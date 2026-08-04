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Miền Bắc sắp có mưa to đến rất to, kéo dài trong 3 ngày liên tiếp

| | Sống

Theo dự báo, từ chiều nay, Bắc Bộ sẽ đón đợt mưa lớn, kéo dài đến ngày 6/8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều nay 4/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Đợt mưa lớn ở khu vực trên dự báo kéo dài đến đêm 6/8 sau đó giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 4 và và ngày 5/8

Thời tiết Hà Nội có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 25-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác (tập trung ở miền Đông). Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Từ chiều nay, miền Bắc bước vào đợt mưa rất lớn

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

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