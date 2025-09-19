Món canh chua "có 1-0-2" ở miền Tây: Dùng quả mận xanh nhồi thịt, dân bản địa 30 năm mới lần đầu thấy

Nhắc tới ẩm thực miền Tây, người ta nghĩ ngay đến sự dân dã, ngẫu hứng và đôi khi "khó tin nổi". Ở vùng đất miệt vườn trù phú này, trái cây không chỉ để ăn tráng miệng mà đôi khi còn được kết hợp thẳng vào bữa cơm. Người miền Tây quen cảnh ăn cơm chan nước trái cây, ăn kèm vài miếng dưa hấu hay chuối chín. Nhưng mới đây, dân tình lại "mắt tròn mắt dẹt" khi chứng kiến một món canh lạ lẫm: canh chua nấu từ quả mận xanh nhồi thịt.

(Nguồn: Phan Yến Nhi)

Thoạt nghe thôi đã thấy độc đáo, bởi trái mận (quả roi) vốn chỉ quen thuộc trong vai trò trái cây giải khát, chấm muối ớt hay làm món rim. Thế nhưng, khi vào tay người miền Tây, những trái mận xanh mọng nước, vị chua ngọt, chát nhẹ bỗng biến thành nguyên liệu chính cho một món canh khiến không ít người bất ngờ.

Món ăn này đặc biệt ở chỗ: từng quả mận được tách phần đầu, khéo léo nhồi nhân thịt vào bên trong, sau đó đem nấu cùng cốt me chua, thêm chút ngò gai (mùi tàu) cho dậy mùi. Vị chua thanh của mận hòa quyện với vị ngọt từ thịt và nước canh, tạo nên hương vị vừa lạ vừa quen. Người trong nghề bật mí: phải dùng mận xanh mới cho vị ngon đúng chuẩn, nếu chọn mận đỏ chín quá, nồi canh dễ biến thành… chè ngọt.

(Nguồn: @bepcuagiao)

(Nguồn: @bepcuagiao)

Khi những hình ảnh về món ăn lan truyền trên mạng xã hội, ngay cả người bản địa cũng bất ngờ bởi hoá ra không phải nơi nào miền Tây cũng có cách nấu như vậy:

- "Sống ở miền Tây 30 năm chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ."

- "Ẩm thực Việt Nam phong phú thật, mà mình mới biết thêm được món độc lạ này."

Không ít cư dân mạng đã nhanh chóng "lưu công thức", thậm chí rủ nhau về nhà thử nấu xem hương vị ra sao. Và hầu hết đều đồng ý: sự kết hợp kỳ lạ này lại khiến món ăn trở nên thú vị, mát ruột, rất hợp cho những ngày oi bức.

Điều làm nên sự hấp dẫn của canh chua mận nhồi thịt không chỉ nằm ở vị ngon mà còn ở tinh thần sáng tạo đầy ngẫu hứng của người miền Tây. Giữa xứ miệt vườn, nơi cây trái trù phú, những món ăn độc đáo như vậy không chỉ làm phong phú thêm bữa cơm gia đình, mà còn góp phần làm rực rỡ thêm "bản đồ ẩm thực" Việt Nam.

Người miền Tây luôn biết cách khiến du khách đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ những nguyên liệu tưởng chừng quen thuộc như quả mận xanh, họ có thể tạo nên một món canh dân dã nhưng đầy độc đáo – món ăn vừa làm cộng đồng mạng thích thú, vừa thêm một lần nữa khẳng định sự phong phú và sáng tạo vô biên của ẩm thực Việt Nam.