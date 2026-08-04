Tỷ phú Elon Musk tuyển dụng nhân sự: Chỉ cần CV và 3 gạch đầu dòng với mức đãi ngộ hấp dẫn

Cuộc đua xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo đang tạo ra làn sóng tuyển dụng quy mô lớn trên toàn cầu. Trong bối cảnh hàng nghìn trung tâm dữ liệu mới được xây dựng để phục vụ AI, tỷ phú Elon Musk tiếp tục gây chú ý khi công bố kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho SpaceX với một yêu cầu rất khác biệt.

Trên mạng xã hội X, CEO của Tesla và SpaceX cho biết công ty đang tìm kiếm "những kỹ sư và chuyên gia lành nghề xuất sắc" để xây dựng và vận hành các cụm siêu máy tính AI mạnh nhất "trên và ngoài Trái đất".

Điều khiến thông báo này nhanh chóng thu hút sự chú ý là quy trình ứng tuyển được Elon Musk mô tả rất ngắn gọn. Ứng viên chỉ cần gửi sơ yếu lý lịch (CV) kèm theo ba gạch đầu dòng chứng minh năng lực vượt trội của mình tới địa chỉ email tuyển dụng của SpaceX.

Tỷ phú giàu nhất thế giới chiêu mộ nhân tài cho tham vọng đưa hạ tầng AI vươn ra ngoài Trái đất (Ảnh: yahoo)

Đáng chú ý, bên cạnh các kỹ sư, Elon Musk cho biết SpaceX còn tìm kiếm những chuyên gia lành nghề trong các ngành nghề thủ công. Theo ông, đây sẽ là lực lượng tham gia xây dựng và vận hành các cụm siêu máy tính AI mạnh nhất trên và ngoài Trái đất.

Theo nghiên cứu của Pew Research, Mỹ hiện có hơn 3.000 trung tâm dữ liệu đang hoạt động và khoảng 1.500 dự án khác đang được phát triển. Sự bùng nổ của AI đang khiến nhu cầu về hạ tầng điện toán tăng mạnh, kéo theo nhu cầu lớn đối với đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật và các chuyên gia xây dựng.

Tuy nhiên, tham vọng của Elon Musk không chỉ dừng lại ở các trung tâm dữ liệu trên Trái đất.

SpaceX từ lâu đã công khai mục tiêu đưa con người trở thành "nền văn minh đa hành tinh", với kế hoạch xây dựng một thành phố tự duy trì trên sao Hỏa trong tương lai.

Thông báo tuyển dụng do vị tỷ phú này đăng tải trên mạng xã hội X hôm 1/8 đang thu hút sự quan tâm lớn (Ảnh: X)

Theo bản cáo bạch được công bố trước IPO của SpaceX, các mục tiêu phát triển của công ty còn bao gồm việc xây dựng những trung tâm dữ liệu đặt ngoài Trái đất có khả năng cung cấp tới 100 terawatt năng lực điện toán mỗi năm. Đây cũng là một trong những cột mốc quan trọng gắn với các khoản thưởng cổ phiếu dành cho Elon Musk.

Bản cáo bạch cũng mô tả nhiều thị trường mà SpaceX muốn khai phá trong tương lai như thiết lập nền kinh tế trên Mặt Trăng, sản xuất năng lượng ngoài không gian, vận chuyển hàng hóa giữa các căn cứ trên Mặt Trăng, du lịch vũ trụ, vận tải tốc độ cao giữa các điểm trên Trái đất và thậm chí là khai thác tài nguyên từ các tiểu hành tinh.

Theo SpaceX, việc khai thác kim loại và các nguồn tài nguyên trong không gian có thể tạo ra nguồn nguyên liệu dồi dào cho ngành công nghiệp vũ trụ, đồng thời giảm nhu cầu phải phóng vật liệu từ Trái đất.

Hiện chưa có thông tin cho thấy những nhân sự được tuyển dụng trong đợt này sẽ phải làm việc ngoài không gian.

Trên website tuyển dụng của SpaceX, các vị trí hiện tại vẫn được bố trí tại các cơ sở trên Trái đất.

Dù vậy, nếu các mục tiêu dài hạn của công ty trở thành hiện thực, những kỹ sư và chuyên gia gia nhập SpaceX hôm nay có thể sẽ là lực lượng tham gia xây dựng hạ tầng cho các khu định cư của con người trên Mặt Trăng hoặc sao Hỏa trong nhiều thập kỷ tới.

Thông báo của Elon Musk cũng phản ánh xu hướng mà CEO Nvidia Jensen Huang từng nhiều lần nhấn mạnh về sự bùng nổ của AI sẽ không chỉ tạo ra nhu cầu đối với các nhà nghiên cứu hay kỹ sư phần mềm mà còn mở ra hàng loạt cơ hội việc làm thu nhập cao cho các ngành nghề kỹ thuật như: thợ điện, thợ xây, thợ ống nước và công nhân thép.

Theo Jensen Huang, việc xây dựng hạ tầng AI sẽ mang lại rất nhiều công việc có mức thu nhập hấp dẫn và người lao động không nhất thiết phải sở hữu bằng tiến sĩ khoa học máy tính để tham gia vào làn sóng phát triển này.

Trong khi đó, tham vọng của Elon Musk còn lớn hơn khi ông từng nhiều lần bày tỏ kỳ vọng sẽ có khoảng một triệu người sinh sống trên sao Hỏa vào khoảng năm 2050.

Nếu kịch bản đó thành hiện thực, những nhân sự được tuyển dụng hôm nay có thể sẽ góp phần xây dựng không chỉ các trung tâm dữ liệu trên Trái đất mà còn cả hạ tầng cho những khu định cư đầu tiên của loài người ngoài không gian.



