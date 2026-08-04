Sau tuổi 65, dù con cháu hiếu thảo đến mấy, người có thể tự chủ 3 thứ này mới là người sáng suốt nhất

Nhiều người cho rằng cuộc sống tuổi xế chiều hạnh phúc hay không phụ thuộc chủ yếu vào sự sâu cỏ của con cái. Vì suy nghĩ, không ít bậc cha mẹ dành cả đời vun vén, hy sinh mọi thứ với mong muốn sau này có người chăm sóc, nương tựa.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc thiết lập toàn bộ kỳ vọng vào con cái chưa chắc chắn là lựa chọn mang lại sự an tâm. Khi con trưởng thành, mỗi người đều có gia đình, công việc và những áp lực riêng. Nếu cha mẹ quá phụ thuộc, cả hai thế hệ đều dễ rơi vào tâm lý nặng nề.

Nhiều chuyên gia cho rằng, để có một tuổi già bình yên, điều quan trọng không chỉ nằm ở tình cảm của con cháu mà còn ở chủ động chuẩn bị cho chính mình. Trong đó, sức khỏe, tài chính và tinh thần là nền tảng quan trọng đầu tiên.

Tự động làm việc giữ sức khỏe

Sức khỏe luôn được xem là “vốn quý” của tuổi già. Một cơ thể khỏe mạnh không chỉ giúp người lớn tuổi duy trì chất lượng cuộc sống mà còn giảm bớt sự phụ thuộc vào cơ thể.

Câu chuyện của bà Vương được chia sẻ trên Zhihu (diễn đàn Trung Quốc) là một ví dụ. Trong một lần điều trị tại bệnh viện, bà gặp lại người bạn cũ là bà Trương. Dù lớn tuổi hơn, bà Trương vẫn nhanh nhẹn, da dẻ hồng hào và tinh thần minh mẫn. Khi được hỏi bí quyết, bà chỉ mỉm cười cho biết bản thân luôn duy trì thói quen tập thể dục và ăn uống điều độ từ khi còn trẻ, đồng thời tiếp tục giữ nếp sống sau khi nghỉ hưu.

Cuộc tìm kiếm bà Vương nhận ra rằng việc chăm sóc sức khỏe từ sớm không chỉ giúp bản thân khỏe mạnh hơn mà còn giảm cân nặng cho con cháu khi về già.

Tự chủ trong tài chính phòng dự phòng

Bên bờ sức khỏe, tài chính cũng là yếu tố giúp người lớn tuổi cảm thấy tâm hồn.

Bà Vương từng dành toàn bộ số tiền tích lũy trong nhiều năm để hỗ trợ con trai mua nhà vì tin tưởng vào sự mong đợi của con. Dù con trai luôn hết lòng chăm sóc mẹ, nhưng khi tuổi ngày càng cao, bà liên tục phải nhập viện, kéo theo chi phí điều trị lớn.

Trong một lần tình cờ nghe con dâu lo lắng về tiền học phí và việc nuôi dạy hai con nhỏ, bà mới chịu đựng rằng tài chính nặng nề không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn tác động đến cả gia đình của con.

Từ trải nghiệm đó, bà hiểu rằng việc giữ lại một khoản tiết kiệm cho tuổi già không phải vì thiếu tin tưởng con cái, mà để bản thân có thể chủ động hơn trước những vấn đề bất ngờ, đồng thời giúp con cháu áp lực kinh tế.

Tự động về tinh thần để sống thư thái hơn

Không chỉ sức khỏe và tiền bạc, thái độ sống cũng ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống khi về già.

Trong một lần dạo phố, bà Vương gặp lại người hàng xóm cũ là ông Lý. Sau khi nghỉ hưu, ông dành thời gian đọc sách, tập giáo dục và tận hưởng cuộc sống thay vì quá bận rộn đến chuyện của con cháu.

Ông chia sẻ rằng con cái đã có cuộc sống và trách nhiệm. Khi cần, anh sẵn sàng giúp đỡ khả năng của mình, còn lại để các người tự quyết định và đảm nhận trách nhiệm lựa chọn bản thân.

Những lời chia sẻ làm bà Vương suy nghĩ nhiều. Mỗi thế hệ đều có cách sống và quan điểm khác nhau. Nếu cha mẹ có thể chú ý quá sâu hoặc luôn lo lắng thay con, những điều khác biệt rất dễ dẫn đến độc lập. Ngược lại, khi biết tôn trọng khoảng cách và giữ tâm thế giới mở, người lớn tuổi sẽ cảm thấy thanh thản hơn, các mối quan hệ trong gia đình cũng hài hòa hơn.

Sau nhiều trải nghiệm, bà Vương nhận ra rằng điều quý giá nhất ở tuổi già không chỉ là con cháu bên rìa mà còn là khả năng chăm sóc chính mình. Một cơ thể khỏe mạnh, một tài khoản chính dự phòng và một tinh thần tích cực sẽ giúp mỗi người vững chắc hơn trước những thay đổi của cuộc sống.

Con cái luôn là cơ sở dựa trên tinh thần quan trọng, nhưng nền tảng cho một tuổi già bình yên vẫn bắt đầu từ thiết bị chuẩn của thân chính. Khi chủ động được sức khỏe, tài chính và tâm thế sống, những năm tháng về sau sẽ thoải mái và còn hơn thế nữa.

(*Theo Zhihu)