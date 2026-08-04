Nhìn ra bờ biển, người dân sửng sốt chứng kiến cảnh tượng "nổi da gà" hiếm gặp

Cuối tháng 3 vừa qua, tại khu vực bờ biển Aranya, thuộc thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), sự xuất hiện của một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp đã khiến nhiều người dân và du khách xôn xao.

Trên đường chân trời của bãi biển Hoàng Kim, một dải "ảo ảnh" kéo dài theo phương ngang bất ngờ xuất hiện, tạo nên khung cảnh kỳ lạ như bước ra từ phim viễn tưởng.

Hiện tượng được ghi nhận vào khoảng 14h20 chiều 28/3, khi một người dân địa phương họ Mã - chủ một homestay ven biển đang chụp ảnh thì phát hiện phía xa dần hiện lên những hình ảnh mờ ảo.

Ảnh: Yahoo

Theo thời gian, các hình khối này trở nên rõ nét hơn, xếp thành từng dải ngang đều đặn, kéo dài từ trái sang phải dọc theo đường chân trời. Ông mô tả cảnh tượng giống như một "đoàn tàu xếp bằng gạch", với nhiều khối kiến trúc và các cấu trúc hình trụ lớn, phía trước còn có hình ảnh giống như tàu thuyền đang trôi nổi.

Điều khiến nhiều người kinh ngạc là "dải ảo ảnh" lần này hiện lên khá sắc nét. Các đường viền tương đối rõ, bố cục ngang đều và có cảm giác như nối liền thành một cụm công trình bí ẩn ngoài khơi.

Ông Mã cho biết trong hơn 30 năm sinh sống tại địa phương, đây là lần đầu tiên ông tận mắt nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Khi từng xem qua truyền hình, ông cũng chỉ thấy những hình ảnh nhà cửa hoặc núi non chồng lớp, chứ không phải dạng "dải ngang" đều đặn như lần này.

Không chỉ có ông Mã, một nhiếp ảnh gia du lịch họ Triệu cũng kịp ghi lại khoảnh khắc hiếm thấy này. Anh Triệu nhận được tin báo vào khoảng 15h40 và lập tức đến ghi hình. Theo quan sát, "dải ảo ảnh" dường như nối liền với các công trình ở vịnh xa xa, sau đó dần mờ đi khi rời khỏi khu vực bờ biển. Khi kiểm tra lại ảnh chụp, anh phát hiện từ khoảng 14h40, đường chân trời đã xuất hiện hiện tượng phân tầng rõ rệt - dấu hiệu cho thấy ảo ảnh bắt đầu hình thành từ thời điểm đó.

Ảnh: NDTV

Theo ghi nhận từ các nhân chứng, toàn bộ hiện tượng kéo dài ít nhất khoảng 1 giờ trước khi tan biến. Tuy nhiên, do vị trí quan sát ở khá xa và kích thước không quá lớn nên không phải du khách nào cũng nhận ra ngay. Những người sống lâu năm tại khu vực ven biển, vốn quen với việc quan sát thời tiết và mặt biển, thường phát hiện dễ hơn. Dẫu vậy, việc chụp lại hình ảnh đủ rõ vẫn là điều không đơn giản, bởi ranh giới giữa bầu trời, biển và lớp ảo ảnh thay đổi liên tục theo góc nhìn.

Ông Mã cũng cho biết, vài ngày trước khi hiện tượng xảy ra, khu vực ven biển liên tục bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Đến chiều 28/3, thời tiết bất ngờ quang đãng, có thể chính sự thay đổi này đã tạo điều kiện thuận lợi cho hiện tượng xuất hiện.

Thực chất, đây là hiện tượng "hải thị thận lâu" - một dạng ảo ảnh quang học trong tự nhiên. Nó xảy ra khi ánh sáng từ các vật thể ở xa đi qua những lớp không khí có mật độ và nhiệt độ khác nhau, khiến tia sáng bị bẻ cong, thậm chí phản xạ toàn phần. Khi đó, mắt người có thể nhìn thấy hình ảnh của vật thể thật nhưng ở vị trí bị "nhấc lên", kéo dài hoặc biến dạng so với thực tế. Nói cách khác, thứ con người nhìn thấy không phải vật thể kỳ bí nào xuất hiện trên biển, mà là ảnh ảo của cảnh vật có thật ở rất xa.

Các chuyên gia khí tượng Trung Quốc cũng cho biết hiện tượng trên thường gặp trên mặt biển hơn trên đất liền, bởi biển dễ hình thành các lớp không khí có chênh lệch nhiệt độ. Khi ánh nắng chiếu xuống, lớp không khí phía trên mặt biển có thể nóng lên nhanh hơn trong khi lớp sát mặt nước vẫn lạnh hơn, từ đó tạo điều kiện cho hiện tượng khúc xạ đặc biệt xuất hiện. Đây cũng là lý do những hiện tượng kiểu này thường gắn với vùng ven biển, nơi thời tiết thay đổi nhanh và độ ẩm không khí có thể biến động mạnh.

Sự xuất hiện của "dải ảo ảnh" lần này không chỉ thu hút sự chú ý của người dân mà còn trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Với hình dạng độc đáo, hiếm gặp, hiện tượng này một lần nữa cho thấy thiên nhiên luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu, vượt xa trí tưởng tượng của con người.