Danh tính người phụ nữ lớn hơn 12 tuổi lên truyền hình nói về thông tin yêu ca sĩ Phi Hùng

09-09-2025 - 13:12 PM | Lifestyle

Danh tính người phụ nữ lớn hơn Phi Hùng 12 tuổi từng là cái tên ai trong giới giải trí một thời có lẽ đều biết đến.

Nguyễn Phi Hùng nổi tiếng với nhiều ca khúc hit như: Dáng em, Chân tình, Nhớ gấp ngàn lần hơn… Dù vậy ở tuổi U50, nam ca sĩ vẫn độc thân. Nam ca sĩ còn vô cùng kín tiếng chuyện đời tư.

Tuy nhiên từ lúc vào nghề cho tới khoảng gần 2 thập kỷ sau, có một người phụ nữ bị đồn thổi là người yêu Phi Hùng. Đó chính là bầu show một thời của nam ca sĩ - một nữ Việt kiều, một đại gia lớn tuổi tên Thủy Nguyễn.

Dù tin đồn âm ỉ nhiều năm nhưng Nguyễn Phi Hùng không lên tiếng mà chính nữ Việt kiều - bàu bầu Thủy Nguyễn làm sáng tỏ tin đồn này trong chương trình 60 phút rực rỡ của VTV9 cách đây khoảng 6 năm. Cụ thể, nữ Việt kiều tâm sự, Nguyễn Phi Hùng đồng hành cùng mình mấy chục năm là mấy chục năm anh sống trong điều tiếng của dư luận.

Chị Thủy Nguyễn khẳng định: “Tiếp xúc với ai cũng nghe họ nói tôi là một Việt kiều nhiều tiền, một bà bầu nhiều tiền, Nguyễn Phi Hùng ham nổi tiếng nên cặp bầu show. Đó là giai đoạn khó khăn nhất. Nhưng chính chồng tôi đem câu chuyện nghe được về kể cho tôi nghe. Tôi hỏi chồng “Bố thấy sao?”. Chồng tôi bảo “Kệ người ta, cứ thế mà làm, cậu này được”.

Danh tính người phụ nữ lớn hơn 12 tuổi lên truyền hình nói về thông tin yêu ca sĩ Phi Hùng- Ảnh 1.

Nguyễn Phi Hùng và bà bầu Thủy Nguyễn - một Việt kiều, đại gia giàu có.

Danh tính người phụ nữ lớn hơn 12 tuổi lên truyền hình nói về thông tin yêu ca sĩ Phi Hùng- Ảnh 2.

Nữ Việt kiều lên tiếng về tin đồn yêu Nguyễn Phi Hùng.

Cũng trong chương trình này, bà bầu Thủy Nguyễn nhắn nhủ khán giả đừng quan tâm quá nhiều về chuyện Nguyễn Phi Hùng chưa lấy vợ. Chị cho rằng, nhiều nghệ sĩ 45,50 tuổi mới kết hôn, ví dụ như Lý Hải 45 tuổi mới lập gia đình.

Phi Hùng có rất nhiều đối tượng nhưng cậu ấy không muốn tiết lộ. Tôi chắc chắn một điều là Nguyễn Phi Hùng rất thích con gái”, bà bầu khẳng định.

Nguyễn Phi Hùng sinh năm 1977, được biết đến là một nghệ sĩ đa tài. Xuất thân là nghệ sĩ múa rồi đi hát, đóng phim. Ở lĩnh vực nào anh cũng đạt được thành công nhất định.

Nam ca sĩ đặc biệt nhận được sự yêu mến từ công chúng bởi tính cách hiền lành, dễ thương. Hiện tại, ở tuổi U50 nhưng Nguyễn Phi Hùng vẫn giữ được giọng hát đẹp như thời trẻ, vóc dáng như thời thanh niên, và ngày càng đắt show.

Ngoài nghệ thuật, Nguyễn Phi Hùng còn làm kinh doanh và khá mát tay. Anh sở hữu nhiều tài sản giá trị nhưng chưa bao giờ khoe khoang. Dù vậy, công chúng vẫn mong chờ ngày nam ca sĩ báo tin vui, yên bề gia thất.

Ca sĩ Phi Hùng: Vẫn độc thân ở tuổi U50, sống trong biệt thự 3.000m2, được mệnh danh là “đại gia ngầm” Vbiz

Theo Tám Tám

