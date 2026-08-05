Ăn tỏi sống mỗi ngày, người đàn ông 28 tuổi bất ngờ khi đi khám

Ở tuổi 28, anh Lý, kỹ sư công nghệ thông tin ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), được chẩn đoán mắc viêm thận mãn tính trong một lần khám sức khỏe định kỳ.

Sau thời gian tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội, anh tin rằng "tỏi là thuốc quý", thậm chí được ca ngợi là "kháng sinh tự nhiên" có thể chữa bách bệnh.

Ảnh minh họa.

Từ đó, ngày nào anh cũng ăn sống 3 tép tỏi , món nào cũng phải có thật nhiều tỏi băm, đi ăn lẩu cũng tự mang theo bát tỏi riêng. Cứ như thế suốt 5 tháng, đến khi tái khám, bác sĩ nhìn kết quả chỉ biết thốt lên: "Cậu đã làm gì trong thời gian qua vậy?".

Các bác sĩ giải thích, trong tỏi có allicin (chất tạo nên mùi hăng đặc trưng) , đúng là có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm nhẹ, hỗ trợ phòng ngừa nhiễm trùng đường tiểu. Tuy nhiên, viêm thận mãn tính không thể chữa chỉ bằng ăn tỏi. Ngược lại, ăn quá nhiều còn khiến thận phải làm việc quá tải, làm rối loạn quá trình chuyển hóa.

Ảnh minh họa.

Một vấn đề nguy hiểm khác là tỏi chứa rất nhiều kali, cứ 100g tỏi có tới 620mg kali. Với người có chức năng thận suy giảm, việc thải kali ra ngoài bị hạn chế, dễ dẫn đến tăng kali máu, gây rối loạn nhịp tim hoặc ngưng tim đột ngột. Trong suốt 5 tháng, lượng tỏi mà anh Lý nạp vào đã vượt xa ngưỡng an toàn. Điều này không những không mang lại lợi ích mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Sau khi được bác sĩ hướng dẫn lại chế độ ăn và điều trị đúng cách, anh Lý đã dần ổn định các chỉ số thận. Câu chuyện của anh là lời nhắc tỉnh táo cho những ai đang tự điều trị bệnh theo những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Những loại thực phẩm người mắc bệnh thận cần tránh xa

Một số loại thực phẩm rất giàu dưỡng chất, có thể tốt cho sức khỏe nhưng lại không tốt cho người đang mắc bệnh thận. Dưới đây là 5 nhóm thực phẩm nên tránh khi bị bệnh thận.

Thực phẩm giàu protein

Cơ thể cần protein để xây dựng cơ bắp, sửa chữa các mô nhưng dưỡng chất này cũng khiến thận làm việc nhiều hơn để loại bỏ chất thải. Do đó, những sản phẩm động vật như thịt đỏ, thịt gia cầm, cá và trứng sẽ khiến thận phải làm việc nhiều hơn. Đặc biệt, điều này còn có thể làm tăng tốc độ tổn thương thận với những người đang mắc bệnh. Thay vào đó hãy bổ sung từ trái cây và rau quả, bánh mì, gạo.

Muối và đồ ăn mặn

Muối hay natri là gia vị phổ biến có trong nhiều loại thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày, đặc biệt là thực phẩm đã qua chế biến. Muối có ảnh hưởng nhiều trong việc cơ thể duy trì và dung nạp chất lỏng.

Vì vậy, hãy tránh các sản phẩm có hàm lượng natri cao như nước tương và thực phẩm đóng gói, chế biến sẵn. Bên cạnh đó, chọn các món ít muối và khi nấu ăn ở nhà, hãy thử dùng các loại gia vị và thảo mộc để tạo hương vị thay vì thêm muối.

Trái cây và rau quả chứa nhiều kali

Kali có thể gây áp lực cho thận nên cần được hạn chế trong chế độ ăn uống cho người bệnh thận. Nhiều loại trái cây có hàm lượng kali cao như dưa, chuối, cam, mận khô và cà chua (cả ăn quả và nước ép). Khoáng chất này cũng cao hơn trong các sản phẩm từ sữa, bơ, cám, đậu, đậu lăng và các loại hạt.

Thực phẩm giàu canxi

Quá nhiều canxi có thể gây sỏi thận, đặc biệt không có lợi với những người đang mắc bệnh này. Các loại thực phẩm có chứa canxi bao gồm chế phẩm từ sữa hay các thực phẩm có hàm lượng phốt pho cao. Vì vậy, bằng cách tránh những thực phẩm đó, bạn cũng giúp loại bớt cả phốt pho và canxi khỏi chế độ ăn uống của mình. Nếu đang bổ sung các sản phẩm có chứa canxi hoặc vitamin D, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ tiết niệu trước khi sử dụng.

Đồ uống có cồn

Bia rượu ảnh hưởng không tốt đến gan và thận. Các nhà nghiên cứu đã ghi nhận, nếu gan bị tổn thương, thận có thể bị tổn thương theo khi chúng cố gắng bù đắp tổn thương ở gan do uống rượu. Ngoài ra, uống quá nhiều rượu có thể làm tăng huyết áp, tác nhân gây hại cho thận.

Cách phòng ngừa bệnh thận

Ăn uống lành mạnh

Một chế độ ăn hợp lý giúp giảm gánh nặng cho thận và kiểm soát đường huyết, huyết áp.

Nên ăn: Rau củ tươi, trái cây tươi; Ngũ cốc nguyên hạt (gạo lứt, yến mạch…); Sữa ít béo hoặc không béo; Thịt nạc, cá, gà chế biến bằng cách nướng, hấp, áp chảo.

Hạn chế: Muối (dưới 2.300 mg natri/ngày); Đường thêm vào; Thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ.

Tập thể dục 30 phút/ngày

Hoạt động thể lực đều đặn giúp: Giảm huyết áp; Kiểm soát cân nặng; Giảm đường huyết; Tăng cường sức khỏe tim và thận.

Đi bộ nhanh, đạp xe, yoga… đều là lựa chọn phù hợp.

Ngủ đủ giấc

Ngủ 7-8 giờ mỗi đêm giúp ổn định huyết áp - yếu tố then chốt trong phòng ngừa bệnh thận.

Hạn chế rượu bia, giảm căng thẳng

Uống nhiều rượu làm tăng huyết áp và tăng cân - 2 yếu tố phá hủy thận. Ngoài ra, thiền, yoga, hít thở sâu hoặc vận động nhẹ giúp giảm stress, cải thiện chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tổng thể.

Kiểm soát tốt bệnh nền: Tiểu đường, cao huyết áp, bệnh tim

Người bệnh cần:

-Giữ đường huyết trong mục tiêu.

-Duy trì huyết áp trong mức 140/90 mmHg (hoặc theo chỉ định bác sĩ).

-Uống thuốc đúng toa bác sĩ.

-Tránh lạm dụng thuốc giảm đau NSAID (ibuprofen, naproxen…).

-Kiểm soát cholesterol, giúp giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Minh Hoa (t/h)