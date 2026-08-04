Nhiều người cho quần jeans vào ngăn đá tủ lạnh hóa ra vì 2 lợi ích này

Quần jeans là một trong những món đồ bền bỉ nhất trong tủ quần áo, nhưng cũng là trang phục gây nhiều tranh luận về cách vệ sinh sao cho đúng. Trong khi nhiều người cho rằng nên giặt thường xuyên để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn, không ít người lại hạn chế giặt vì lo ngại việc tiếp xúc nhiều với nước và chất tẩy rửa sẽ khiến quần nhanh phai màu, mất phom và giảm tuổi thọ.

Chính từ quan điểm này, nhiều mẹo bảo quản quần jeans đã ra đời, trong đó có việc cho quần vào ngăn đá tủ lạnh. Theo đó, mẹo nhỏ này không chỉ hỗ trợ loại bỏ mùi hôi khó chịu trên quần jeans mà còn giúp quần bền đẹp, không bị bạc màu. Công dụng này là nhờ ngăn đá tủ lạnh có nhiệt độ thấp, có thể giúp giảm mùi hôi tạm thời, hạn chế sự phát triển của một số vi khuẩn gây mùi trên bề mặt vải và kéo dài thời gian giữa các lần giặt.

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Việc hạn chế giặt thường xuyên sẽ giúp quần jeans giữ màu và phom dáng lâu hơn, đồng thời giảm tình trạng sờn vải do phải tiếp xúc nhiều với nước, chất tẩy rửa và ma sát trong quá trình giặt. Bên cạnh đó, giảm số lần giặt cũng góp phần tiết kiệm nước, điện và kéo dài tuổi thọ của sợi vải.

Tuy được nhiều người áp dụng như một mẹo giúp giảm mùi hôi cho quần jeans, các chuyên gia cho biết đây không phải là biện pháp làm sạch hay khử khuẩn hiệu quả. Bụi bẩn, mồ hôi, dầu nhờn và phần lớn vi sinh vật vẫn tồn tại trên bề mặt vải. Vì vậy, phương pháp này chỉ nên được xem là giải pháp hỗ trợ giữa các lần giặt, thay vì thay thế việc vệ sinh quần jeans đúng cách.

Những công dụng bất ngờ của ngăn đá tủ lạnh với quần áo

Việc tận dụng nhiệt độ thấp của ngăn đá không chỉ được áp dụng với quần jeans. Trong sinh hoạt hằng ngày, mẹo này còn được nhiều người sử dụng để xử lý một số vấn đề khác liên quan đến quần áo và giày dép.

1. Loại bỏ kẹo cao su dính trên quần áo, giày dép

Kẹo cao su dính vào quần áo hay đế giày thường rất khó gỡ nếu xử lý ngay ở nhiệt độ phòng. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể cho món đồ vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 1–2 giờ hoặc đến khi phần kẹo cao su đông cứng hoàn toàn.

Nhiệt độ thấp khiến kẹo cao su mất đi độ dẻo và trở nên giòn hơn, nhờ đó bạn có thể nhẹ nhàng bóc hoặc cạo ra mà không làm lem thêm lên bề mặt vải. Cách này cũng có thể áp dụng với giày dép bị dính kẹo cao su.

2. Giúp quần áo lụa dễ là phẳng hơn

Lụa là chất liệu mỏng, mềm và nhạy cảm với nhiệt độ cao, vì vậy nếu ủi trực tiếp bằng bàn là quá nóng rất dễ làm hỏng bề mặt vải hoặc để lại vết bóng. Do đó, nhiều người thường sử dụng mẹo nhỏ với tủ lạnh để làm phẳng những món đồ từ lụa. Theo đó, bạn chỉ cần làm ẩm nhẹ món đồ bằng bình xịt, gấp gọn và cho vào túi zip hoặc túi nylon sạch trước rồi đặt trong ngăn đá khoảng 15–30 phút. Sau đó lấy ra và tiến hành là ủi.

Độ ẩm kết hợp với nhiệt độ thấp giúp các nếp nhăn được "thư giãn", khiến việc là ủi trở nên nhẹ nhàng hơn, đồng thời giảm thời gian vải phải tiếp xúc với nhiệt. Để đạt hiệu quả tốt nhất, nên sử dụng bàn là hơi nước hoặc chọn chế độ dành riêng cho vải lụa.

(Tổng hợp)