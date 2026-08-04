Sân bay Liên Khương phát cảnh báo khẩn ngay trước thềm mở cửa trở lại

Theo thông báo của Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Liên Khương, thời gian gần đây, đơn vị ghi nhận một số trang Facebook và tài khoản không chính thức đăng tải thông tin tuyển dụng liên quan đến sân bay.

Những bài đăng này thường sử dụng tên, hình ảnh của Cảng HKQT Liên Khương, đồng thời đưa ra danh sách nhiều vị trí việc làm như nhân viên phục vụ hành khách, kỹ sư công nghệ thông tin, kỹ sư điện – điện tử, nhân viên lái xe… Điều này có thể khiến người tìm việc nhầm tưởng đây là các kênh tuyển dụng do sân bay trực tiếp quản lý.

Cảng HKQT Liên Khương khẳng định, mọi thông tin tuyển dụng của đơn vị chỉ được đăng tải trên những kênh chính thức của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) và Cảng HKQT Liên Khương. Sân bay không thông qua bất kỳ cá nhân, tổ chức hay đơn vị trung gian nào để tuyển dụng lao động.

Cụ thể cảnh báo được Cảng HKQT Liên Khương đăng tải (Chụp màn hình)

Đáng chú ý, website chính thức của ACV hiện có đăng thông báo tuyển dụng lao động tại Cảng HKQT Liên Khương. Do đó, cảnh báo trên không có nghĩa tất cả thông tin tuyển dụng liên quan đến sân bay đều là giả. Vấn đề người lao động cần đặc biệt chú ý là nguồn phát hành thông báo, địa chỉ nhận hồ sơ và người liên hệ, thay vì chỉ nhìn vào logo hoặc hình ảnh được sử dụng trong bài đăng.

Các đối tượng xấu có thể sao chép nội dung từ một thông báo có thật, sau đó thay số điện thoại, tài khoản Zalo, địa chỉ nhận hồ sơ hoặc bổ sung yêu cầu chuyển tiền. Vì vậy, một bài đăng trình bày chuyên nghiệp, có danh sách vị trí và tiêu chuẩn tuyển dụng cụ thể chưa đủ để chứng minh đó là thông tin chính thức.

Không có chuyện “chạy việc” hay nộp phí tuyển dụng

Trong cảnh báo mới nhất, Cảng HKQT Liên Khương nhấn mạnh đơn vị không công nhận bất kỳ hình thức môi giới, giới thiệu, bảo đảm trúng tuyển, “ngoại giao” hay “chạy việc”. Cảng cũng không thu phí tuyển dụng dưới bất kỳ hình thức nào.

Mọi quy trình tuyển dụng đều được thực hiện công khai, minh bạch và bình đẳng đối với các ứng viên. Bất kỳ cá nhân nào tự nhận có quan hệ nội bộ, có khả năng giữ suất hoặc bảo đảm chắc chắn trúng tuyển đều không đại diện cho sân bay.

Ảnh Wikipedia

Công an tỉnh Lâm Đồng từng cảnh báo, các đối tượng lừa đảo tuyển dụng thường giả mạo doanh nghiệp để tiếp cận người tìm việc. Sau khi tạo được lòng tin, chúng có thể yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc, phí hồ sơ, phí đào tạo hoặc những khoản phí phát sinh khác rồi chiếm đoạt.

Người lao động vì thế cần cảnh giác khi được yêu cầu đóng tiền giữ chỗ, mua đồng phục, làm thẻ nhân viên, khám sức khỏe qua một địa chỉ chỉ định hoặc chuyển khoản để nhận lịch phỏng vấn. Những lời thúc giục chuyển tiền gấp, yêu cầu giữ bí mật hay cam kết “không cần thi vẫn đậu” đều là dấu hiệu bất thường.

Ứng viên cũng không nên gửi ảnh căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc bấm vào đường dẫn lạ do người tự xưng là nhân viên tuyển dụng cung cấp.

Sân bay sắp mở cửa trở lại, ứng viên càng cần thận trọng

Cảnh báo được đưa ra trong thời điểm Cảng HKQT Liên Khương chuẩn bị hoạt động trở lại sau hơn 5 tháng tạm dừng để sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, sân bay dự kiến khai thác trở lại từ 0 giờ ngày 19/8/2026. ACV đang phối hợp hoàn tất các thủ tục, đồng thời đề nghị các hãng hàng không xây dựng kế hoạch bay và bố trí tàu bay phù hợp. Việc mở lại sân bay được kỳ vọng khôi phục kết nối hàng không của Đà Lạt, Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn.

Trước đó, từ ngày 23/7, Cảng HKQT Liên Khương đã thực hiện bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không nhằm bảo đảm các điều kiện an toàn trước khi tái khai thác.

Ảnh Báo Lâm Đồng

Trong bối cảnh sân bay chuẩn bị mở cửa trở lại và xuất hiện nhu cầu tuyển dụng, người tìm việc càng cần kiểm tra kỹ nguồn thông tin. Ứng viên có thể tra cứu trên website ACV hoặc liên hệ trực tiếp Cảng HKQT Liên Khương tại Quốc lộ 20, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; số điện thoại 0263 3843 373 để xác minh trước khi gửi hồ sơ.

Nếu đã chuyển tiền hoặc nghi ngờ bị lừa, người dân cần dừng giao dịch, lưu lại bài đăng, tin nhắn, số điện thoại, tài khoản ngân hàng và trình báo cơ quan công an gần nhất. Tuyệt đối không chuyển thêm tiền với hy vọng được hoàn lại khoản đã nộp.