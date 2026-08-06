TUI BLUE Han River chính thức khai trương tại Đà Nẵng

Nằm bên sông Hàn và cách Sân bay Quốc tế Đà Nẵng khoảng 10 phút di chuyển, khách sạn có vị trí thuận lợi để kết nối với các khu thương mại, địa điểm vui chơi, nhà hàng và những điểm tham quan nổi tiếng của thành phố.

Lễ khai trương TUI BLUE Han River được tổ chức ngày 8 tháng 8 năm 2026 với sự tham dự của đại diện các cơ quan địa phương, đối tác, khách mời và giới truyền thông. Khách sạn bắt đầu đón khách lưu trú từ ngày 9 tháng 8 năm 2026.

125 phòng nghỉ cao cấp tại trung tâm Đà Nẵng

TUI BLUE Han River có tổng cộng 125 phòng nghỉ, với nhiều lựa chọn phù hợp cho khách nghỉ dưỡng, khách công tác, cặp đôi và gia đình. Các phòng được thiết kế theo phong cách hiện đại, có không gian rộng rãi và tầm nhìn hướng thành phố hoặc sông Hàn. Từ nhiều khu vực trong khách sạn, du khách có thể nhìn ra sông Hàn và Cầu Rồng.

Ẩm thực và giải trí

Hệ thống ẩm thực tại TUI BLUE Han River gồm nhiều lựa chọn phục vụ trong ngày.

The RESTAURANT là nhà hàng phục vụ cả ngày với thực đơn kết hợp ẩm thực Việt Nam và quốc tế cho bữa sáng, trưa và tối.

The BAR là không gian bar trong nhà dành cho những buổi gặp gỡ hoặc thư giãn, với tầm nhìn hướng sông Hàn và Cầu Rồng.

Tại tầng 29, BLUE moon Rooftop Restaurant mang đến không gian ngoài trời với tầm nhìn bao quát thành phố, phục vụ các món nướng, cocktail và rượu vang. Cùng tầng là hồ bơi vô cực và Pool Bar, tạo thêm lựa chọn thư giãn và giải trí cho khách lưu trú.

Không gian chăm sóc sức khỏe và tập luyện

TUI BLUE Han River có các khu vực dành riêng cho chăm sóc sức khỏe và vận động.

BLUE Spa gồm các phòng trị liệu đơn và đôi, khu vực sauna, steam cùng các dịch vụ chăm sóc cơ thể. Bên cạnh đó, BLUEf!t Gym phục vụ nhu cầu tập luyện của khách trong thời gian lưu trú.

Kết hợp cùng hồ bơi vô cực, các tiện ích này bổ sung đầy đủ các lựa chọn nghỉ ngơi, vận động và thư giãn trong khách sạn.

Không gian hội họp và sự kiện

Đối với khách công tác và các sự kiện doanh nghiệp, TUI BLUE Han River sở hữu hệ thống phòng họp Sông Hàn I, Sông Hàn II và Sông Hàn III tại tầng 22, phù hợp cho các cuộc họp, hội thảo, đào tạo và sự kiện doanh nghiệp.

Với hệ thống lưu trú, ẩm thực và hội họp trong cùng một địa điểm, khách sạn đáp ứng nhu cầu của khách công tác cũng như xu hướng kết hợp công việc và nghỉ dưỡng.

Từ TUI BLUE Han River, du khách có thể dễ dàng tiếp cận khu vực trung tâm, bờ sông Hàn và các điểm tham quan nổi bật của Đà Nẵng, đồng thời kết nối với những điểm đến khác tại miền Trung.

Bên cạnh các tiện ích tại khách sạn, TUI BLUE hướng đến việc giúp du khách khám phá điểm đến thông qua những gợi ý và trải nghiệm địa phương phù hợp với từng nhu cầu lưu trú.

Về TUI BLUE Han River

TUI BLUE Han River tọa lạc bên sông Hàn, tại trung tâm thành phố Đà Nẵng và cách Sân bay Quốc tế Đà Nẵng khoảng 10 phút di chuyển. Khách sạn mang thương hiệu TUI BLUE, thương hiệu khách sạn quốc tế thuộc TUI Group, và được đầu tư bởi Thaigroup.

Khách sạn sở hữu 125 phòng nghỉ cùng hệ thống tiện ích gồm The RESTAURANT, The BAR, BLUE moon Rooftop Restaurant, Infinity Swimming Pool & Pool Bar, BLUE Spa, BLUEf!t Gym và các phòng họp Sông Hàn I, II và III.

TUI BLUE Han River phục vụ khách nghỉ dưỡng, khách công tác và du khách muốn khám phá Đà Nẵng từ vị trí trung tâm thành phố.

Thông tin liên hệ

TUI BLUE Han River

Đà Nẵng, Việt Nam

Hotline: 0236 399 6888

Email: reservation.hanriver@tui-blue.com