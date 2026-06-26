Phát hiện 1 chiếc xe làm từ “đồ chơi” chạy trên đường với tốc độ lên tới 111 km/h

Nhắc đến LEGO, phần lớn mọi người sẽ nghĩ ngay đến những bộ đồ chơi lắp ghép quen thuộc dành cho trẻ em và người yêu thích mô hình. Tuy nhiên, giới hạn của những miếng linh kiện lắp ghép nhỏ bé này đã được đẩy lên một tầm cao hoàn toàn mới.

Mới đây, một chiếc xe được lắp ráp từ hàng trăm nghìn mảnh LEGO không chỉ có ngoại hình giống hệt siêu xe thật mà còn có thể lăn bánh trên đường đua và đạt tốc độ lên tới 111 km/h. Thành tích này nhanh chóng gây chú ý khi lập kỷ lục mới cho phương tiện làm từ LEGO có tốc độ nhanh nhất từng được ghi nhận.

(Ảnh: ODC)

Nhằm quảng bá cho bộ mô hình LEGO Technic Koenigsegg Sadair’s Spear vừa ra mắt, LEGO đã thực hiện một dự án đặc biệt khi chế tạo phiên bản siêu xe với kích thước thật từ gần 328.000 mảnh ghép LEGO Technic và đưa mẫu xe này vận hành trên đường đua thực tế.

Chiếc xe được giao cho tay lái thử nghiệm Markus Lundh của Koenigsegg điều khiển tại đường đua leo đồi Goodwood nổi tiếng. Màn trình diễn không chỉ phục vụ mục đích giới thiệu sản phẩm mà còn giúp LEGO thiết lập kỷ lục mới cho mẫu xe LEGO có khả năng vận hành nhanh nhất thế giới, đạt vận tốc 111 km/h, cao hơn gấp đôi so với kỷ lục cũ là 50 km/h.

Phiên bản Koenigsegg Sadair’s Spear bằng LEGO được đánh giá là một thành tựu đáng chú ý về kỹ thuật và độ chính xác trong chế tác. Đội ngũ thực hiện đã dành khoảng 9.400 giờ để hoàn thiện chiếc xe. Nhờ mức độ hoàn thiện cao, khi di chuyển trên đường đua, rất khó để nhận ra đây là phương tiện được lắp ráp từ hàng trăm nghìn mảnh ghép nhựa LEGO.

Ông Lubor Zelinka, trưởng nhóm thiết kế của LEGO, cho biết đây là mẫu LEGO Technic phức tạp nhất mà hãng từng chế tạo trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

"Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một chiếc LEGO Technic có thể vận hành ở tốc độ cao. Ban đầu, cả nhóm đặt mục tiêu đạt 100 km/h. Chúng tôi bắt đầu trao đổi về ý tưởng từ mùa hè năm ngoái, đến tháng 10 mới chính thức triển khai. Tổng thời gian hoàn thành dự án vào khoảng bảy tháng rưỡi", ông chia sẻ.

Theo ông Lubor Zelinka, để tái hiện chân thực mẫu xe nguyên bản, nhóm phát triển còn tích hợp tính năng "Ghost Mode", một đặc trưng nổi bật trên Koenigsegg, vào phiên bản LEGO. Đây cũng là lần đầu tiên LEGO chế tạo một mẫu xe kích thước thật với số lượng lớn các tấm ốp thân xe có thể đóng, mở như trên xe thật.

"Đây không còn chỉ là một mô hình để trưng bày. Nó thực sự là một chiếc xe", ông Zelinka khẳng định.

(Ảnh: ODC)

Mẫu xe hoàn thiện có tổng trọng lượng khoảng 1,8 tấn, trong đó các mảnh ghép LEGO chiếm khoảng 400 kg. Ẩn bên dưới lớp vỏ được lắp ráp từ hàng trăm nghìn chi tiết là bộ khung kim loại thiết kế riêng, khung chống lật đạt tiêu chuẩn FIA, bộ mâm sợi carbon chính hãng của Koenigsegg cùng hệ thống treo hoàn chỉnh.

Khác với phiên bản Koenigsegg Sadair’s Spear thương mại sử dụng động cơ đốt trong, bản LEGO được trang bị động cơ điện cỡ nhỏ. Dù vậy, hệ truyền động này vẫn giúp chiếc xe đạt vận tốc tối đa 111 km/h, qua đó xác lập kỷ lục mới đối với các phương tiện được chế tạo từ LEGO.

Ông Kasper Rene Hansen, nhà thiết kế mô hình cấp cao của LEGO, cho biết mục tiêu của dự án là tạo nên mẫu LEGO Technic tiên tiến nhất từ trước đến nay. "Theo đuổi triết lý tái hiện thế giới thực bằng kỹ thuật và sức sáng tạo, bộ mô hình này phản ánh đầy đủ tinh thần của LEGO Technic. Đây là một trong những dự án tham vọng nhất mà chúng tôi từng thực hiện", ông Hansen chia sẻ.

(Tổng hợp)