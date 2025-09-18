Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không nhận ra nữ hoàng phim truyền hình miền Tây: Chục năm giản dị, giờ thành "nữ tổng tài" khí chất minh tinh

18-09-2025 - 07:34 AM | Lifestyle

Hình tượng mới của nữ diễn viên này khiến dân tình liên tưởng đến các minh tinh như Jun Ji Hyun, Thư Kỳ, Lâm Tâm Như.

Tối 16/9, siêu thảm đỏ premiere phim điện ảnh Tử Chiến Trên Không đã diễn ra quy tụ dàn diễn viên hùng hậu đón chào siêu phẩm hot nhất tháng 9. Trên thảm đỏ, hàng loạt mỹ nhân hot hit thành công gây chú ý với visual lộng lẫy như Minh Hằng, Thiều Bảo Trâm... diễn viên Lê Phương cũng được bắt gặp với tạo hình mới lạ, với hình tượng "nữ tổng tài".

Xuất hiện với mái tóc đỏ rượu vang, nữ diễn viên khoác lên mình bộ suit nhung đen sắc lạnh. Bản phối cùng bralette ren giúp người mặc cân bằng tròn trịa lại sự nữ tính, gợi cảm mà vẫn quyền lực cho set đồ. Layout makeup sắc sảo nhấn vào đôi môi và ánh mắt, cùng đôi giày mũi nhọn ánh kim chính là những chi tiết hoàn thiện trọn vẹn visual "tổng tài" thời thượng cho Lê Phương.

Không nhận ra nữ hoàng phim truyền hình miền Tây: Chục năm giản dị, giờ thành

Vốn có chiều cao lợi thế khoảng 1m7 và vóc dáng thon thả, Lê Phương thuận lợi "cân đẹp" bộ suit đen.

Trong set đồ này, không khó để giúp Lê Phương gợi liên tưởng đến những minh tinh đình đám của màn ảnh Hoa - Hàn như Jun Ji Hyun, Thư Kỳ, Nghê Ni hay Lâm Tâm Như. Chính phong cách menswear gợi cảm pha lẫn khí chất trưởng thành đã giúp Lê Phương tạo nên một phiên bản hoàn toàn mới, khác biệt so với hình ảnh thân quen mà khán giả thường thấy về một trong những nữ hoàng phim truyền hình miền Tây.

Không nhận ra nữ hoàng phim truyền hình miền Tây: Chục năm giản dị, giờ thành

Khí chất của nữ diễn viên toát ra được so sánh với những minh tinh 7X, 8X của Cbiz và Kbiz.

Không nhận ra nữ hoàng phim truyền hình miền Tây: Chục năm giản dị, giờ thành

Hình tượng người con gái giản dị, nhẹ nhàng, diện áo bà ba quanh năm được Lê Phương thể hiện tròn trịa trong biết bao nhiêu tác phẩm.

Hình ảnh mạnh mẽ pha trộn nét quyến rũ, sắc sảo tại event nói trên cũng là phong cách mà Lê Phương đang theo đuổi dạo gần đây, khi bước ra từ vai Kimmie trong bộ phim Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi. Đây là vai diễn đặc biệt nhất từ trước đến nay của Lê Phương, buộc cô phải "lột xác" hoàn toàn từ cá tính bên trong đến hình thức bên ngoài.

Không nhận ra nữ hoàng phim truyền hình miền Tây: Chục năm giản dị, giờ thành

Sự đổi mới của Lê Phương được khán giả nhiệt tình ủng hộ.

Nữ diễn viên chia sẻ ban đầu cô cũng rất đắn đo nhận lời khi buộc phải lạnh lùng, thoát mác chân chất, nữ tính đã gắn liền xuyên suốt sự nghiệp. Để nhập vai tốt nhất, nữ diễn viên quyết định cắt tóc, giảm cân và dành toàn bộ thời gian cho phim. Gần 1 năm sống với nhân vật Kimmie, Lê Phương không chỉ hoá thân thành nhân vật trên màn ảnh mà cả ngoài đời. Dù có mặt ở các event với tư cách người nổi tiếng, hay trong ở đời sống cá nhân bên cạnh con cái, nữ diễn viên đều chuộng mặc menswear, hay những outfit đậm chất đường phố cool ngầu.

Không nhận ra nữ hoàng phim truyền hình miền Tây: Chục năm giản dị, giờ thành "nữ tổng tài" khí chất minh tinh- Ảnh 5.
Không nhận ra nữ hoàng phim truyền hình miền Tây: Chục năm giản dị, giờ thành "nữ tổng tài" khí chất minh tinh- Ảnh 6.
Không nhận ra nữ hoàng phim truyền hình miền Tây: Chục năm giản dị, giờ thành "nữ tổng tài" khí chất minh tinh- Ảnh 7.
Không nhận ra nữ hoàng phim truyền hình miền Tây: Chục năm giản dị, giờ thành "nữ tổng tài" khí chất minh tinh- Ảnh 8.

Thời trang của Lê Phương cũng đổi khác để nhập tâm vào nhân vật.

Không nhận ra nữ hoàng phim truyền hình miền Tây: Chục năm giản dị, giờ thành "nữ tổng tài" khí chất minh tinh- Ảnh 9.
Không nhận ra nữ hoàng phim truyền hình miền Tây: Chục năm giản dị, giờ thành "nữ tổng tài" khí chất minh tinh- Ảnh 10.

Một Lê Phương chưa từng thấy trong vai diễn khác lạ nhất từ trước đến nay, buộc cô phải chuyển hướng sang hình tượng tomboy.

Theo CHHRIS

Phụ nữ số

