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Cả nước giảm hơn 41.000 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

| | Xã hội

Đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ.

Chiều 3/8, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà thông tin về công tác sắp xếp thôn, tổ dân phố trên toàn quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết, đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ. Quá trình triển khai được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, công khai, dân chủ, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn.

Về kết quả cụ thể, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, sau sắp xếp số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 đơn vị xuống còn 48.078 đơn vị. Như vậy đã giảm 41.511 đơn vị (tương đương giảm 46,33%).

Việc sắp xếp không chỉ tinh gọn đầu mối mà còn nâng cao quy mô quản lý. Tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn theo quy định được nâng lên và khắc phục cơ bản tình trạng quy mô nhỏ, phân tán.

Đồng thời, vẫn đảm bảo giữ được ổn định các thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh và vị trí địa lý.

Cả nước giảm hơn 41.000 thôn, tổ dân phố sau xắp xếp - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Cùng với việc sắp xếp, các địa phương cũng đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức Đảng, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội gắn với việc bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ chính sách một cách đồng bộ, kịp thời đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Việc bố trí cơ sở vật chất, bàn giao hồ sơ, tài sản và các điều kiện cần thiết khác để thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động ngay khi được thành lập và không làm gián đoạn hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và đời sống của nhân dân.

“Có thể khẳng định, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đã hoàn thành đúng mục tiêu, yêu cầu, tiến độ của Bộ Chính trị theo Kết luận số 34; góp phần tinh gọn tổ chức ở cơ sở và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy được vai trò tự quản của cộng đồng dân cư”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Đồng thời với đó, thực hiện được việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách theo hướng là ưu tiên những người có năng lực, uy tín, trình độ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản trị của cơ sở trong giai đoạn mới.

Tiêu chuẩn của thôn, tổ dân phố được quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

1. Quy mô số hộ gia đình

a) Ở thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: Thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên;

b) Ở vùng trung du và miền núi phía Bắc: Thôn phải có từ 150 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 300 hộ trở lên;

c) Ở vùng đồng bằng sông Hồng: Thôn phải có từ 400 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ gia đình trở lên;

d) Ở vùng Bắc Trung bộ: Thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên;

đ) Ở vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên: Thôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên;

e) Ở vùng Đông Nam bộ: Thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên;

g) Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long: Thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên.

2. Trường hợp Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định việc tổ chức và sử dụng tên gọi theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định này thì áp dụng tiêu chuẩn quy mô số hộ gia đình tương ứng với loại hình thôn hoặc tổ dân phố theo quy định tại khoản 1 Điều này.


Theo Thùy An

VTV

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