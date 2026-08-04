6 loại rau nên trồng ngay bây giờ để sắp tới tha hồ thu hoạch

Nếu muốn có một vụ rau thu hoạch vào mùa thu, thời điểm hiện tại được xem là rất thuận lợi để gieo hạt và trồng nhiều loại rau.

Theo các chuyên gia của Gardeners' World , thời tiết mùa hè với nền nhiệt không khí và đất cao giúp hạt giống nảy mầm nhanh hơn, nhờ thời gian ban ngày kéo dài và nhiều ánh sáng. Điều này giúp kéo dài mùa vụ đối với vườn rau cũng như nhiều loại cây cảnh.

Tuy nhiên, do thời tiết nóng, đất dễ khô hơn nên người trồng cần chú ý tưới nước đầy đủ để cây phát triển tốt.

6 loại rau nên trồng ngay để kịp thu hoạch vào mùa thu

Theo Gardeners' World , đây là thời điểm thích hợp để gieo nhiều loại rau như cà rốt, củ cải, đậu cô ve... Đồng thời, những cây con đã gieo từ các tháng trước cũng nên được đưa ra trồng để kịp cho thu hoạch.

Cà rốt

Đây là một trong những thời điểm thích hợp để gieo cà rốt nếu muốn thu hoạch vào mùa thu.

Các chuyên gia khuyến nghị gieo hạt trực tiếp thành hàng nông trên nền đất đã được làm tơi kỹ hoặc trong chậu sử dụng giá thể phù hợp. Hạt nên được gieo thưa để hạn chế phải tỉa cây sau này, bởi việc tỉa có thể thu hút ruồi hại cà rốt.

Đây là một trong những thời điểm thích hợp để gieo cà rốt nếu muốn thu hoạch vào mùa thu.

Củ cải

Củ cải là loại rau khá dễ trồng nhưng thường bị nhiều người bỏ quên.

Theo Gardeners' World , cây cho hai phần đều có thể sử dụng làm thực phẩm: phần củ và phần lá non. Sau khi thu hoạch nên dùng sớm vì củ cải không bảo quản được lâu.

Hạt được gieo trực tiếp vào các rãnh nông trên luống đất.

Củ cải là loại rau khá dễ trồng nhưng thường bị nhiều người bỏ quên.

Củ cải đỏ

Củ cải đỏ là một trong những loại rau sinh trưởng rất nhanh, ít sâu bệnh và khá dễ chăm sóc.

Ngoài việc dùng làm salad nhờ vị cay nhẹ đặc trưng, củ cải đỏ còn có thể được trồng xen với nhiều loại cây khác trong vườn.

Nếu gieo vào thời điểm này, cây vẫn có đủ thời gian phát triển để thu hoạch vào mùa thu.

Củ cải đỏ là một trong những loại rau sinh trưởng rất nhanh, ít sâu bệnh và khá dễ chăm sóc.

Đậu cô ve lùn

Đậu cô ve lùn cũng là lựa chọn phù hợp nếu muốn thu hoạch trước khi thời tiết chuyển lạnh.

Các chuyên gia khuyến nghị gieo trực tiếp xuống đất hoặc trồng trong chậu và duy trì độ ẩm ổn định trong suốt quá trình sinh trưởng để cây ra quả tốt.

Bắp cải

Đối với bắp cải, đây là thời điểm thích hợp để đưa cây con ra trồng.

Theo hướng dẫn của Gardeners' World , nên trồng cây cách nhau khoảng 45 cm, khoảng cách giữa các hàng khoảng 60 cm, nén nhẹ đất quanh gốc rồi tưới đẫm sau khi trồng.

Nếu sâu bướm hoặc các loài chim thường xuyên xuất hiện trong vườn, người trồng có thể sử dụng lưới bảo vệ để hạn chế gây hại.

Cải cầu vồng

Cải cầu vồng (Swiss chard) cũng được khuyến nghị trồng vào thời điểm này để có thể thu hoạch trong mùa thu và đầu mùa xuân.

Hạt được gieo thành hàng sâu khoảng 1,5 cm, khoảng cách giữa các hàng khoảng 20 cm. Sau khi phủ đất và tưới nước, cần tỉa bớt cây con để mỗi cây cách nhau khoảng 20 cm nhằm tạo không gian phát triển.

Theo các chuyên gia, việc lựa chọn đúng thời điểm xuống giống kết hợp chăm sóc đầy đủ, đặc biệt là duy trì độ ẩm trong những ngày nắng nóng, sẽ giúp các loại rau phát triển khỏe mạnh và cho năng suất tốt vào mùa thu.