Nam ca sĩ sở hữu biệt thự trải từ Việt Nam sang Mỹ: "Tôi có của hiếm ít ai có"

10-09-2025 - 09:13 AM | Lifestyle

"Hiện tại, trên cả Việt Nam cũng chỉ có một vài người có chất giọng như vậy. Thật sự là hàng hiếm" – Quách Thành Danh nói.

Mới đây, chương trình Đấu trường ngôi sao đã lên sóng với khách mời là ca sĩ Quách Thành Danh trong cương vị giám khảo. Quách Thành Danh được mệnh danh là "ông hoàng miền Tây". Anh sở hữu chất giọng trầm đặc biệt và sự nghiệp kéo dài hơn 20 năm qua.

Nam ca sĩ sở hữu biệt thự trải từ Việt Nam sang Mỹ: "Tôi có của hiếm ít ai có"- Ảnh 1.

Quách Thành Danh

Ngoài ra, Quách Thành Danh còn có cơ ngơi giàu có, sở hữu biệt thự từ Việt Nam sang Mỹ cùng một nhà mặt tiền trung tâm quận 1 TP.HCM.

Trong vị trí giám khảo, Quách Thành Danh cho biết: "Tôi mang tâm thế nhẹ nhàng. Tôi chỉ làm đúng những gì mình cảm nhận được và luôn cố gắng công tâm nhất để giúp thí sinh phát huy hết khả năng của họ.

Đây là lần đầu tiên tôi đảm nhiệm vai trò "cầm cân nảy mực" tại sân khấu này.

Tôi đã trải qua hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật và tôi nghĩ mình có thể chia sẻ những điều thiết thực nhất cho các em, từ cách xử lý bài hát, giữ cảm xúc đến thái độ chuyên nghiệp khi làm nghề. Nhưng ngược lại, tôi cũng học được rất nhiều từ thế hệ trẻ, sự năng động, sáng tạo và tươi mới mà đôi khi mình đã quên mất sau nhiều năm gắn bó với nghề".

Nam ca sĩ sở hữu biệt thự trải từ Việt Nam sang Mỹ: "Tôi có của hiếm ít ai có"- Ảnh 2.

Quách Thành Danh bên biệt thự tại Mỹ

Tiếp đó, nam ca sĩ tâm sự về sự nghiệp: "Bài hát Tôi là tôi đã gắn liền tên tuổi tôi. Nó không chỉ giúp tôi vụt sáng thành sao, mà còn trở thành bản hit để đời trong làng nhạc Việt.

Tuy nhiên, cũng chính vì quá nổi tiếng, Tôi là tôi vô tình trở thành cái bóng quá lớn che lấp nhiều sản phẩm âm nhạc khác của tôi.

Tôi có những bài khác cũng được khán giả yêu thích như Tôi là tôi 2, Ngã tư đường tình, Thế giới to to… nhưng rất khó để một ca khúc nào đó có thể vượt qua được sức lan tỏa quá mạnh mẽ của Tôi là tôi.

Tuy vậy, tôi không ngừng nỗ lực đổi mới, đầu tư nghiêm túc cho từng sản phẩm. Anh ví mỗi ca khúc là một đứa con tinh thần và luôn dành trọn tâm huyết để nuôi dưỡng.

Ngày trước tôi được vào Nhạc viện học vì Nhạc viện đang thiếu chất giọng trầm. Hiện tại, trên cả Việt Nam cũng chỉ có một vài người có chất giọng như vậy. Thật sự là hàng hiếm. Tôi tự nhận thấy mình có chất giọng hiếm, có của hiếm ít ai có.

Chính giọng hát độc đáo này là một trong những yếu tố giúp tôi duy trì hoạt động nghệ thuật ổn định giữa thị trường khắc nghiệt và đầy cạnh tranh.

Sự bền bỉ, khả năng kết nối khán giả và may mắn sở hữu hit là những yếu tố không thể tách rời. Những điều đó đồng thời cũng giúp nghệ sĩ ở lại lâu dài với nghề".

Nam ca sĩ khiến NSND Hông Vân phải thốt lên: "không hiểu sao trên đời lại có người đẹp đến như thế"

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

