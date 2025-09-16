Nam ca sĩ có 3 căn nhà, vài miếng đất: Cưới vợ siêu mẫu có con riêng, 44 tuổi vẫn được mẹ chăm như em bé

Ưng Hoàng Phúc, tên thật là Nguyễn Quốc Thanh (sinh năm 1981), là nam ca sĩ nổi tiếng với thế hệ 8x, 9x. Anh từng là thành viên của nhóm nhạc 1088 - một nhóm nhạc nam đình đám một thời với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích.

Năm 2002, khi nhóm tan rã, Ưng Hoàng Phúc phát triển sự nghiệp solo, ký hợp đồng với công ty Thế giới Giải Trí. Các album của anh khi phát hành đều thành công rực rỡ với hàng loạt bản hit được giới trẻ nằm lòng và đạt được doanh thu vài chục nghìn bản - một con số ít ca sĩ nào đạt được thời đó.

Ở tuổi 44, Ưng Hoàng Phúc vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, trong vai trò ca sĩ, diễn xuất và cả sản xuất phim.

Ưng Hoàng Phúc ở tuổi 44.

Nam ca sĩ từng gặp biến cố về sức khỏe với 4 lần mổ.

Sự nghiệp rực rỡ nhưng nam ca sĩ sinh năm 1981 cũng trải qua biết bao nhiêu biến cố về sức khỏe. Chia sẻ trên báo Nhịp Sống Việt, nam ca sĩ cho biết, anh bị thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống nặng và trải qua 4 lần phẫu thuật, trong đó có 2 lần mổ hở và 2 lần mổ nội soi.

Hiện tại, Ưng Hoàng Phúc đã tìm được phương pháp điều trị và kiên trì với phương pháp này chục năm qua nên sức khỏe gần như ổn định.

Anh không chỉ sinh hoạt gần như người bình thường mà còn có thể thực hiện các pha hành động khi đóng phim mà không cần cascadeur đóng thế.

Bên cạnh sự nghiệp, anh cũng có một tổ ấm hạnh phúc cùng bà xã là siêu mẫu Kim Cương. Thời điểm hai người quen nhau là năm 2012, khi đó Kim Cương đang là mẹ đơn thân còn Ưng Hoàng Phúc, cuộc đời chạm đáy vì bệnh tật khi tiền bạc không còn, không ai mời đi diễn, đau đớn nằm trên giường.

Họ ở bên nhau, đồng hành cùng nhau đi qua những ngày gian khó nhất. Chính vì vậy, khi đi qua biến cố, nam ca sĩ vô cùng trân trọng người phụ nữ của mình, cũng như yêu thương con riêng của vợ như con ruột.

Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, Ưng Hoàng Phúc thừa nhận tình yêu thật lòng đối với vợ khiến anh cố gắng thương và chân thành đối đãi với đứa trẻ.

"Mình nghĩ con của người mình yêu, sau này nếu là vợ mình thì cũng là con của mình nên chỉ làm theo trái tim thôi”, nam ca sĩ nói.

Tổ ấm hiện tại của nam ca sĩ và vợ siêu mẫu.

Hiện tại, anh đang có cuộc sống viên mãn về hôn nhân, kinh tế, sự nghiệp, sức khỏe.

Hiện tại, sau hơn chục năm gắn bó, Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương đã có thêm 2 con, một trai một gái. Là ông bố 3 con, nam ca sĩ thừa nhận bị áp lực khi chi phí đầu tư cho con đi học rất tốn kém.

Anh chia sẻ trên báo Vietnamnet rằng, mỗi năm anh phải dành 500 triệu đến 1 tỷ đồng để đóng học phí cho từng người con. Tức là, 1 năm nam ca sĩ tốn kém từ 1,5 đến 3 tỷ đồng cho học phí của con. Tuy nhiên, anh xem "gánh nặng" này là động lực để cố gắng mỗi ngày, làm việc nhiều hơn nhằm đáp ứng việc nuôi dạy, chăm sóc con cái.

Mặc dù nói bị áp lực về chuyện kiếm tiền nuôi con nhưng không phải ai cũng biết, Ưng Hoàng Phúc còn được xem là một đại gia ngầm khi sở hữu nhiều tài sản khủng.

Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ về nhà cửa, xe cộ mình sở hữu. Trong một bài phỏng vấn năm 2022, nam ca sĩ thẳng thắn tuyên bố: “Hiện tại, tôi có 3 căn nhà và vài miếng đất. Tôi cố gắng mỗi ngày. Tôi thấy hãnh diện vì mình đã làm được rất nhiều thứ.

Thời điểm hiện tại, tôi cũng hài lòng với cuộc sống của mình, với công việc, gia đình, sức khỏe, sự nghiệp. Nếu ước muốn nhiều thì không đủ nhưng biết hài lòng thì tôi thấy, hiện tại đã quá đủ cho mọi thứ. Tôi cảm thấy rất mãn nguyện”, nguồn Nhịp Sống Việt.

Hạnh phúc bên vợ, có nhà đẹp, xe sang.

Một trong 3 căn nhà mà nam ca sĩ sở hữu.

Được biết, nam ca sĩ 44 tuổi còn là chủ một công ty truyền thông mang tên mình với vốn điều lệ lên đến 14 tỷ đồng, anh sở hữu 80%. Ngoài ra, anh cũng làm chủ loạt showroom chuyên kinh doanh các sản phẩm, thiết bị điều trị bệnh về cột sống, xương khớp, thoát vị đĩa đệm cũng như mỹ phẩm với nhiều chi nhánh lớn.

Dù đã ở tuổi 44, là bố 3 con nhưng Ưng Hoàng Phúc không ngại thừa nhận rằng, anh vẫn được mẹ cưng chiều, chăm sóc như em bé.

“Hiện tại, mẹ sống chung với tôi. Tôi lớn như này nhưng lúc nào mẹ cũng coi tôi như con nít, chăm chút ăn uống, sức khỏe từng ly từng tí. Lúc nào trong đầu tôi cũng ước, mình sẽ được mãi như vậy. Về nhà, được mẹ kêu ăn món này, món kia”, theo Nhịp Sống Việt.