Nam ca sĩ chuẩn bị cưới vợ kém 17 tuổi: Bố một con, từng ly hôn sau 2 tháng kết hôn

Mới đây, ca sĩ Hồ Quang Hiếu xác nhận chuẩn bị làm đám cưới với vợ kém 17 tuổi – người mẫu Tuệ Như vào ngày 19/9 tại TPHCM. Ngay trước thềm đám cưới, nam ca sĩ tung album ảnh cưới cùng vợ trẻ và con trai 8 tháng tuổi - bé Nguyễn Trần Quang Vinh (tên gọi thân mật là Hin).

Nam ca sĩ cho biết anh và vợ đều hướng nội nên lễ cưới chỉ mời khoảng 80 khách, bao gồm gia đình, bạn bè thân thiết và một số nghệ sĩ.

“Đám cưới là ngày vui, chúng tôi không đặt ra quy định phức tạp nào. Chỉ cần mọi người có mặt chung vui và mặc trang phục đúng dress code để lên hình cho đẹp là đủ”, anh nói.

Theo kế hoạch thì ngày 15/9, lễ vu quy sẽ diễn ra tại quê nhà cô dâu ở Cà Mau. Sau đó, hôn lễ được tổ chức tại một resort ở TPHCM với không khí ấm cúng, lãng mạn và giản dị, đúng tinh thần mà cả hai mong muốn.

Hồ Quang Hiếu và vợ con.

Nam ca sĩ và vợ sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 19/9 tới.

Hồ Quang Hiếu sinh năm 1983, công khai tình cảm với người mẫu Tuệ Như (sinh năm 2000, quê Cà Mau) vào tháng 4/2023, chỉ 3 tháng sau khi bắt đầu hẹn hò. Một tháng sau, cặp đôi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn.

Tháng 8/2023, họ tổ chức đám hỏi tại thị trấn Năm Căn (Cà Mau) trước khi dọn về chung sống và lên kế hoạch có con rồi mới làm đám cưới. Đầu năm nay, bé Hin chào đời tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM, trở thành sợi dây gắn kết yêu thương của gia đình nhỏ.

Trước khi có được hạnh phúc như hiện tại, nam ca sĩ sinh năm 1983 từng nhiều năm lận đận trong tình yêu. Hồ Quang Hiếu từng bí mật lập gia đình vào năm 2013 với hot girl Ivy nhưng hôn nhân không hạnh phúc nên ly thân sau 10 ngày chung sống và ly hôn 2 tháng sau đó.

Nam ca sĩ từng kể về cuộc hôn nhân đầu: "Cả hai không ràng buộc về con cái. Nói 2 tháng nhưng tôi sống cùng cô ấy được 10 ngày. Khi đó tôi tất bật chạy show kiếm tiền chi trả chi phí đám cưới. Khi cảm thấy không hòa hợp, chúng tôi cùng chọn cách giải thoát”, theo báo Dân Trí.

Năm 2016, Hồ Quang Hiếu và ca sĩ Bảo Anh công khai chuyện tình cảm. Mối tình kéo dài được vài năm thì tan vỡ. Sau khi chia tay Bảo Anh, suốt 2, 3 năm liền, anh luôn ở trạng thái độc thân và cũng chẳng có nhu cầu đi tìm bạn gái mới.

Hồ Quang Hiếu từng cho rằng, anh là người không may mắn trong chuyện tình yêu. Nam ca sĩ từng chia sẻ trên Tri Thức Trẻ: “Hạnh phúc thì ai cũng muốn. Tình yêu phải đúng người, đúng thời điểm và cả duyên nợ với nhau. Số tôi không may mắn trong chuyện tình cảm. Hiện tôi không vội vàng yêu nhưng luôn mở lòng và sẵn sàng đón nhận tình duyên”.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, nam ca sĩ lại được xem là vô cùng may mắn khi đang có cuộc sống hôn nhân màu hồng với vợ kém 17 tuổi. Nam ca sĩ từng chia sẻ rằng, trước khi có vợ anh sống một mình trong ngôi nhà 30 tỷ đồng. Khi vợ về sống chung, anh cảm nhận hôn nhân đầy niềm vui và hạnh phúc, bản thân cũng sống có trách nhiệm hơn.

Sau khi chạy show, nam ca sĩ về ngay với vợ, quan tâm và chia sẻ mọi buồn vui cùng bà xã. Khi có thời gian rảnh, nam ca sĩ vào bếp phụ vợ nấu cơm.

Hồ Quang Hiếu sinh năm 1983, bước chân vào làng giải trí với vai trò Quán quân cuộc thi Hãy tỏa sáng năm 2010. Sở hữu ngoại hình điển trai, giọng ballad nhẹ nhàng, tình cảm, Hồ Quang Hiếu từng đốn tim người hâm mộ với loạt hit Chỉ cần em hạnh phúc, Không cảm xúc, Con bướm xuân, Đừng buông tay anh, Đổi thay,...