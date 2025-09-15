Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tân hoa hậu Miss Grand Vietnam 2025: Ba phụ hồ, mẹ bán vé số, nhan sắc đời thường nổi bật

15-09-2025 - 13:23 PM | Lifestyle

Sở hữu ngoại hình ưa nhìn, chiều cao nổi bật, Nguyễn Thị Yến Nhi mơ ước trở thành hoa hậu từ nhỏ và giờ đây ước mơ của cô gái nhà nghèo đã thành sự thật.

Nguyễn Thị Yến Nhi - thí sinh 21 tuổi đến từ Đắk Lắk đã giành ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 (Miss Grand Vietnam), tối 14/9.

Sau phần ứng xử của top 5, các danh hiệu tại cuộc thi năm nay được công bố. La Ngọc Phương Anh (An Giang) giành ngôi á hậu 4; Á hậu 3 thuộc về Đinh Y Quyên (Gia Lai); Lê Thị Thu Trà đoạt danh hiệu á hậu 2; Á hậu 1 của cuộc thi là Nguyễn Thị Thu Ngân (Cà Mau). Mỹ nhân đến từ Đắk Lắk - Nguyễn Thị Yến Nhi - đăng quang ngôi vị cao nhất.

Nguyễn Thị Yến Nhi là một trong những thí sinh nổi bật tại Miss Grand Vietnam 2025. Cô sinh năm 2004, cao 1,72 m, số đo ba vòng 81-64-92 cm. Từng vào top 15 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024, người đẹp trở lại sân chơi nhan sắc này với nhiều kinh nghiệm và sự trưởng thành.

Tân hoa hậu Miss Grand Vietnam 2025: Ba phụ hồ, mẹ bán vé số, nhan sắc đời thường nổi bật- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang hoa hậu Miss Grand Vietnam 2025.

Tân hoa hậu Miss Grand Vietnam 2025: Ba phụ hồ, mẹ bán vé số, nhan sắc đời thường nổi bật- Ảnh 2.

Cô sinh năm 2004 tại Đắk Lắk...

Tân hoa hậu Miss Grand Vietnam 2025: Ba phụ hồ, mẹ bán vé số, nhan sắc đời thường nổi bật- Ảnh 3.

... trong một gia đình nghèo.

Yến Nhi cũng gây ấn tượng tại các phần thi phụ như Grand Voice Award và Grand Heat - nơi cô được đánh giá cao về hình thể và phong thái trình diễn.

Được biết, sau đêm chung kết, Yến Nhi sẽ đại diện Việt Nam góp mặt tại Miss Grand International 2025, dự kiến diễn ra vào tháng 10 ở Thái Lan.

Yến Nhi đang theo học ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại trường Đại học Văn Hiến. Tân Miss Grand Vietnam 2025 sở hữu gương mặt cá tính, đường nét sắc sảo, nổi bật là đôi môi dày gợi cảm.

Trên trang cá nhân, người đẹp chăm chỉ cập nhật về công việc và những khoảnh khắc đời thường. Trái ngược với vẻ sắc lạnh trên sàn diễn, Yến Nhi ngoài đời thân thiện. Người đẹp cũng theo đuổi phong cách nữ tính với những thiết kế “bánh bèo”.

Tân hoa hậu Miss Grand Vietnam2025 có gia cảnh khó khăn, ba làm phụ hồ, mẹ bán vé số đã hơn 20 năm nay. Gia đình Yến Nhi có ba anh chị em. Cô là chị ba (con thứ 2) trong nhà.

Từ khi Yến Nhi vào đại học, bà theo chồng làm phụ hồ để kiếm thêm tiền lo học phí cho con. Bản thân tân hoa hậu cũng đi làm thêm để lo tiền trọ và chi phí sinh hoạt. Cô khá bận rộn với công việc làm mẫu ảnh.

Tân hoa hậu Miss Grand Vietnam 2025: Ba phụ hồ, mẹ bán vé số, nhan sắc đời thường nổi bật- Ảnh 4.

Yến Nhi mơ ước làm hoa hậu từ nhỏ.

Tân hoa hậu Miss Grand Vietnam 2025: Ba phụ hồ, mẹ bán vé số, nhan sắc đời thường nổi bật- Ảnh 5.

Hiện tại, người đẹp sinh năm 2004 đang là sinh viên.

Tân hoa hậu Miss Grand Vietnam 2025: Ba phụ hồ, mẹ bán vé số, nhan sắc đời thường nổi bật- Ảnh 6.

Cô làm người mẫu ảnh để có thêm thu nhập trang trải sinh hoạt phí và tiền nhà.

Tân hoa hậu Miss Grand Vietnam 2025: Ba phụ hồ, mẹ bán vé số, nhan sắc đời thường nổi bật- Ảnh 7.

Nhan sắc đời thường của tân hoa hậu được khen ngợi.

Bà Hồ Thị Hiệp, mẹ của Yến Nhi, cho biết, cô thích làm hoa hậu từ nhỏ và bảo lớn lên sẽ thi hoa hậu. Bà Hiệp kể:  “Biết mơ ước của con, tôi không bao giờ cản mà động viên tinh thần, nhắc con thi kết quả không như ý cũng đừng buồn, đừng nản lòng. Việc học mới là chính, thi hoa hậu là phụ thôi”, theoTuổi Trẻ.

Ông Nguyễn Văn Hiền - ba của Yến Nhi nhận xét con gái là người trung thực, thẳng thắn, khi muốn làm gì là quyết làm cho bằng được. Khi Yến Nhi đăng ký dự thi Miss Grand Vietnam, cả gia đình ủng hộ tinh thần. Ba mẹ Yến Nhi xin nghỉ làm 2 ngày đến TP.HCM để ủng hộ con gái thi chung kết. Yến Nhi đăng quang hoa hậu là niềm vui, hạnh phúc của gia đình.

Mẹ của tân hoa hậu chia sẻ thêm rằng, bà mong con lo cho bản thân và giúp cho những hoàn cảnh khó khăn hơn. Gia đình không nghĩ Yến Nhi đăng quang hoa hậu để cả nhà được đổi đời, ăn ở không. Hiện ba mẹ tân hoa hậu vẫn đi làm phụ hồ, bán vé số để lo cho con út vào đại học.

Hoa hậu Việt lấy đại gia hơn 12 tuổi: Ở biệt thự 400 tỷ, từng tự ti vì chồng nói “to như voi”

Theo Hương Hương

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải bún bò Huế, món ăn chỉ từ 50.000 đồng/bát này mới là hương vị Việt lọt top ngon nhất thế giới

Không phải bún bò Huế, món ăn chỉ từ 50.000 đồng/bát này mới là hương vị Việt lọt top ngon nhất thế giới Nổi bật

Tiệm bánh chảnh nhất Thảo Điền: Mở đúng 3 ngày, giá cao, khách đông đến nỗi WEAN LE cũng phải thất thểu ra về

Tiệm bánh chảnh nhất Thảo Điền: Mở đúng 3 ngày, giá cao, khách đông đến nỗi WEAN LE cũng phải thất thểu ra về Nổi bật

"Hình phạt" dành cho Cường Đô La

"Hình phạt" dành cho Cường Đô La

14:16 , 15/09/2025
Màn trình diễn ê chề của tứ đại mỹ nhân: Hát nhép, nhảy lệch nhịp ngay trên sóng truyền hình hot nhất thế giới

Màn trình diễn ê chề của tứ đại mỹ nhân: Hát nhép, nhảy lệch nhịp ngay trên sóng truyền hình hot nhất thế giới

13:15 , 15/09/2025
Con trai 7 tuổi của Lương Thế Thành, ngoại hình sao y "bản chính", thuyết trình tiếng Anh - Việt đều thuần thục

Con trai 7 tuổi của Lương Thế Thành, ngoại hình sao y "bản chính", thuyết trình tiếng Anh - Việt đều thuần thục

12:40 , 15/09/2025
Nam NSƯT 50 tuổi nói thẳng về diễn xuất của đàn em

Nam NSƯT 50 tuổi nói thẳng về diễn xuất của đàn em

11:50 , 15/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên