Vì sao khăn giấy thường có nhiều lớp thay vì 1 lớp?

Khăn giấy là vật dụng quen thuộc đến mức chúng ta gần như sử dụng mỗi ngày mà ít khi để ý đến cách chúng được thiết kế. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy đa số khăn giấy ăn, khăn giấy bỏ túi hay giấy vệ sinh đều được làm từ 2, 3 hoặc thậm chí 4 lớp giấy mỏng chồng lên nhau. Điều thú vị là các nhà sản xuất hoàn toàn có thể làm một tờ giấy dày tương đương, nhưng họ lại chọn cách ghép nhiều lớp mỏng. Vì sao vậy?

Nhiều lớp giấy sẽ giúp giấy mềm hơn

Nghe có vẻ ngược đời, nhưng một tờ giấy gồm nhiều lớp mỏng thường tạo cảm giác mềm mại hơn so với một lớp giấy dày có cùng tổng độ dày. Khi các lớp giấy mỏng chồng lên nhau, giữa chúng xuất hiện những khoảng không khí li ti. Những khoảng trống này giúp khăn giấy trở nên xốp hơn, dễ uốn cong hơn và tạo cảm giác êm ái khi tiếp xúc với da. Đó là lý do khăn giấy nhiều lớp thường được sử dụng cho các mục đích như lau mặt, lau tay hoặc chăm sóc trẻ nhỏ, nơi sự mềm mại là yếu tố rất quan trọng.

Tăng khả năng thấm hút

Một trong những nhiệm vụ chính của khăn giấy là hút nước hoặc các chất lỏng khác. Thiết kế nhiều lớp giúp tăng hiệu quả này đáng kể. Các lớp giấy hoạt động như nhiều "tầng chứa" chất lỏng. Khi lớp ngoài cùng hút nước, chất lỏng có thể tiếp tục lan sang các lớp bên trong thay vì nhanh chóng làm giấy bị nhũn hoặc rách. Ngoài ra, những khoảng không khí giữa các lớp cũng góp phần giữ nước tốt hơn. Kết quả là một tờ khăn giấy nhiều lớp có thể thấm hút hiệu quả hơn so với một tờ giấy dày được nén chặt.

Bền hơn khi sử dụng

Chắc hẳn ai cũng từng gặp tình huống khăn giấy bị rách ngay khi vừa lau nước. Đó là điều mà các nhà sản xuất luôn muốn hạn chế. Khi được cấu tạo từ nhiều lớp, lực tác động sẽ được phân tán trên toàn bộ cấu trúc thay vì tập trung vào một điểm duy nhất. Nếu một lớp giấy bắt đầu yếu đi khi gặp nước, các lớp còn lại vẫn có thể giữ cho khăn giấy không bị rách ngay lập tức. Nhờ vậy, người dùng có cảm giác khăn giấy chắc chắn hơn dù bản thân mỗi lớp giấy lại rất mỏng.

Tiết kiệm nguyên liệu

Thoạt nhìn, nhiều lớp giấy có vẻ tốn nguyên liệu hơn. Tuy nhiên, điều này không hẳn đúng. Một lớp giấy dày muốn đạt được độ mềm và khả năng thấm hút tương tự thường phải sử dụng nhiều sợi giấy hơn hoặc cần quy trình sản xuất phức tạp hơn. Trong khi đó, việc kết hợp nhiều lớp giấy mỏng cho phép các nhà sản xuất tối ưu vật liệu, giảm trọng lượng sản phẩm nhưng vẫn giữ được chất lượng sử dụng. Nói cách khác, thiết kế nhiều lớp là một giải pháp cân bằng giữa hiệu quả, trải nghiệm người dùng và chi phí sản xuất.

Không phải cứ càng nhiều lớp càng tốt

Ngày nay, trên thị trường có đủ loại khăn giấy từ 1 lớp đến 4 lớp hoặc nhiều hơn. Tuy nhiên, số lớp không phải là yếu tố duy nhất quyết định chất lượng. Một loại khăn giấy 2 lớp được sản xuất từ nguyên liệu tốt vẫn có thể mềm và bền hơn một loại 4 lớp chất lượng thấp. Ngoài ra, nhu cầu sử dụng cũng khác nhau. Khăn giấy ăn, khăn giấy lau bếp và giấy vệ sinh thường được thiết kế với số lớp khác nhau để phù hợp với từng mục đích.