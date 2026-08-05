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Vì sao nhiều người đặt một bát giấm trong phòng trước khi đi ngủ? Sáng hôm sau mới thấy khác biệt

| | Sống

Giấm là một nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp và đang được nhiều gia đình sử dụng theo cách khá lạ.

Mùi thức ăn, khói hoặc vật nuôi lưu lại trong phòng có thể khiến nhiều người khó chịu, nhất là khi không gian đóng kín. Thay vì dùng bình xịt tạo hương, một số gia đình đặt một bát giấm trắng trong phòng trước khi đi ngủ rồi dọn đi vào sáng hôm sau.

Theo Times of India , mẹo này được sử dụng với mục đích giảm những mùi khó chịu trong không khí. Cơ sở được đưa ra nằm ở axit axetic, thành phần tạo nên tính axit và mùi đặc trưng của giấm.

Vì sao một bát giấm có thể giúp giảm mùi khó chịu?

Vì sao nhiều người đặt một bát giấm trong phòng trước khi đi ngủ? Sáng hôm sau mới thấy khác biệt - Ảnh 1.

Giấm trắng (Ảnh: Good House Keeping).

Các sản phẩm làm thơm phòng thường dùng một mùi hương mạnh hơn để che lấp mùi đang tồn tại. Trong khi đó, giấm được cho là tác động trực tiếp đến một số thành phần gây mùi.

Khi bát giấm được đặt trong phòng, một lượng axit axetic có thể bay hơi vào không khí. Chất này sẽ phản ứng với một số thành phần có tính kiềm liên quan đến mùi khói, dầu mỡ, thức ăn hoặc vật nuôi.

Theo Dịch vụ Khuyến nông của Đại học Arkansas (Mỹ), giấm và baking soda là những nguyên liệu có thể được dùng trong một số công việc vệ sinh, khử mùi gia đình. Giấm là một axit nhẹ, có thể phản ứng với các chất mang tính kiềm. Quá trình này được cho là giúp giảm một phần mùi thay vì chỉ dùng hương thơm khác để lấn át. Sau khi để qua đêm, căn phòng có thể còn phảng phất mùi giấm. Tuy nhiên, mùi này thường giảm dần sau khi bát được mang ra ngoài.

Không phải mọi mùi đều được xử lý như nhau

Bát giấm có thể là một thử nghiệm ít tốn kém đối với những mùi sinh hoạt thông thường. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào nguồn gây mùi và mức độ thông thoáng của căn phòng.

Mẹo này không nên được hiểu là giấm có khả năng làm sạch hoàn toàn không khí hoặc giải quyết mọi nguyên nhân gây mùi. Nếu nguồn phát sinh vẫn còn, mùi khó chịu có thể tiếp tục quay lại.

Times of India cũng lưu ý giấm không thể xử lý những vấn đề nghiêm trọng như nấm mốc phát triển trên diện rộng. Trong trường hợp đó, việc chỉ đặt một bát giấm trong phòng không loại bỏ được nguyên nhân.

Có thể pha loãng giấm để xử lý một số bề mặt

Vì sao nhiều người đặt một bát giấm trong phòng trước khi đi ngủ? Sáng hôm sau mới thấy khác biệt - Ảnh 2.

Pha loãng giấm trắng để làm sạch một số bề mặt (Ảnh: Real Simple).

Ngoài cách đặt bát giấm qua đêm, hỗn hợp gồm một phần giấm chưng cất và bốn phần nước có thể được dùng với lượng nhỏ để tiếp xúc trực tiếp với một số nơi giữ mùi như rèm hoặc thảm.

Tuy nhiên, giấm có tính axit nên không phù hợp với mọi vật liệu. Không nên sử dụng trên đá cẩm thạch, đá granite hoặc bề mặt gỗ chưa được xử lý vì axit có thể làm mòn hoặc ảnh hưởng đến lớp hoàn thiện.

Do đó, người dùng không nên tùy tiện phun giấm lên các bề mặt nhạy cảm chỉ vì muốn khử mùi nhanh hơn.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ đã từng đưa ra khuyến cáo về việc ưu tiên các sản phẩm làm sạch có thành phần dễ phân hủy hơn. Việc dùng giấm thay cho một số loại bình xịt cũng được xem là cách giảm lượng hóa chất tạo hương trong nhà.

Dù vậy, một bát giấm chỉ nên được coi là biện pháp hỗ trợ đối với mùi nhẹ. Việc vệ sinh nơi phát sinh mùi và giữ không gian thông thoáng vẫn cần được thực hiện.

Nguồn: Times of India

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Theo Lam Chi

Thanh niên Việt

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