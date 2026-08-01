Việt Nam có 1 bệnh viện đạt doanh thu gần 1.000 tỷ đồng chỉ trong nửa năm: Từng chi gần 200 tỷ đưa công nghệ tiên tiến nhất thế giới về nước, được tạp chí Mỹ vinh danh

Thành lập từ năm 2003 tại TP.HCM, Bệnh viện FV hiện là thành viên của Thomson Medical Group (Singapore) – một trong những tập đoàn y tế tư nhân hàng đầu Đông Nam Á. Sau hơn 20 năm hoạt động, bệnh viện này vừa được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp được Tín nhiệm 2026 tại chương trình Asia Top Brand Awards 2026, diễn ra ngày 26/7 tại Dinh Độc Lập (TP.HCM).

Trước đó, vào tháng 6, FV cũng là một trong những đại diện của Việt Nam được ghi danh trong bảng xếp hạng Best Specialized Hospitals Asia Pacific 2026 do Tạp chí Newsweek (Mỹ) phối hợp với Công ty nghiên cứu dữ liệu Statista (Đức) công bố. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào hệ thống đánh giá, đánh dấu bước tiến mới của y tế trong nước trên bản đồ chuyên khoa khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Được tạp chí Mỹ vinh danh ở 4 chuyên khoa

Khác với nhiều bảng xếp hạng dựa trên quy mô bệnh viện hay mức độ nhận diện thương hiệu, bảng xếp hạng Best Specialized Hospitals Asia Pacific được xây dựng từ kết quả khảo sát hàng nghìn bác sĩ, chuyên gia y tế và nhà quản lý bệnh viện tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Để đảm bảo tính khách quan, những người tham gia không được phép tự đánh giá cơ sở nơi mình công tác.

Trải qua quá trình sàng lọc hơn 3.500 bệnh viện thuộc 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, chỉ 311 bệnh viện được xướng tên. Trong đó, FV là một trong 11 đại diện của Việt Nam góp mặt, đồng thời được ghi danh ở 4 chuyên khoa gồm Tim mạch & Tim mạch can thiệp, Tiêu hóa & Gan mật, Nội thần kinh và Nội phổi.

Không chỉ ghi dấu ấn bằng thành tích chuyên môn, hoạt động kinh doanh của bệnh viện cũng ghi nhận kết quả tích cực. Theo báo cáo tài chính của Thomson Medical Group, trong nửa đầu năm 2026, bệnh viện FV mang về doanh thu 51,3 triệu SGD (tương đương gần 1.000 tỷ đồng) và 8,3 triệu SGD lợi nhuận EBITDA.

Đằng sau những kết quả này là chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng, công nghệ và chất lượng điều trị mà bệnh viện theo đuổi trong nhiều năm qua.

Liên tục đầu tư công nghệ điều trị thế hệ mới

Bệnh viện FV hiện vận hành 230 giường bệnh được cấp phép cùng ba phòng khám và trung tâm y tế, sở hữu hơn 1.600 nhân viên y tế và hơn 200 bác sĩ.﻿ Đây cũng là một trong số ít cơ sở y tế tại Việt Nam 4 lần liên tiếp đạt chứng nhận quốc tế JCI về chất lượng và an toàn người bệnh kể từ năm 2016.

Trong những năm gần đây, FV liên tục đầu tư vào các công nghệ điều trị hiện đại nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, đặc biệt trong các lĩnh vực ung bướu và phẫu thuật ít xâm lấn.

Năm 2025, bệnh viện công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 với tổng giá trị gần 200 tỷ đồng. Đây là hệ thống xạ phẫu bằng robot duy nhất trên thế giới có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật, mở ra cuộc cách mạng trong điều trị ung thư bằng phương pháp không xâm lấn, an toàn hơn và chính xác hơn.

Là phiên bản mới nhất, CyberKnife S7 đã và đang tạo nên cuộc cách mạng trong lĩnh vực điều trị ung thư bằng phương pháp xạ phẫu ít xâm lấn. CyberKnife S7 có khả năng điều trị nhiều loại khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể với độ chính xác đáng kinh ngạc. Đặc biệt, hệ thống này còn cho phép can thiệp vào các khối u di chuyển, đồng thời tăng cường tính an toàn, thời gian điều trị được rút ngắn hơn và giảm đáng kể tác dụng phụ.

Theo, ông Nguyễn Thanh Duy – Tổng giám đốc TD Tech đồng thời là đại diện của Accuray – nhà sản xuất công nghệ xạ phẫu hàng đầu thế giới cho biết, FV là bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam và cũng là bệnh viện đầu tiên ở Đông Nam Á trang bị CyberKnife S7. Dòng máy xạ phẫu đời mới nhất này còn được ứng dụng điều trị không xâm lấn trên nhiều loại bệnh khác bên cạnh ung thư như dị dạng mạch máu não, rối loạn nhịp tim…

Không dừng lại ở CyberKnife S7, FV tiếp tục mở rộng danh mục thiết bị công nghệ cao nhằm hoàn thiện hệ sinh thái điều trị hiện đại. Sau khi ký kết đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 với tổng giá trị gần 200 tỷ đồng vào năm 2025, bệnh viện tiếp tục đưa vào hoạt động hệ thống phẫu thuật robot da Vinci Xi trị giá hơn 3 triệu USD (hơn 78 tỷ đồng) và máy cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla của Philips.

Hướng tới mục tiêu to lớn

Theo bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV, tầm nhìn của bệnh viện là trở thành trung tâm phẫu thuật robot tiên tiến tại Đông Nam Á. Việc đầu tư hệ thống da Vinci Xi và xây dựng Trung tâm Phẫu thuật Robot FV da Vinci là bước đi chiến lược nhằm đưa những công nghệ điều trị tiên tiến trên thế giới đến gần hơn với người bệnh Việt Nam.

Từ nền tảng chất lượng được các tổ chức quốc tế ghi nhận đến những khoản đầu tư quy mô lớn cho công nghệ điều trị thế hệ mới, FV đang từng bước củng cố vị thế của một trung tâm y khoa đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam, đồng thời hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ y tế hàng đầu khu vực châu Á.

(Tổng hợp)