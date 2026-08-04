3 thói quen nấu canh chua nên bỏ ngay

Canh chua thường được chế biến với các nguyên liệu tạo vị chua như me, sấu, khế, dứa, cà chua... Đây đều là những nguyên liệu tạo môi trường có tính axit cho món ăn.

Bởi vậy, bên cạnh việc lựa chọn nguyên liệu tươi ngon, cách sử dụng dụng cụ nấu và bảo quản canh sau khi nấu cũng là những vấn đề không nên bỏ qua.

Dùng nồi nhôm cũ, trầy xước để nấu canh chua

Một trong những thói quen cần thay đổi là sử dụng nồi nhôm đã cũ, bị trầy xước hoặc mòn để nấu các món có tính axit như canh chua.

Theo Health Canada, khả năng một số chất từ dụng cụ nấu thôi nhiễm vào thực phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có loại thực phẩm, vật liệu làm dụng cụ và điều kiện sử dụng.

Cơ quan này lưu ý, các thực phẩm có tính axit hoặc chứa nhiều muối như cà chua, sản phẩm từ cam quýt và dưa cải có thể làm tăng khả năng một số chất từ nhôm chuyển vào thực phẩm. Nguy cơ này đáng lưu ý hơn khi dụng cụ đã bị mòn hoặc trầy xước.

Health Canada khuyến cáo không nên nấu hoặc bảo quản thực phẩm có tính axit hoặc nhiều muối trong dụng cụ nhôm trong thời gian dài.

Canh chua (ảnh minh họa).

Điều này không có nghĩa mọi loại nồi nhôm đều nguy hiểm khi nấu canh chua. Vấn đề nằm ở việc sử dụng dụng cụ đã xuống cấp hoặc để món ăn có tính axit tiếp xúc với nhôm trong thời gian dài.

Do đó, với nồi nhôm đã cũ, xuất hiện nhiều vết xước, rỗ hoặc biến dạng, người nội trợ nên cân nhắc thay mới, đặc biệt khi thường xuyên sử dụng để nấu các món có vị chua.

Nêm quá nhiều muối, nước mắm để "kéo vị"

Canh chua thường có sự cân bằng giữa vị chua, ngọt và mặn. Tuy nhiên, việc liên tục thêm muối, nước mắm hoặc các loại gia vị để món canh đậm đà hơn có thể khiến lượng natri trong khẩu phần tăng lên đáng kể.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 2 g natri mỗi ngày, tương đương dưới 5 g muối. Ăn quá nhiều muối có thể làm tăng huyết áp và kéo theo nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ.

Đáng chú ý, natri không chỉ đến từ muối ăn. Nước mắm, nước tương, các loại nước dùng, gia vị chế biến sẵn cũng có thể góp phần làm tăng lượng natri trong khẩu phần.

Vì vậy, thay vì nêm thật đậm để tạo vị, người nội trợ nên ưu tiên cân bằng các vị chua, ngọt, mặn; đồng thời hạn chế lượng muối và các gia vị giàu natri.

Đặc biệt, không nên đánh giá lượng muối trong khẩu phần chỉ dựa trên một món ăn. Nếu bữa cơm đã có canh chua đậm vị, các món kho, chấm hoặc chế biến sẵn đi kèm cũng có thể khiến tổng lượng natri trong ngày tăng cao.

Để cả nồi canh ngoài nhiệt độ phòng quá lâu

Một thói quen khác khá phổ biến là sau bữa ăn, cả nồi canh được để nguyên trên bếp hoặc bàn ăn trong nhiều giờ, đến bữa sau mới hâm lại.

Đây là cách bảo quản không được khuyến khích.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), thực phẩm dễ hỏng cần được đưa vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ sau khi nấu. Nếu nhiệt độ môi trường trên khoảng 32°C, thời gian an toàn giảm xuống còn 1 giờ.

Vi khuẩn có thể phát triển nhanh trong khoảng nhiệt độ từ 4-60°C. Một nồi canh lớn cũng nguội tương đối chậm, khiến một phần thực phẩm có thể nằm trong khoảng nhiệt độ thuận lợi cho vi khuẩn phát triển trong thời gian dài.

Thay vì để nguyên cả nồi, thức ăn thừa nên được chia vào các hộp nông để nguội nhanh rồi đưa vào tủ lạnh. Khi ăn lại, canh cần được hâm nóng kỹ.