thân về tội giết người; 6 năm tù tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.