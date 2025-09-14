Nữ ca sĩ ở biệt thự 600 m2, bất động sản từ Nam ra Bắc: 45 tuổi kết hôn, lần đầu công khai có con 2 tuổi

Hồ Quỳnh Hương sinh năm 1980 tại Hạ Long, Quảng Ninh, tốt nghiệp thủ khoa Thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô được xem là một trong những giọng ca nội lực và được yêu mến nhất của làng nhạc Việt đầu những năm 2000.

Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng với các ca khúc: Hoang mang, Anh, Căn phòng mưa rơi, Có nhau trọn đời, Bức thư tình thứ 2, Vũ điệu hoang dã…

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hồ Quỳnh Hương bất ngờ rút lui khỏi showbiz và tập trung phát triển công việc kinh doanh nhà hàng chay, sống thiền định và thỉnh thoảng dạy thanh nhạc. Nữ ca sĩ sinh năm 1980 làm chủ một hệ thống nhà hàng thuần chay với quy mô lớn, đặt tại những vị trí đắc địa ở TPHCM.

Hồ Quỳnh Hương.

Ngoài ra, cô còn được biết đến là một "đại gia ngầm" với nhiều cơ ngơi bất động sản trải dải từ Bắc tới Nam, mỗi căn biệt thự đều mang nét thiết kế sang trọng, vương giả riêng.

Trong đó phải kể tới căn biệt thự màu trắng 600 m2 ngập tràn cây xanh mà hiện gia đình nữ ca sĩ đang ở tại TPHCM. Với người ngoài, có thể đó là một căn biệt thự lộng lẫy nhưng với nữ ca sĩ, đó chỉ là một ngôi nhà bình thường, ấm áp và an yên.

Nói về cơ ngơi này, nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Với tôi, chỉ thấy yêu quý nhà mình vì nơi này quá tĩnh lặng. Nếu bước ra khỏi đây lại trở về với thế giới xô bồ ồn ã. Đặc biệt nhiều khi tôi tản bộ quanh nhà hoặc ra công viên ngồi với các cháu cũng không có ai để ý gì mình. Rất vắng vẻ và thoải mái. Vì họ đều có cuộc sống rất riêng", theo nguồn Pháp luật & Bạn đọc.

Hồ Quỳnh Hương cũng là chủ một căn biệt thự 3 tầng sang trọng tại phố Trương Định, Hà Nội. Ở Quảng Ninh, “nữ đại gia” showbiz cũng có một căn nhà khang trang.

Ngoài ra, Hồ Quỳnh Hương còn chi một khoản tiền cực lớn để xây dựng khu du lịch Đình Bảo tại Bình Châu (Bà Rịa-Vũng Tàu) chỉ nhằm nhằm phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình chứ không phải khu du lịch.

Nói về khối tài sản của mình, nữ ca sĩ 45 tuổi chia sẻ trên tờ Dân Trí: "Đúng là sau gần 20 năm lao động nghệ thuật tôi cũng tích góp được một chút vốn liếng, cũng có nhà cửa ổn định, có xe cộ đi lại và có điều kiện để làm những điều mình thích. Những gì tôi có hiện nay cũng đủ để đảm bảo cuộc sống cho mình và có thể lo cho người thân của mình".

45 tuổi làm đám cưới.

Tại đám cưới, cô cũng công bố đã có con trai 2 tuổi.

Biệt thự 600m2 mà gia đình Hồ Quỳnh Hương đang ở.

Một số bất động sản khác ở Hà Nội, Quảng Ninh, Vũng Tàu mà nữ ca sĩ sở hửu.

Ở tuổi 45, Hồ Quỳnh Hương mới kết hôn. Đám cưới của cô diễn ra vào hồi tháng 5 năm nay với chú rể Hoàng Công Thành tại Đảo Rều, Quảng Ninh. Đám cưới có hai phần gồm lễ ngoài trời và tiệc trong nhà.

Tại hôn lễ, nữ ca sĩ lần đầu công khai đã có con trai 2 tuổi. Bé Táo là kết quả tình yêu của vợ chồng cô sau 5 năm bên nhau.

Bé Táo chào đời năm 2023, là "trái ngọt" của Hồ Quỳnh Hương và doanh nhân Hoàng Công Thành. Ca sĩ giấu chuyện sinh con, đến đám cưới mới công bố. Từ đó đến nay, Hồ Quỳnh Hương chỉ thỉnh thoảng cập nhật hình ảnh con trai trên trang cá nhân, hạn chế chia sẻ về cuộc sống riêng tư.

Theo ca sĩ, từ ngày có thêm thành viên mới, ngôi nhà nhỏ luôn rộn tiếng cười. Giọng ca gốc Quảng Ninh thấy có thêm trách nhiệm nuôi dưỡng con trai thành người tử tế.

Cô nói: "Vợ chồng tôi cố gắng xây dựng một gia đình hạnh phúc để con có người bố, mẹ tuyệt vời”, nguồn Ngôi Sao.