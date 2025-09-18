Ca sĩ đắt show hàng đầu miền Tây: Có biệt phủ 4.000m2 to nhất nhì An Giang, đổi xe xoành xoạch hơn 20 lần

Lâm Hùng là một trong những ca sĩ hát nhạc trẻ nổi tiếng, gắn bó với các thế hệ 8X, 9X. Anh sinh năm 1977 và từng được mệnh danh là “hoàng tử miền Tây”. Với chất giọng ngọt ngào, phong cách gần gũi, anh đã ghi dấu ấn qua loạt ca khúc đình đám như Vô tình, Hát cho một dòng sông, Hãy đến với anh, Cảm ơn tình em, Trả nợ tình xa... Tính đến thời điểm hiện tại, nam ca sĩ đã có khoảng gần 30 năm hoạt động nghệ thuật.

Lâm Hùng được khán giả yêu mến đặt cho danh xưng là "Vua nhạc miền Tây"

Nam ca sĩ từng cho biết phải làm nhiều công việc cùng lúc để theo đuổi đam mê ca hát

Cái tên Lâm Hùng từng “làm mưa làm gió”, trở thành ca sĩ ăn khách với mức cát-xê cao ngất ngưởng

Ở thời kỳ đỉnh cao, cái tên Lâm Hùng gần như phủ sóng khắp các tỉnh thành phía Nam. Mỗi đêm, anh chạy hàng chục show lớn nhỏ, lịch diễn kín mít, mang về mức thu nhập “khủng” khiến không ít người mơ ước. Sau những năm tháng miệt mài ca hát đã giúp nam ca sĩ sở hữu khối tài sản đáng kể.

Thế nhưng, ngay khi đang đứng trên đỉnh vinh quang, Lâm Hùng lại bất ngờ đối mặt với biến cố lớn trong đời tư. Chuyện đầu tư kinh doanh thất bại khiến anh gánh khoản thua lỗ gần 20 tỉ đồng. Có thời điểm, nam ca sĩ phải vật lộn xoay sở trả nợ, rút lui khỏi ánh đèn sân khấu.

"Lúc đó, tôi gần như trắng tay. Tài sản không còn, tâm lý hoang mang. Đến hôm nay, tôi vẫn xem đó là bài học đắt giá của đời mình",

Nam ca sĩ từng gánh khoản thua lỗ gần 20 tỉ đồng vì kinh doanh thất bại

Có thời điểm, nam ca sĩ phải vật lộn xoay sở trả nợ, rút lui khỏi ánh đèn sân khấu

Lâm Hùng và bà xã nên duyên vợ chồng từ năm 2009 và đã đồng hành suốt 16 năm. Anh từng chia sẻ: "Tôi quan niệm, nghề hát này chỉ một thời. Khi còn đủ sức "cày", tôi nỗ lực kiếm tiền, tích góp để sau này vợ con sống sung túc, thoải mái. Đôi lúc phải đánh đổi và mất mát nhiều thứ nhưng không còn cách nào khác.

Tôi may mắn có người vợ kín tiếng, không than thở, không trách móc, chỉ âm thầm lo lắng cho chồng con. Nhờ cô ấy mà tôi có đủ nghị lực để đứng dậy sau cú ngã".

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của nam ca sĩ 7x bên bà xã

Hiện tại, Lâm Hùng cùng gia đình sinh sống trong một căn hộ khang trang ngay trung tâm TP.HCM. Không dừng lại ở đó, tại quê nhà An Giang, nam ca sĩ còn sở hữu cơ ngơi rộng tới 4.000m², to nhất nhì trong khu vực với giá trị ước tính hàng chục tỷ đồng.

Trong suốt những năm qua, Lâm Hùng đã không dưới 20 lần thay xế hộp và mỗi chiếc đều có giá trị lên tới vài tỉ đồng. Năm 2020, ca sĩ Lâm Hùng đã mạnh tay tậu xế hộp hạng sang trị giá 7 tỷ đồng.

Anh sở hữu căn hộ rộng 120m2, tọa lạc tại quận 1, TP.HCM

Căn biệt thự sân vườn này phải xây tới 3 năm mới hoàn thành

Ca sĩ còn có cơ ngơi khủng rộng 4.000m2, to nhất nhì khu vực, ước tính giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng

Năm 2020, ca sĩ Lâm Hùng đã mạnh tay tậu xế hộp hạng sang trị giá 7 tỷ đồng