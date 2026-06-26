Không phải chạy bộ hay gym, đây mới là môn thể thao có thể đốt hàng trăm calo mỗi giờ: Một nữ diễn viên Nhật giảm 7kg nhờ cách này

Khi nhắc đến các môn thể thao hỗ trợ giảm cân, nhiều người thường nghĩ ngay tới chạy bộ, tập gym hay đạp xe. Thế nhưng, có một lựa chọn vừa “êm” với khớp, vừa giúp đốt năng lượng khá tốt mà lại thường bị bỏ quên: bơi lội. Không chỉ là hoạt động giải nhiệt mùa hè, bơi còn được xem là một dạng vận động toàn thân, tác động cùng lúc lên tay, vai, lưng, bụng, hông và chân.

Với những người không thích cảm giác mồ hôi nhễ nhại, đang thừa cân, đau gối hoặc cần một hình thức vận động ít áp lực lên xương khớp, bơi lội có thể là lựa chọn đáng cân nhắc. Tuy nhiên, bơi thế nào để giảm cân hiệu quả, cần ăn uống ra sao và vì sao có người bơi suốt nhiều tháng mà cân nặng vẫn “dậm chân tại chỗ” lại là câu chuyện không đơn giản.

Vì sao bơi lội có thể hỗ trợ giảm cân?

Bơi là một dạng cardio toàn thân. Khác với nhiều môn thể thao trên cạn chủ yếu tập trung vào chân hoặc một vài nhóm cơ nhất định, khi ở dưới nước, cơ thể gần như phải huy động đồng thời nhiều nhóm cơ để giữ thăng bằng, di chuyển và duy trì nhịp thở. Cánh tay quạt nước, chân đạp, cơ bụng siết để ổn định thân người, lưng và vai cùng tham gia tạo lực đẩy. Chính điều này khiến bơi không chỉ giúp tiêu hao năng lượng mà còn góp phần làm săn chắc vóc dáng.

Một yếu tố khác khiến bơi trở nên đặc biệt là môi trường nước tạo ra lực cản lớn hơn không khí nhiều lần . Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi động tác quạt tay, đạp chân đều đòi hỏi cơ thể phải làm việc nhiều hơn. Với người nặng khoảng 60kg, một buổi bơi kéo dài 30-60 phút có thể tiêu hao khoảng 300-600 kcal, tùy cường độ, kiểu bơi và thể trạng từng người.

Không chỉ dừng ở việc “đốt calo trong lúc tập”, bơi còn có thể giúp cơ thể tăng tiêu hao năng lượng sau vận động nhờ quá trình phục hồi cơ bắp và điều hòa thân nhiệt. Khi duy trì đều đặn trong thời gian dài, đây là một trong những hình thức vận động vừa hỗ trợ giảm mỡ, vừa cải thiện sức bền tim mạch và độ dẻo dai của cơ thể.

Bơi giúp cơ thể thay đổi ở đâu?

Điểm hấp dẫn của bơi là tác động khá đồng đều lên toàn thân. Tùy từng kiểu bơi, các nhóm cơ được kích hoạt sẽ khác nhau:

Bơi tự do : tăng hoạt động của vai, cánh tay, lưng trên và cơ core, phù hợp với người muốn cải thiện vùng thân trên và vòng eo. Bơi ếch : tác động nhiều hơn lên đùi trong, mông, hông và phần thân dưới. Bơi ngửa : hỗ trợ cải thiện tư thế, làm việc nhiều với lưng, vai và cơ bụng. Bơi bướm : cường độ cao, đòi hỏi thể lực tốt, phù hợp với người đã có nền tảng vận động.

Nếu mục tiêu là giảm mỡ toàn thân kết hợp siết dáng, bơi là lựa chọn tương đối lý tưởng vì vừa tiêu hao năng lượng, vừa tạo điều kiện cho cơ bắp hoạt động đồng thời, từ đó giúp đường nét cơ thể gọn và săn chắc hơn.

Bơi kiểu gì để giảm cân hiệu quả?

Một trong những hiểu lầm phổ biến là chỉ cần xuống hồ bơi và “quẫy nước” đủ lâu thì cân nặng sẽ giảm. Trên thực tế, hiệu quả của bơi phụ thuộc rất lớn vào cường độ, thời lượng, kỹ thuật và mức độ duy trì đều đặn .

Người mới bắt đầu nên chọn kiểu bơi nào?

Nếu chưa quen với nước hoặc mới tập bơi, bơi ếch thường là lựa chọn dễ tiếp cận hơn vì nhịp chậm, dễ kiểm soát hơi thở và không đòi hỏi kỹ thuật quá phức tạp. Khi cơ thể đã quen với việc vận động dưới nước, có thể chuyển dần sang bơi tự do để tăng tốc độ và nâng mức tiêu hao năng lượng.

Điều quan trọng không phải là biết thật nhiều kiểu bơi, mà là tìm được một kiểu phù hợp để duy trì liên tục. Với mục tiêu giảm cân, chỉ cần bạn có thể bơi ổn định 30 phút trở lên với cường độ vừa phải đến hơi gắng sức, cơ thể đã bắt đầu nhận được lợi ích rõ rệt.

Nên bơi bao nhiêu buổi mỗi tuần?

Với người muốn giảm mỡ, tần suất hợp lý thường là 3-4 buổi/tuần , mỗi buổi 30-60 phút . Nếu lịch làm việc bận rộn, vẫn có thể bắt đầu từ 2 buổi/tuần nhưng cần duy trì đều. So với việc bơi thật hăng một tuần rồi nghỉ dài ngày, hiệu quả đến từ sự lặp lại bền bỉ hơn là những đợt “cao hứng”.

Có nên bơi ngắt quãng để đốt mỡ tốt hơn?

Câu trả lời là có, nếu bạn đã có nền tảng thể lực nhất định. Bơi ngắt quãng theo kiểu bơi nhanh 1-2 phút rồi nghỉ 20-30 giây , lặp lại nhiều hiệp, là cách giúp tim mạch và cơ bắp làm việc mạnh hơn so với việc bơi đều một tốc độ từ đầu đến cuối.

Một gợi ý đơn giản là:

Khởi động 5-10 phút bằng bơi chậm Bơi nhanh 2 phút Nghỉ 30 giây Lặp lại 5-8 vòng Thả lỏng 5 phút cuối buổi

Kiểu tập này phù hợp với người đã bơi tương đối ổn, muốn tăng hiệu quả đốt năng lượng và tránh cảm giác nhàm chán.

Ăn uống thế nào để bơi không thành “công cốc”?

Nếu chỉ chăm chăm xuống nước mà không điều chỉnh ăn uống, việc giảm cân rất dễ thất bại. Thậm chí, nhiều người sau khi bơi còn thấy đói dữ dội, ăn bù nhiều hơn lượng calo vừa tiêu hao và cuối cùng cân nặng không hề thay đổi.

Trước khi bơi nên ăn gì?

Khoảng 1-1,5 giờ trước khi bơi , có thể ăn nhẹ với sự kết hợp giữa tinh bột dễ tiêu và một ít protein, chẳng hạn:

1 quả chuối + sữa chua không đường 1 củ khoai lang + 1 quả trứng luộc 1 lát bánh mì nguyên cám + sữa đậu nành

Không nên xuống nước khi bụng quá đói vì dễ mệt, tụt năng lượng hoặc choáng. Nhưng cũng không nên ăn quá no vì có thể gây nặng bụng, khó chịu khi vận động.

Sau khi bơi nên ăn gì để không tăng cân ngược?

Khoảng 30 phút sau buổi tập là thời điểm phù hợp để nạp lại năng lượng, ưu tiên protein + một lượng tinh bột vừa phải . Đây là cách giúp phục hồi cơ bắp, ổn định cơn đói và hạn chế tình trạng ăn bù mất kiểm soát.

Một vài gợi ý:

Sữa đậu nành không đường + bánh mì nguyên cám Cơm nắm ức gà Sữa chua Hy Lạp + trái cây ít ngọt Salad cá ngừ hoặc trứng luộc

Điều nên tránh nhất là vừa bơi xong đã lao vào trà sữa, đồ chiên rán hoặc một bữa tối quá lớn. Cảm giác “mình vừa tập xong nên ăn thêm cũng không sao” chính là chiếc bẫy khiến công sức trên đường bơi bị xóa sạch.

Giảm cân bằng bơi lội không phải câu chuyện của vài buổi xuống nước rồi chờ phép màu xảy ra. Nó là sự kết hợp giữa vận động đúng cách, ăn uống tỉnh táo và một chút bền bỉ mỗi tuần. Nhưng đổi lại, đây là một trong những hình thức tập luyện “dễ thở” hơn với khớp, dễ duy trì hơn trong thời gian dài và đủ hiệu quả để giúp cơ thể vừa nhẹ hơn, vừa khỏe hơn, vừa gọn gàng hơn theo thời gian.