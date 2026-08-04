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Từ chiều nay, miền Bắc bước vào đợt mưa rất lớn

| | Xã hội

Sáng nay (4/8), miền Bắc và Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện mưa rải rác. Từ chiều nay đến đêm 6/8, miền Bắc sẽ đón một đợt mưa rất lớn trên diện rộng, đỉnh điểm là từ chiều nay đến đêm mai.

Đêm qua và sáng sớm nay (4/8), khu vực Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 3/8 đến 3h ngày 4/8 có nơi trên 80mm như tại trạm Lũng Hà (Lào Cai) 144.8mm, Xuân Giang 1 (Tuyên Quang) 161.8mm, Bắc Phong (Sơn La) 111.6mm, Nà Tấu 3 (Điện Biên) 83mm.

Dự báo sáng nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Từ chiều nay đến đêm mai (5/8), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-140mm, có nơi mưa rất to trên 200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sau đó, ngày và đêm 6/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Hà Nội hôm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Miền Bắc đón mưa lớn từ chiều nay (4/8).

Hà Tĩnh đến Huế hôm nay nắng nhẹ, ít mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Đà Nẵng - Quảng Ngãi chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực từ duyên hải ven biển từ phía đông tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ có các đợt mưa rào rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa to.

Tây Nguyên ngày ít mưa, nắng gián đoạn, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

TPHCM ngày ít mưa, nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Dự báo những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rải rác vào chiều tối và tối nhưng ít khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

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