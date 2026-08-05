Balo mua nhầm kiểu này, năm nào cũng có phụ huynh mắc phải

Cứ đến tháng 8, các cửa hàng văn phòng phẩm và balo học sinh lại đông nghẹt người. Phụ huynh tay xách nách mang, ướm thử hết mẫu này đến mẫu khác cho con, mong tìm được chiếc balo vừa đẹp vừa bền để dùng suốt năm học. Thế nhưng trên nhiều hội nhóm mua sắm cho con, không ít phụ huynh kể lại rằng vừa mua balo xong đã phải tính chuyện đổi lại chỉ sau vài tháng sử dụng, vì lặp lại đúng những sai lầm quen thuộc năm này qua năm khác.

Balo là một trong những món đồ được phụ huynh mua sắm nhiều nhất mỗi mùa tựu trường (Ảnh minh họa: Pinterest)

Chọn theo hình thức bắt mắt mà bỏ qua chất liệu

Balo có họa tiết đẹp, màu sắc nổi bật thường là thứ đầu tiên khiến cả phụ huynh lẫn học sinh ưng ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm được nhiều phụ huynh chia sẻ lại, phần lớn lỗi hỏng hóc xuất hiện sớm lại đến từ chất liệu vải và đường may, những yếu tố rất khó nhận ra nếu chỉ nhìn qua bằng mắt thường.

Không ít người kể rằng chiếc balo mới mua chỉ sau một, hai tháng sử dụng đã bắt đầu bong tróc lớp phủ chống thấm, bung chỉ ở các góc chịu lực hoặc phai màu nhanh. Kinh nghiệm được truyền tai nhau là khi chọn mua, nên sờ thử chất vải, kiểm tra đường may ở đáy và quai đeo, nơi chịu lực nhiều nhất, thay vì chỉ nhìn họa tiết bên ngoài.

Ham nhiều ngăn, nhiều tính năng nhưng quên trọng lượng

Balo càng nhiều ngăn, nhiều khóa kéo, nhiều phụ kiện đi kèm thường tạo cảm giác tiện dụng và đáng tiền hơn. Đây cũng là tiêu chí khiến nhiều phụ huynh sẵn sàng chi thêm để mua những mẫu có thiết kế phức tạp.

Tuy nhiên nhiều phụ huynh sau khi sử dụng mới nhận ra bản thân trọng lượng của balo cũng tăng theo số lượng ngăn và phụ kiện, trong khi trẻ nhỏ vẫn phải cõng thêm sách vở, hộp bút, bình nước mỗi ngày. Một số ý kiến từ phụ huynh có con nhỏ cho biết balo quá nặng ngay từ khi còn trống có thể khiến trẻ mỏi vai hơn khi mang trong thời gian dài, dù có nhiều tiện ích đi kèm.

Balo càng nhiều ngăn thường càng nặng, khiến nhiều phụ huynh phải cân nhắc lại khi chọn mua (Ảnh minh họa)

Mua size lớn để dùng được lâu

Tâm lý phổ biến của phụ huynh là chọn balo cỡ lớn hơn so với vóc dáng hiện tại của con, với suy nghĩ con sẽ lớn nhanh và dùng được nhiều năm hơn. Cách tính toán này nghe hợp lý nhưng theo chia sẻ của nhiều phụ huynh đã từng mua, lại tạo ra vấn đề ngay từ năm học đầu tiên sử dụng.

Balo quá khổ so với cơ thể trẻ khiến quai đeo không ôm sát lưng, dẫn đến tình trạng balo đung đưa, cấn vào người khi di chuyển. Nhiều phụ huynh sau khi rút kinh nghiệm cho biết phần lớn balo học sinh trên thị trường vốn đã được thiết kế theo độ tuổi và chiều cao trung bình của từng cấp học, nên chỉ cần chọn đúng size ở thời điểm mua là đủ dùng cho cả năm, không nhất thiết phải mua rộng hơn để dự phòng.