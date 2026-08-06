Hơn 90% người dùng không biết công dụng của những đường dệt trên khăn tắm

Trong ngành dệt may, dải vải dệt phẳng này được gọi là dobby border – phần được tạo ra bằng kỹ thuật dệt khác với phần thân khăn có các vòng sợi bông (terry loops). Đây là một chi tiết gần như xuất hiện trên hầu hết các loại khăn tắm chất lượng, bởi nó đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong suốt vòng đời của sản phẩm:

1. Giúp khăn giữ dáng, bền hơn sau nhiều lần giặt

Một trong những công dụng quan trọng nhất của đường dệt giữa khăn là tăng độ bền cho sản phẩm.

Khác với phần thân khăn được dệt bằng các vòng sợi bông mềm mại để tăng khả năng thấm hút, dải dobby border được dệt chặt và phẳng hơn. Cấu trúc này hoạt động như một "vùng gia cố", giúp khăn giữ được hình dạng ổn định sau nhiều lần sử dụng.

Nhờ đó, khăn ít bị co rút, hạn chế biến dạng, đồng thời giảm tình trạng mép khăn bị kéo giãn hoặc nhăn nhúm sau khi giặt và sấy.

2. Giúp khăn khô nhanh hơn

Ít người biết rằng đường dệt giữa khăn còn góp phần cải thiện khả năng làm khô. Do không có các vòng sợi bông dày như phần thân khăn nên khu vực này giữ lại ít nước hơn sau khi sử dụng hoặc giặt. Điều đó tạo điều kiện để hơi ẩm thoát ra nhanh hơn, giúp toàn bộ chiếc khăn khô nhanh hơn, giảm nguy cơ xuất hiện mùi ẩm mốc nếu được phơi trong điều kiện thông thoáng.

Dù tác động không quá lớn, đây vẫn là một yếu tố giúp tối ưu hiệu quả sử dụng của khăn.

3. Hỗ trợ quá trình sản xuất

Đối với các nhà sản xuất, dobby border còn là một chi tiết kỹ thuật quan trọng.

Trong quá trình dệt, phần dải này giúp duy trì độ căng ổn định của tấm vải, từ đó hạn chế sai lệch về kích thước và hình dạng. Sau khi hoàn thiện, đây cũng là vị trí thuận lợi để cắt, may và xử lý mép khăn, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng. Nhờ thiết kế này, các công đoạn sản xuất diễn ra chính xác và đồng đều hơn, đặc biệt với các dây chuyền sản xuất quy mô lớn.

Ảnh minh họa: Internet

4. Giúp gấp khăn đẹp và chuyên nghiệp hơn

Trong các khách sạn, spa hay cửa hàng bán lẻ, đường dệt giữa khăn còn mang đến một lợi ích khác.

Đây được xem như "đường căn" tự nhiên giúp nhân viên dễ gấp khăn cân đối, xếp chồng ngay ngắn và đồng đều. Nhờ đó, khăn khi trưng bày tạo cảm giác chuyên nghiệp, gọn gàng và đẹp mắt hơn.

5. Tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, dobby border còn mang giá trị về mặt thiết kế. Thay vì một bề mặt bông đơn điệu, dải dệt phẳng tạo điểm nhấn, giúp chiếc khăn trông tinh tế và cao cấp hơn. Nhiều thương hiệu còn kết hợp các họa tiết hoặc đường dệt đặc biệt trên phần này để tạo dấu ấn riêng cho sản phẩm.

Chính vì những lợi ích này, dobby border vẫn được duy trì trên phần lớn các mẫu khăn tắm hiện đại và trở thành một trong những đặc điểm quen thuộc mà nhiều người nhìn thấy hằng ngày nhưng ít khi để ý đến công dụng thực sự của nó.

(Tổng hợp)