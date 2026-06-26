Mẹ tỷ phú Elon Musk chỉ cách nuôi dạy con thành tài: 1 ĐIỀU tuyệt đối không nên làm, nhưng nhiều cha mẹ Việt vẫn lặp lại mỗi ngày

Trong nhiều cuộc phỏng vấn và bài viết chia sẻ về kinh nghiệm nuôi dạy con, bà Maye Musk - mẹ của tỷ phú Elon Musk nhiều lần nhấn mạnh vai trò của tính tự lập và trách nhiệm cá nhân trong quá trình trưởng thành của trẻ. Theo bà, một trong những nguyên tắc được duy trì xuyên suốt trong gia đình là không sử dụng việc la mắng như một phương pháp giáo dục thường xuyên cho con trẻ. Thay vào đó, bà tập trung vào việc giúp các con hiểu trách nhiệm của bản thân và tự đưa ra quyết định phù hợp với cuộc sống của mình.

Bà Maye Musk và 3 người con siêu thành đạt của mình

Maye Musk hiện được biết đến với vai trò người mẫu, chuyên gia dinh dưỡng và diễn giả nổi tiếng. Bà là mẹ của ba người con gồm: Elon Musk, Kimbal Musk và Tosca Musk. Cả ba đều theo đuổi những lĩnh vực khác nhau, từ công nghệ, kinh doanh thực phẩm đến sản xuất phim ảnh.

Chia sẻ về cách nuôi dạy con, Maye Musk cho biết bà không áp đặt lựa chọn nghề nghiệp hay định hướng học tập cụ thể đối với các con. Theo bà, vai trò của cha mẹ là trang bị cho trẻ những giá trị nền tảng như sự trung thực, tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc chăm chỉ và cách cư xử đúng mực.

"Tôi không đối xử với các con như những đứa trẻ cần được kiểm soát mọi việc và cũng không sử dụng việc la mắng như một phương pháp giáo dục. Tôi chưa bao giờ ép các con phải học theo một định hướng cụ thể", bà Maye Musk chia sẻ.

Bà cũng cho rằng việc học tập là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Vì vậy, bà không thường xuyên kiểm tra bài tập hay giám sát quá chặt chẽ quá trình học của các con.

Ben cạnh đó, một chia sẻ khác được bà Maye Musk nhấn mạnh là việc để con trẻ tham gia lao động và tiếp xúc với công việc, lao động từ sớm. Theo bà, điều này giúp trẻ hiểu giá trị của công sức lao động cũng như hình thành ý thức tự chủ.

Bản thân Maye Musk cũng từng làm việc cho cha mình từ năm 8 tuổi. Sau đó, khi lớn hơn, bà đảm nhận nhiều các công việc tại phòng khám gia đình như lễ tân, hỗ trợ bệnh nhân và xử lý các công việc hành chính đơn giản.

Kinh nghiệm đó tiếp tục được bà áp dụng trong việc nuôi dạy con. Khi điều hành công việc kinh doanh riêng, bà tạo điều kiện để các con tham gia hỗ trợ những công việc phù hợp với độ tuổi. Elon Musk từng giúp mẹ xử lý các vấn đề liên quan đến máy tính, trong khi Tosca và Kimbal cũng tham gia các công việc văn phòng khác.

Tỷ phú Elon Musk bên mẹ

Theo Maye Musk, việc trẻ được tiếp xúc với môi trường làm việc không nhằm tạo áp lực thành tích mà giúp các em hiểu hơn về trách nhiệm cá nhân cũng như cách vận hành của cuộc sống thực tế.

Bà cũng cho rằng trẻ em không nhất thiết phải được bảo vệ khỏi mọi khó khăn. Khi bước vào tuổi trưởng thành, các con của bà tự thực hiện các thủ tục đăng ký đại học, tìm kiếm học bổng và đưa ra những lựa chọn liên quan đến tương lai của mình.

Từ góc nhìn của Maye Musk, cha mẹ có thể hỗ trợ và đồng hành cùng con, nhưng không nên thay con giải quyết toàn bộ các vấn đề quan trọng. Việc trao cho trẻ cơ hội tự đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định đó là một phần của quá trình trưởng thành.

Những chia sẻ của Maye Musk thu hút sự quan tâm bởi chúng phản ánh một cách tiếp cận giáo dục đề cao tính tự lập và trách nhiệm cá nhân. Trong đó, bà cho rằng việc thường xuyên la mắng hoặc áp đặt có thể không phải là phương pháp hiệu quả để giúp trẻ phát triển khả năng tự chủ.

Thay vì tập trung vào việc kiểm soát mọi lựa chọn của con, bà cho rằng cha mẹ nên dành sự quan tâm cho việc xây dựng những giá trị nền tảng về đạo đức, thái độ làm việc và khả năng thích nghi. Theo bà, đây mới là những yếu tố có thể hỗ trợ trẻ trong quá trình học tập, làm việc và phát triển sự nghiệp sau này.

Nguồn: Cnbc