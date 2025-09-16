Nữ ca sĩ "đắt show" bậc nhất hiện nay có công thức thành công không tưởng, 2 lần áp dụng là 2 lần chấn động

Võ Hạ Trâm, có thể nói, là một trong những ca sĩ có hoạt động nổi bật nhất năm 2025. Trước cơn sốt concert quốc gia chưa từng có, những giọng ca mang chất liệu hàn lâm như Võ Hạ Trâm dần được ưa chuộng bởi đông đảo khán giả. Khởi đầu là Đại lễ A50, các chương trình nghệ thuật chính luận được thổi làn gió mới trẻ trung hơn nhờ yếu tố giải trí đương thời. Nhờ thế, Võ Hạ Trâm thành công tiếp cận tới nhiều tệp đối tượng và khán giả hơn, giúp cô trở thành một trong những cái tên “bảo chứng” cho những đêm nhạc hướng về Tổ quốc.

Võ Hạ Trâm, có thể nói, là một trong những ca sĩ có hoạt động nổi bật nhất năm 2025

Gần đây, netizen rầm rộ lan truyền “thuyết âm mưu”: công thức đằng sau sự bùng nổ của Võ Hạ Trâm. Chắp nối các mảnh ghép với nhau, dân tình tự tin khẳng định Võ Hạ Trâm nhờ… mang thai nên sự nghiệp mới thăng hoa như vậy. Sở dĩ xuất hiện nhận định vô lý này là bởi sau khi hạ sinh bé Moon, Võ Hạ Trâm nhanh chóng viral khi tung ra MV Về Với Em. Không những vậy, khi bé Milo chào đời, cô nàng đã chạm tới thời hoàng kim vào năm 2025.

Công thức đằng sau sự bùng nổ của Võ Hạ Trâm là nhờ... mang thai

Võ Hạ Trâm có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người chồng Ấn Độ. Từng 7 năm độc thân, tự nhận lận đận tình duyên, Võ Hạ Trâm tình cờ gặp ông xã Vikas Chaudhary trong một bữa tiệc của bạn. Vẻ ngoài mộc mạc, tự nhiên của Võ Hạ Trâm đã lọt vào mắt xanh của doanh nhân Ấn Độ. Cả hai chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2019. Họ đón con gái đầu lòng, bé Moon vào tháng 7/2021.

Nữ ca sĩ và chồng Ấn Độ về chung một nhà vào đầu năm 2019. Họ đón con gái đầu lòng, bé Moon vào tháng 7/2021

Đặc biệt, năm 2023, Võ Hạ Trâm chơi lớn, ra mắt MV Về Với Em được quay hoàn toàn tại Ấn Độ. Cô bật mí ông xã đã chịu chi 5 tỷ đồng để nữ ca sĩ được thỏa sức sáng tạo trong âm nhạc, đánh dấu bước bước chuyển mình đáng nhớ sau nhiều năm làm nghề. Về Với Em là một bản nhạc Pop không quá mới lạ nhưng lại mang âm hưởng Bollywood sôi động, dồn dập. Ca khúc được viết dưới dạng song ngữ để ca sĩ cùng lúc thể hiện lời Việt lẫn lời Ấn.

VỀ VỚI EM - VÕ HẠ TRÂM

Về Với Em thời gian đầu đạt hiệu ứng lan tỏa khá ổn áp, tuy nhiên về khoản đường dài thì lại “hụt hơi” nhanh chóng. Ở địa hạt TikTok, ca khúc từng tạo nên trào lưu cover khá hot ở thời bấy giờ. Dù thế, đây vẫn là sản phẩm âm nhạc thành công nhất của Võ Hạ Trâm, thu về hơn 23 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube.

Về Với Em là sản phẩm âm nhạc thành công nhất của Võ Hạ Trâm

Tháng 4/2024, cặp đôi thông báo tin vui khi Võ Hạ Trâm chính thức mang thai lần thứ 2. Tháng 10 cùng năm, cô hạ sinh quý tử Milo, giúp đôi uyên ương có “đủ nếp đủ tẻ”. Tròn 1 năm sau, Võ Hạ Trâm cất cao giọng hát đầy tự hào trước hàng chục triệu người yêu nước tại Đại lễ kỷ niệm kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Màn kết hợp giữa Võ Hạ Trâm và Đông Hùng đã đưa Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình lên Top 1 Trending, đồng thời góp phần tăng sức lan tỏa mạnh mẽ cho ca khúc.

Tháng 10/2024, cô hạ sinh quý tử Milo

Màn kết hợp giữa Võ Hạ Trâm và Đông Hùng đã đưa Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình lên Top 1 Trending

Kể từ đây, Võ Hạ Trâm được chọn mặt gửi vàng xuất hiện tại hàng loạt chương trình âm nhạc hưởng ứng Dịp lễ 2/9 mới đây. Võ Hạ Trâm sở hữu giọng hát nội lực, kỹ thuật vững vàng, và bản lĩnh trình diễn sân khấu. Cô được đánh giá là một trong những ca sĩ trẻ hiếm hoi thành công với dòng nhạc chính thống, thuộc top những ca sĩ có thể dung hòa giữa yếu tố cảm xúc và yếu tố kỹ thuật thanh nhạc trong thế hệ của mình.

18 năm trong nghề, nữ ca sĩ chọn theo đuổi dòng nhạc chính thống, đặc biệt là ballad và nhạc cách mạng, với giọng hát được đánh giá là “live còn hay hơn thu âm”. Nữ ca sĩ lựa chọn con đường đi lên bằng thực lực, không đánh bóng tên tuổi bằng scandal hay chiêu trò. Tất cả những điều này là yếu tố phù hợp giúp Võ Hạ Trâm “đắt show” nhất nhì làng nhạc Việt tháng 8 và tháng 9.

Nữ ca sĩ lựa chọn con đường đi lên bằng thực lực, không đánh bóng tên tuổi bằng scandal hay chiêu trò

Từ 22/8 đến nay, Võ Hạ Trâm đã xuất hiện ở hàng chục sân khấu/sự kiện lớn nhỏ như sự kiện riêng (22/8), Lễ khai mạc Sport Festival 2025 ở Phan Thiết (23/8), THTT Giải bóng chuyền Cảnh sát Công an Quốc tế ở TP.HCM (tối 26/8), show Khởi Hừng Đông ở TP.HCM (27/8), Hành Trình Rực Rỡ ở Ninh Bình (sáng 29/8)... Tiêu biểu nhất có thể kể đến Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim - nơi Võ Hạ Trâm hòa nhịp ca hát với 50 nghìn người hâm mộ.

Võ Hạ Trâm chạy show mệt nghỉ trong tháng 8 và 9

Người hâm mộ vừa thích thú, vừa gọi vui đây là công thức thành công không ai dám áp dụng ngoài Võ Hạ Trâm. Dù đây chỉ là trò đùa chơi chơi trên MXH nhưng không thể phủ nhận thành công tại 2 cột mốc sự nghiệp của nữ ca sĩ đều diễn ra sau khi cô “vượt cạn”. MXH lại có thêm một content “tâm linh” để đem ra bàn tán.