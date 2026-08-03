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Đề xuất bổ sung 63 phó chủ tịch UBND xã, phường tại Hà Nội

| | Xã hội

Sở Nội vụ Hà Nội đề xuất bổ sung 63 phó Chủ tịch cấp xã, phường, đồng thời bổ sung thêm 2 phòng chuyên môn cấp xã, phường nâng tổng số phòng chuyên môn trực thuộc lên con số 5.

Sở Nội vụ Hà Nội vừa có tờ trình gửi UBND thành phố về phương án sắp xếp lại phòng chuyên môn cấp xã, tăng thêm số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã.

Theo Sở Nội vụ, hiện mỗi xã, phường ở Hà Nội chỉ có 3 phòng chuyên môn, trong khi trước đây ở cấp huyện có tới 12 phòng. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền hai cấp, khối lượng công việc chuyển về cấp xã tăng mạnh ở hầu hết các lĩnh vực như đất đai, xây dựng, tài chính, hộ tịch, giáo dục, y tế... Mỗi phòng hiện phải đảm nhiệm 5-6 lĩnh vực khác nhau, khiến lãnh đạo phòng khó bao quát hết chuyên môn, dễ xảy ra sai sót hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Từ thực tế đó, Sở Nội vụ đề xuất mô hình thống nhất gồm 5 phòng chuyên môn cho tất cả xã, phường: Văn phòng HĐND và UBND, phòng Nội vụ, phòng Kinh tế, phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường, phòng Văn hóa - Xã hội.

Sở Nội vụ nhấn mạnh việc tăng số phòng không đồng nghĩa với tăng tổng biên chế; các xã, phường sau đó sẽ xây dựng đề án cụ thể trình HĐND cùng cấp quyết định.

Trụ sở UBND TP Hà Nội. Ảnh minh họa

Đề xuất bổ sung 63 phó chủ tịch UBND xã, phường

Theo Nghị định 300/2025/NĐ-CP, mỗi xã, phường được bố trí bình quân không quá 2,5 phó chủ tịch UBND. Với 126 xã, phường của Hà Nội, tổng số phó chủ tịch tối đa là 315 người, trong khi mức cơ bản (2 phó chủ tịch/đơn vị) là 252 người. Như vậy, thành phố có thể bổ sung thêm 63 phó chủ tịch.

Thống kê của Sở Nội vụ cho thấy hiện toàn thành phố mới có 247 phó chủ tịch UBND xã, phường, còn thiếu 5 người so với mức cơ bản. Trong đó, 3 phường Yên Nghĩa, Thượng Cát, Bồ Đề mỗi nơi mới có 1 phó chủ tịch, còn xã Minh Châu chưa có phó chủ tịch nào. Việc bổ sung cho đủ mức cơ bản sẽ thực hiện theo quy trình cán bộ thông thường, không tính vào số 63 người tăng thêm.

Về nguyên tắc phân bổ 63 phó chủ tịch tăng thêm, Sở Nội vụ đề xuất căn cứ vào điểm số phân loại đơn vị hành chính (theo diện tích, dân số, trình độ phát triển kinh tế - xã hội...), lựa chọn từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Cụ thể, khối phường được bổ sung 26 người (tại 26 phường có điểm phân loại cao nhất trong số 51 phường), khối xã được bổ sung 37 người (tại 37 xã có điểm cao nhất trong số 75 xã). Những xã, phường chưa được bổ sung đợt này sẽ được xem xét tiếp sau khi Luật Phát triển đô thị được ban hành...

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

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