Người bán rau nói thật: Khách thường chọn bó xanh mướt, người trong nghề lại quan sát kỹ 3 đặc điểm này

Khi đi chợ, nhiều người thường bị thu hút bởi những bó rau có màu xanh đậm, lá bóng và nhìn rất bắt mắt. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của nhiều người bán rau lâu năm, màu sắc chỉ là một trong nhiều yếu tố cần quan sát. Để đánh giá chất lượng của một bó rau, họ thường dành thêm vài giây xem kỹ phần gốc, lá và độ tươi tổng thể trước khi quyết định. Đây cũng là những dấu hiệu giúp người tiêu dùng lựa chọn rau phù hợp hơn cho bữa ăn hằng ngày.

1. Quan sát phần gốc cắt - chi tiết phản ánh độ mới của bó rau

Thay vì nhìn ngay vào phần lá, nhiều người bán sẽ lật bó rau để quan sát phần gốc trước. Với các loại rau ăn lá như cải ngọt, cải xanh, rau muống, cải thìa hay rau dền, gốc cắt thường phản ánh khá rõ thời điểm thu hoạch và mức độ tươi của rau.

Nếu phần gốc còn sáng màu, mặt cắt tương đối mịn, không bị thâm đen hay chảy nhớt thì khả năng cao rau mới được cắt hoặc thu hoạch trong thời gian gần. Ngược lại, khi gốc đã chuyển màu nâu, khô xơ hoặc xuất hiện dấu hiệu úng, bó rau có thể đã được để nhiều ngày, khiến lượng nước trong thân và lá giảm đáng kể. Dù phần lá bên trên vẫn còn xanh, chất lượng của rau lúc này thường không còn như ban đầu.

Đối với những bó rau được buộc khá chặt, người mua cũng không nên ngại cầm lên quan sát phần gốc. Chỉ mất vài giây kiểm tra nhưng đây lại là một trong những cách đơn giản nhất để phân biệt rau mới với rau đã để lâu.

2. Lá rau nên còn độ đàn hồi tự nhiên, không chỉ nhìn vào màu xanh

Một sai lầm khá phổ biến là cho rằng rau càng xanh đậm thì càng ngon. Trên thực tế, màu sắc chịu ảnh hưởng của giống cây, điều kiện canh tác cũng như từng loại rau khác nhau. Vì vậy, người có kinh nghiệm thường kết hợp quan sát cả màu sắc lẫn trạng thái của lá.

Một bó rau tươi thường có lá đứng dáng, cầm lên vẫn giữ được độ cứng vừa phải, cuống không mềm nhũn và lá còn độ đàn hồi tự nhiên. Khi dùng tay chạm nhẹ, lá không bị rũ xuống ngay hoặc dập nát quá dễ. Trong khi đó, những bó rau đã mất nước thường có hiện tượng lá mềm, cuống yếu, mép lá quăn hoặc xuất hiện nhiều đốm vàng. Những dấu hiệu này cho thấy rau đã trải qua thời gian bảo quản khá lâu hoặc điều kiện bảo quản chưa phù hợp.

Ngoài ra, nếu bề mặt lá quá bóng và ướt bất thường, người mua cũng nên quan sát kỹ hơn. Nhiều tiểu thương cho biết việc phun nước là cách phổ biến để giúp rau trông tươi hơn trong quá trình bày bán, tuy nhiên lớp nước bên ngoài không phản ánh chính xác độ tươi của phần thân và lá bên trong.

3. Kiểm tra tổng thể cả bó rau thay vì chỉ nhìn lớp ngoài

Một kinh nghiệm khác mà nhiều người bán rau áp dụng là không đánh giá chất lượng chỉ qua những chiếc lá ở bên ngoài. Khi xếp hàng lên sạp, lớp lá đẹp thường nằm ở vị trí dễ nhìn nhất, trong khi phần bên trong mới phản ánh đầy đủ tình trạng của cả bó. Nếu có thể, hãy cầm nhẹ bó rau lên và quan sát từ nhiều góc. Một bó rau chất lượng thường có kích thước tương đối đồng đều, lá phân bố tự nhiên, không bị dập nát nhiều và không có quá nhiều lá úa, lá vàng hoặc lá hỏng bị giấu ở phía dưới.

Với những loại rau buộc thành bó lớn, người mua cũng nên chú ý xem phần thân có bị gãy, dập hoặc có dấu hiệu úng nước hay không, bởi đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến thời gian bảo quản sau khi mang về nhà. Việc dành thêm vài chục giây để quan sát tổng thể không chỉ giúp chọn được bó rau tươi hơn mà còn hạn chế tình trạng mua về mới phát hiện nhiều lá hỏng phải bỏ đi, gây lãng phí.

Chọn đúng ngay từ quầy bán sẽ giúp rau giữ được chất lượng lâu hơn

Một bó rau tươi không chỉ cho hương vị ngon hơn khi chế biến mà còn bảo quản được lâu hơn nếu xử lý đúng cách sau khi mua về. Để giữ rau tươi trong thời gian dài hơn, người nội trợ có thể lưu ý một số điểm sau:

- Loại bỏ lá dập, lá úa ngay sau khi mua về để hạn chế tình trạng rau hỏng lan sang những lá còn tươi.

- Không rửa rau nếu chưa chế biến ngay. Độ ẩm còn đọng trên bề mặt lá có thể khiến rau nhanh úng và giảm thời gian bảo quản.

- Để rau thật ráo rồi mới cho vào túi hoặc hộp bảo quản trước khi đặt trong ngăn mát tủ lạnh.

- Không nhồi quá chặt nhiều loại rau vào cùng một túi vì rau dễ bị dập, khó lưu thông không khí và nhanh hỏng hơn.

- Ưu tiên sử dụng sớm với những loại rau ăn lá vì đây là nhóm thực phẩm giảm chất lượng khá nhanh sau khi thu hoạch.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng không nên đánh giá chất lượng của rau chỉ dựa vào một dấu hiệu duy nhất. Việc kết hợp quan sát phần gốc, trạng thái của lá và tổng thể cả bó sẽ giúp tăng khả năng chọn được rau tươi, hạn chế lãng phí và mang lại chất lượng tốt hơn cho bữa ăn hằng ngày.