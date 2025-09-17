Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ảnh nét căng: Bạn diễn của Phan Hiển nghẹn ngào khóc khi cầm huy chương thế giới, nhan sắc mẹ đơn thân gây sốt!

17-09-2025 - 13:40 PM | Lifestyle

Kiện tướng Thu Hương gây sốt với nhan sắc đời thường vẫn rạng rỡ, xinh đẹp ngọt ngào.

Rạng sáng 16/9, kiện tướng dancesport Thu Hương cùng kiện tướng Phan Hiển chính thức trở về Việt Nam sau khi giành huy chương đồng tại giải vô địch thế giới showdance Latin do Liên đoàn khiêu vũ thể thao thế giới tổ chức tại New Jersey-USA hôm 13/9/2025. Khoảnh khắc bộ đôi VĐV Phan Hiển - Thu Hương cùng HLV Khánh Thi xuất hiện ở sân bay đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên MXH.

Trên tay cầm chiếc cúp lấp lánh, kiện tướng Thu Hương xúc động đến rơi nước mắt khi nhận tình cảm chào đón nồng nhiệt từ người thân và bạn bè đồng môn dancesport. Bạn diễn của Phan Hiển chia sẻ: "Hạnh phúc ngày trở về. Gặp nhau mừng rỡ, vỡ oà vì mang được chiến thắng vinh quang trở về nhưng không kìm nổi những giọt nước mắt rơi vì thật sự đã trải qua những nỗ lực không tưởng suốt cả chặng đường dài. Mệt mỏi, chấn thương, áp lực đã được đền đáp xứng đáng".

Ảnh nét căng: Bạn diễn của Phan Hiển nghẹn ngào khóc khi cầm huy chương thế giới, nhan sắc mẹ đơn thân gây sốt!- Ảnh 1.

Kiện tướng Thu Hương rơi nước mắt sau thành công ở giải thế giới

Ảnh nét căng: Bạn diễn của Phan Hiển nghẹn ngào khóc khi cầm huy chương thế giới, nhan sắc mẹ đơn thân gây sốt!- Ảnh 2.

Kiện tướng Thu Hương gây sốt với diện mạo trẻ đẹp, nhan sắc ngọt ngào ở tuổi 36

Không chỉ khiến dân tình ngưỡng mộ bởi thành tích xuất sắc, Thu Hương còn gây sốt với nhan sắc rạng rỡ, thần thái tươi tắn ở tuổi 36 Là một bà mẹ đơn thân, nữ kiện tướng dancesport vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, nụ cười tươi sáng cùng phong thái đầy tự tin.

Dưới bài đăng, cộng đồng mạng liên tục gửi lời chúc mừng và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nghị lực cũng như vẻ đẹp ngày càng mặn mà của Thu Hương. Cô cho biết do vừa về nước, còn lệch múi giờ và kiệt sức nên chưa thể trả lời hết bình luận, nhưng sẽ nhanh chóng hồi phục để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.

Ảnh nét căng: Bạn diễn của Phan Hiển nghẹn ngào khóc khi cầm huy chương thế giới, nhan sắc mẹ đơn thân gây sốt!- Ảnh 3.

Phan Hiển khoe bảng thành tích 'sĩ hết đời', Thu Hương tiết lộ lý do chọn trang phục thời chiến ra đấu trường quốc tế

 

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

